CONFIDEX gewinnt Immobilienfinanzierungsmandat in Norddeutschland

Eine Immobilie, mehrere Nutzungsarten: CONFIDEX strukturiert die Finanzierung eines Wohn- und Gewerbeobjekts in Norddeutschland und spricht geeignete Finanzierungspartner an.

CONFIDEX wurde mit der Strukturierung der Finanzierung einer Gewerbe- und Wohnimmobilie in Norddeutschland beauftragt. Auftraggeber ist ein etabliertes Unternehmen aus dem Beherbergungs-, Reit- und Tourismusbereich.

Die Kombination unterschiedlicher Nutzungsarten stellt besondere Anforderungen an die Finanzierungsstruktur. Bei Immobilien mit gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Bestandteilen greift die Suche nach einem klassischen Immobilienkredit allein häufig zu kurz.

Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel aus Nutzung, Geschäftsmodell, vorhandenen Cashflows und der weiteren Entwicklung des Unternehmens und der Immobilie.

Im Rahmen des Mandats übernimmt CONFIDEX die Strukturierung der Finanzierung sowie die Identifikation und Ansprache geeigneter Finanzierungspartner.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt: „Bei solchen Projekten geht es nicht nur um den Wert einer Immobilie. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Immobilie, Nutzung und Geschäftsmodell. Unsere Aufgabe ist es, diese unterschiedlichen Komponenten zu verstehen und daraus eine Finanzierungsstruktur zu entwickeln, die langfristig trägt.“

Mit dem neuen Mandat baut CONFIDEX seine Aktivitäten im Bereich individueller Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen weiter aus.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 07141/9564009

fax ..: 07141/9565589

web ..: https://confidex.de/

email : info@confidex.de

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für strukturierte Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung strategisch fundierter Finanzierungslösungen – von Eigen- und Fremdkapital über Leasing bis hin zur Investorenvermittlung.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sowie einem etablierten Netzwerk aus Banken, institutionellen Investoren und Finanzierungspartnern begleitet CONFIDEX Unternehmen entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der Analyse der Ausgangssituation über die Strukturierung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ansatz, bei dem Finanzierung als strategische Gesamtaufgabe verstanden wird. Ziel ist es, tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die Liquidität sichern, Wachstum ermöglichen und unternehmerische Handlungsspielräume erweitern.

Pressekontakt:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

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