23. Mai 2022 – Condor Gold (AIM: CNR; TSX: COG – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/condor-gold-plc/) freut sich, bedeutende Untersuchungsergebnisse aus der Beprobung von geotechnischen Bohrlöchern im Tagebau La India bekannt zu geben. Diese Abschnitte befinden sich innerhalb und zwischen den geplanten hochgradigen Startgruben und sorgen für zusätzliche Gewissheit in Bezug auf die Mineralressourcen in diesem wichtigen Gebiet.

Highlights:

– 34,1 m tatsächliche Mächtigkeit mit 2,56 g/t Gold zusammengefasst aus 2,80 m Bohrtiefe, einschließlich 6,0 m mit 4,3 g/t Gold, 2,0 m mit 5,3 g/t Gold und 3,65 m mit 8,75 g/t Gold (Bohrloch LIGT536), innerhalb des geplanten Northern Starter Pit.

– 28,7 m tatsächliche Mächtigkeit mit 2,62 g/t Gold im Hangenden der historischen Grubenanlagen (Bohrloch LIGT528).

– 5,3 m tatsächliche Mächtigkeit mit 3,11 g/t Gold aus 36,00 m Bohrtiefe und 5,1 m tatsächliche Mächtigkeit mit 2,70 g/t Gold aus 51,45 m Bohrtiefe in Bohrloch LIGT531; dieses befindet sich in einem Gebiet, das zuvor als niedriggradige Zone zwischen zwei hochgradigen Ausläufern interpretiert wurde, die die geplanten Startgruben enthalten.

Der Chairman und CEO Mark Child erklärte dazu:

Eine breite Zone von 34,1 Metern wahrer Mächtigkeit mit einer hochgradigen Goldmineralisierung im Tagebau von 2,56 g/t Gold aus nur 2,80 Metern Bohrtiefe ist ideales Material für die erste Beschickung der genehmigten Verarbeitungsanlage und untermauert die attraktive Wirtschaftlichkeit des Projekts und die 12-monatige Amortisation, die im technischen PEA-Bericht vom Oktober 2021 beschrieben wird. Dabei handelt es sich um ein geotechnisches Bohrloch innerhalb des Tagebaus La India, das zunächst vermessen, auf Strukturen und Gesteinsfestigkeit analysiert und anschließend auf Gold und Silber untersucht wurde. Es erhöht das Vertrauen in das geologische Modell für die bevorstehende Machbarkeitsstudie und dient als rechtzeitige Erinnerung an die breiten Zonen von Material mit gutem Goldgehalt im Tagebau, die nahe der Oberfläche innerhalb des vollständig genehmigten Projekts La India vorliegen.

Hintergrund

Condor meldete in einer Pressemitteilung vom 30. November 2021 den Abschluss von 21 geotechnischen Bohrungen im geplanten Tagebau La India. Die Bohrungen sollten Bohrkernproben von allen Seiten der Grubenwand liefern, um geotechnische Informationen zu sammeln und zu analysieren und die geotechnischen Parameter für die endgültige Grubenplanung auf dem Niveau einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study = FS) zu bestimmen, was einer Genauigkeit von plus/minus 15 % entspricht. In allen Fällen wurden die Bohrlöcher innerhalb des Tagebaukörpers angelegt und in einem bestimmten Winkel durch die Grubenwand geführt, um die Gesteinsmasse zu beproben, die später die Grubenwand bilden wird. Drei der geotechnischen Bohrungen wurden durch die Hauptmineralisierungszone von La India gebohrt, um die Grubenwände an der unteren Seite der Grube zu testen. Der durch die mineralisierte Zone entnommene Bohrkern liefert zusätzliche Infill-Bohrproben; dieses Material wurde nach Abschluss der geotechnischen Testarbeiten untersucht.

Untersuchungsergebnisse

Die geotechnischen Zwillingsbohrungen LIGT528 und LIGT536 haben eine nützliche zusätzliche Erweiterung des geplanten Northern Starter Pit geliefert. Die Bohrlöcher ergaben ähnliche Abschnitte von 41,05 m (28,7 m tatsächliche Mächtigkeit) mit 2,62 g/t Gold und 44,85 m (30,2 m tatsächliche Mächtigkeit) mit 2,55 g/t Gold im Hangenden der historischen Grubenbaue. Von diesen erbohrte nur LIGT536 erfolgreich das historische Liegende der Mine und lieferte einen kombinierten Abschnitt des Hangenden und des Liegenden von 50,70 m (34,1 m tatsächliche Mächtigkeit) mit 2,56 g/t Gold aus 2,80 m Bohrtiefe. Dieser Abschnitt umfasst drei hochgradige Erzgänge im Hangenden mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von 6,0 m mit 4,30 g/t Gold, einer tatsächlichen Mächtigkeit von 2,0 m mit 5,31 g/t Gold und einer tatsächlichen Mächtigkeit von 3,6 m mit 8,75 g/t Gold sowie einen 3 m breiten Grubenhohlraum (siehe Tabelle unten). Diese Zwillingsbohrungen ergaben die bisher acht- und zehntbesten Abschnitte auf der Ader La India (siehe Tabelle 1 unten).

Das geotechnische Bohrloch LIGT531 wurde 150 m entlang des Streichens in südwestlicher Richtung in der Zone zwischen den beiden geplanten Startgruben gebohrt. Die Untersuchungsergebnisse bestätigten eine bedeutende Mineralisierung in der Tiefe zwischen den beiden Startgruben in dem Segment, in dem sich die Ader La India in zwei Teile teilt: Sie ergaben bedeutende Abschnitte von 7,60 m (5,3 m tatsächliche Mächtigkeit) mit 3,11 g/t Gold aus 36,00 m Bohrtiefe (der obere Erzgang La India) und 7,35 m (5,1 m tatsächliche Mächtigkeit) mit 2,70 g/t Gold aus 51,45 m Bohrtiefe (der untere Erzgang La India). Diese Untersuchungsergebnisse stärken das Vertrauen in das geologische Modell.

Tabelle 1. Die zehn besten Goldabschnitte aus den Bohrungen bei La India (* letzte geotechnische Bohrproben).

BohrloAbschAbschAbscwahreAu Ag Wahre Erzgang

ch-Nr.nitt nitt hnit Mäch (g/ (g/ Gehal

ab bis ts-ltigket) t) ts-mäc

(m) (m) ängeit htigke

(m) (m) it

(

gm/t)

1 LIDC10173,1185,312,210,8 34,727 374,7 oberer Erzgang In

9 5 5 0 9 dia

2 LIDC12111,2117,96,656,0 32,240 194,3 oberer Erzgang In

1 5 0 3 dia

3 LIDC15193,8214,821,016,1 10,28 165,4 Erzgang India

2 0 8 8 4

4 LIDC2314,4019,204,804,4 37,2120 162,0 Hangende India

9 4

5 LIDC4129,3551,4022,021,6 6,4816 139,7 Hangende India

3 5

6 LIDC454,15 64,7560,654,5 1,985 107,7 Rampenstruktur In

2 0 dia

7 LIDC1920,7027,506,806,5 13,922 91,0 Erzgang India

3 9

8 LIGT532,80 57,3550,734,1 2,567 87,4 Amalgamierte Hang

6* 0 ende

-Liegendes

9 LIDC4118,3534,3516,015,7 5,3014 82,9 Erzgang India

6 0

10LIGT525,50 46,5541,028,7 2,624 75,1 Nur Hangende (Zwi

8* 5 lling

zu LIGT536)

Die wahre Mächtigkeit ist eine Interpretation auf Grundlage der aktuellen Interpretation der Erzgänge und könnte in Zukunft überarbeitet werden.

Tabelle 2. Letzte und endgültige Bohrabschnitte auf dem Erzgang La India – geotechnische Bohrungen 2021.

BohrlUTM Neiguvon bis BohrWahrGoldSilbAnmerkung

och-N WGS84-ng/Az länge (pper

r. 16N, imut e Mäcm) (pp

Ansatz (m)htig m)

punkt keit

(m)

LIGT5574920E-70/25,5046,541,028,72,624 verworfene, br

28 14097449 5 5 ekziöse

X-se3N Erzgänge Indi

ct 397mam a

1102sl (open

5 downhole)

Einsc 8,2015,67,455,2 4,2011 oberer verworf

hl 5 ener

.

Erzgang India

Einsc 32,536,84,253,0 5,316 mittlerer

hl 5 0 Erzgang

. India

Einsc 39,646,56,904,8 6,286 Hangende Erzga

hl 5 5 ng

.

India

LIGT5575001E-70/236,043,67,605,3 3,1110 oberer-mittler

31 14096150 0 0 er

X-se8N Erzgang

ct 410mam India

1087sl

5

Einsc 36,038,72,751,9 2,9614 oberer Erzgang

hl 0 5

. India

Einsc 42,243,61,401,0 10,217 mittlerer

hl 0 0 5 Erzgang

. India

51,458,87,355,1 2,706 unterer

5 0 Erzgang und

Hangende

Stockwork Indi

a

Einsc 55,858,83,002,1 4,768 unterer

hl 0 0 Erzgang

. India

LIGT5574920E-70/22,8057,350,734,12,567 India amalgami

36 14097458 5 0 ertes

X-se3N Hangende und

ct 397mam Liegende

1102sl

5

verworfene, br

ekziöse

Erzgänge

Einsc 2,8047,644,830,22,556 Hangende India

hl 5 5

.

Einsc 6,8515,78,856,0 4,307 oberer verworf

hl 0 ener

.

Erzgang India

Einsc 33,436,43,002,0 5,318 mittlerer

hl 5 5 Erzgang

. India

Einsc 42,347,65,303,6 8,7512 Hangende Erzga

hl 5 5 ng

.

India

Exkl. 47,650,63,00- – – Grubenhohlraum

5 5

Einsc 50,651,40,800,5 7,5916 Liegende Erzga

hl 5 5 ng

.

India

Exkl. 51,452,30,85- – – Möglicher Grub

5 0 en

hohlraum

Einsc 52,357,35,053,4 2,3114 Liegende Erzga

hl 0 5 ng

.

India

Die wahre Mächtigkeit ist eine Interpretation auf Grundlage der aktuellen Interpretation der Erzgänge und könnte in Zukunft überarbeitet werden.

*Anmerkung: Bureau Veritas Mineral Laboratories, Kanada (www.bureauveritas.com/um) lieferte die Analyseergebnisse der Bohrungen.

Anmerkungen:

1. Die Probenüberwachungskette wird von Condors Geologie-Team vor Ort beaufsichtigt. Die gemeldeten Ergebnisse stammen aus Kernproben von Diamantbohrungen. Die zu analysierenden Bohrkernabschnitte werden mit einer mechanisierten Bohrkernsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte zur geochemischen Analyse an das Labor geschickt und die andere Hälfte für zukünftige Referenzen und Verwendungen aufbewahrt wird. Der Diamantbohrkern hatte einen HQ-Durchmesser und die Ausbringungsraten liegen bei allen gemeldeten Bohrungen durchweg bei 100 %.

2. Probenahme- und Analyseverfahren unterliegen einem umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QAQC)-Programm. Das QAQC-Programm umfasst das Einfügen von Doppelproben, Blindproben und zertifizierten Referenzmaterialien in den Probenstrom. Goldanalysen werden mittels Standard-Brandprobenprotokollen an einer 50-Gramm-Einwaage mit anschließendem Atomabsorption-(AAS)-Verfahren durchgeführt. Bei Analyseergebnisse über 10 Gramm pro Tonne wird das Gravimetrieverfahren verwendet.

3. Probenvorbereitung und -analyse werden von dem unabhängigen Labor Bureau Veritas Laboratories, Kanada, durchgeführt. Die Proben werden in Managua zerkleinert und vorbereitet und die Gesteinspulverproben für die Brandprobe werden nach Vancouver, Kanada, geschickt. Das Labor erfüllt die Anforderungen von ISO/IEC 17025 und ISO 9001 und verwendet ein Laborinformationsmanagementsystem zur Probenverfolgung, Qualitätskontrolle und Berichterstattung.

4. Alle Tiefenangaben sind von der Oberfläche ausgehend.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.condorgold.com oder über:

Condor Gold plc Mark Child, Chairman und CEO

+44 (0) 20 7493 2784

Beaumont Cornish Roland Cornish und James Biddle

Limited +44 (0) 20 7628 3396

SP Angel Corporate Ewan Leggat

Finance LLP +44 (0) 20 3470 0470

H&P Advisory Andrew Chubb und Nilesh Patel

Limited +44 207 907 8500

BlytheRay Tim Blythe und Megan Ray

+44 (0) 20 7138 3204

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.resource-capital.ch

Über Condor Gold Plc:

Condor Gold Plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Am 25. Oktober 2021 meldete Condor die Einreichung eines technischen Berichts zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für sein Projekt La India, Nicaragua, auf SEDAR (www.sedar.com). Der Höhepunkt der technischen Studie ist ein Kapitalwert (NPV) von 418 Millionen USD nach Steuern und Vorabinvestitionen bei einem IZF von 54 % und einer 12-monatigen Amortisationszeit, wobei von einem Goldpreis von 1.700 USD pro Unze und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 150.000 Unzen Gold pro Jahr in den ersten 9 Jahren der Goldproduktion ausgegangen wird. Die Tagebaupläne wurden ausgehend von den geplanten Gruben optimiert, was zu einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 157.000 Unzen Gold in den ersten zwei Jahren aus Tagebaumaterial und einem aus dem Cashflow finanzierten Untertagebau führt.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua eine Umweltgenehmigung (UG) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India (Projekt La India) erteilt hat. Die UG gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua. Condor hat eine neue SAG-Mühle erworben, die größtenteils in Nicaragua eingetroffen ist. Die Abholzung und die Vorbereitung des Geländes sind bereits weit fortgeschritten.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 enthaltene Unzen Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold.

Haftungsausschluss

Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheatle, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, und Gerald D. Crawford, P.E., Chief Technical Officer von Condor Gold Plc,, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Technische Informationen

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung, die wissenschaftlicher oder technischer Natur sind, wurden aus dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, October 2021 vom 22. Oktober 2021 mit einem Gültigkeitsdatum vom 9. September 2021 (der technische Bericht), der gemäß NI 43-101 erstellt wurde, zusammengefasst oder entnommen. Die für den technischen Bericht zuständigen qualifizierten Sachverständigen sind Dr. Tim Lucks, Mitarbeiter von SRK Consulting (UK) und die Herren Fernando Rodrigues, Stephen Taylor und Ben Parsons, Mitarbeiter von SRK Consulting (U.S.) Inc. Herr Parson zeichnet für die Mineralressourcenschätzung verantwortlich, Herr Rodrigues für die Tagebauaspekte, Herr Taylor für die Tiefbauaspekte und Dr. Lucks für die Aufsicht der verbleibenden technischen Disziplinen und die Zusammenstellung des Berichts.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die laufenden Studien zur Abbauverwässerung und der Grubenoptimierung sowie die Aufnahme dieser Studien in einen Abbauplan oder zukünftige Erschließungs- und Produktionspläne für das Projekt La India. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie wollen, antizipieren, planen, fortsetzen, Strategien, schätzen, erwarten, projizieren, vorhersagen, Potenzial, anpeilen, beabsichtigen, glauben, potenziell, könnte, möglicherweise, wird und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensysteme; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung und Ressourcen; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technisches Glossar

Assay / Der Labortest, der durchgeführt wird, um den

Analyse Anteil eines Minerals in einem Gestein oder

einem anderen Material zu bestimmen. Wird

normalerweise als Teile pro Million

angegeben, was einem Gramm des Minerals (z.

B. Gold) pro Tonne Gestein

entspricht.

Au Gold

Breccia / Gestein, das aus kantigen gebrochenen

Brekzie Gesteinsfragmenten besteht, die von einer

feinkörnigen Matrix zusammengehalten werden.

Diamond core Ein Bohrverfahren, bei dem das Eindringen

drilling / durch abrasives Schneiden durch eine

Diamantkernbo rotierende diamantverkrustete Bohrkrone

hrungen erreicht wird. Diese Bohrmethode ermöglicht

die Entnahme von Rohren aus intaktem Gestein

(Kern) und liefert, wenn sie erfolgreich

ist, die bestmöglichen Qualitätsproben für

die Beschreibung, Probenahme und Analyse

eines Erzkörpers oder einer mineralisierten

Struktur.

Foot wall / Ursprünglich ein Begriff der Bergleute, der

Liegende sich auf das Gestein unterhalb der

mineralisierten Zone bezog, die sie

abbauten. Heute wird er häufig für das

Gestein neben und unter einem Erz- oder

Mineralisierungskörper oder einer

geologischen Verwerfung verwendet. Beachten

Sie, dass bei steil einfallenden

tafelförmigen Erzen oder mineralisierten

Körpern das Liegende eher zur Vertikalen als

zur Horizontalen geneigt

ist.

Grade / GehaltDer Anteil eines Minerals innerhalb eines

Gesteins oder eines anderen Materials. Bei

Goldmineralisierungen wird dies

normalerweise als Gramm Gold pro Tonne

Gestein (g/t)

angegeben.

g/t Gramm pro Tonne

Hanging wall Ursprünglich ein Begriff der Bergleute, der

/ sich auf das Gestein oberhalb der von ihnen

Hangende ausgebeuteten mineralisierten Zone bezog.

Heute wird er häufig für das Gestein neben

und über einem Erz- oder

Mineralisierungskörper oder einer

geologischen Verwerfung verwendet. Beachten

Sie, dass bei steil abfallenden

tafelförmigen Erzen oder mineralisierten

Körpern das Hangende eher zur Vertikalen als

zur Horizontalen geneigt

ist.

Indicated Der Teil einer Mineralressource, für den die

Mineral Tonnage, die Dichte, die Form, die

Resource / physischen Eigenschaften, der Gehalt und der

Mineraliengehalt mit einem angemessenen Maß

Angedeutete Mi an Sicherheit geschätzt werden können. Er

neralressource basiert auf Daten aus Explorationen,

Probenahmen und Untersuchungen, die durch

geeignete Verfahren von Standorten wie

Ausbissen, Schürfgräben, Gruben,

Abbaustätten und Bohrlöchern gesammelt

wurden. Die Standorte haben einen zu großen

oder unangemessenen Abstand zueinander, um

die geologische und/oder Gehaltskontinuität

zu bestätigen, liegen aber eng genug

beieinander, um eine Kontinuität annehmen zu

können.

Inferred Der Teil einer Mineralressource, für den die

Mineral Tonnage, der Gehalt und der Mineraliengehalt

Resource / mit einem geringen Maß an Sicherheit

geschätzt werden können. Er wird auf Grund

von geologischen Beweisen und einer

Vermutete Mine angenommenen, aber nicht verifizierten

ralressource geologischen und/oder gehaltlichen

Kontinuität vermutet. Er beruht auf

Informationen, die mittels geeigneter

Techniken von Orten wie Aufschlüssen,

Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöcher

gesammelt wurden, die möglicherweise

begrenzt oder von unsicherer Qualität und

Zuverlässigkeit

sind.

Intercept / Bezieht sich auf eine Probe oder eine Reihe

Abschnitt von Proben, die über die gesamte Mächtigkeit

eines Erzkörpers oder einer mineralisierten

Zone entnommen wurde. Der Abschnitt wird

durch die gesamte Mächtigkeit und den

durchschnittlichen Gehalt der

Mineralisierung

beschrieben.

IRR / IZF Der interne Zinsfuß (IZF) ist der

Abzinsungssatz, der den Kapitalwert (NPV)

eines Projekts zu Null macht. Mit anderen

Worten, es handelt sich um die erwartete

zusammengesetzte jährliche Rendite, die mit

einem Projekt oder einer Investition erzielt

werden

kann.

Kt Tausend Tonnen

Mineral Eine Konzentration oder ein Vorkommen von

Resource Material von wirtschaftlichem Interesse in

Estimate / oder auf der Erdkruste in einer Form,

Mineralressou Qualität und Quantität, die vernünftige und

rcenschätzung realistische Aussichten für eine eventuelle

wirtschaftliche Förderung bietet. Der Ort,

die Menge, der Gehalt, die Kontinuität und

andere geologische Merkmale einer

Mineralressource sind bekannt, werden anhand

spezifischer geologischer Kenntnisse

geschätzt oder anhand eines gut

eingegrenzten und dargestellten geologischen

Modells

interpretiert.

Mineral Eine Erzreserve ist der wirtschaftlich

Reserve / abbaubare Teil einer nachgewiesenen und/oder

Mineralreserv angedeuteten Mineralressource. Sie umfasst

e Verdünnungsmaterial und Zuschläge für

Verluste, die bei der Gewinnung des

Materials auftreten können. Es wurden

angemessene Bewertungen und Studien

durchgeführt, die die Berücksichtigung und

Modifizierung realistisch angenommener

bergbaulicher, metallurgischer,

wirtschaftlicher, marketingbezogener,

rechtlicher, umweltbezogener, sozialer und

behördlicher Faktoren beinhalten. Diese

Bewertungen zeigen zum Zeitpunkt der

Berichterstattung, dass der Abbau

vernünftigerweise gerechtfertigt werden kann.

Die Erzreserven werden in der Reihenfolge

des zunehmenden Vertrauens in

wahrscheinliche Erzreserven und

nachgewiesene Erzreserven

eingeteilt.

NI 43-101 Kanadische Vorschrift National Instrument

43-101, ein allgemeiner Standard für die

Berichterstattung über ermittelte

Mineralressourcen und

Erzreserven

NPV / Der Kapitalwert (NPV) ist der Wert aller

Kapitalwert künftigen (positiven und negativen)

Cashflows über die gesamte Lebensdauer einer

Investition, abgezinst auf den heutigen

Zeitpunkt. Die NPV-Analyse ist eine Form der

intrinsischen Bewertung und wird im Finanz-

und Rechnungswesen häufig zur Bestimmung des

Wertes eines Unternehmens, eines

Wertpapiers, eines Kapitalprojekts, eines

neuen Unternehmens, eines

Kostensenkungsprogramms und aller anderen

Faktoren, die mit Cashflow zu tun haben,

verwendet. Er ergibt sich nach Abzug der

Vorlaufkosten

Open pit Eine Methode zur Gewinnung von Mineralien aus

mining / der Erde, bei der von der Oberfläche aus

Tagebau nach unten gegraben wird, so dass das Erz

unter freiem Himmel abgebaut wird (im

Gegensatz zum

Untertagebau).

Quarz Ein häufiges Gesteinsmineral, das aus den

Elementen Silizium und Sauerstoff

besteht.

Stockwork / Mehrere miteinander verbundene Erzgänge mit

Stockwerk mehr als einer Ausrichtung, die in der Regel

aus millimeter- bis zentimeterdicken

Bruchfüllungsgängen und Erzschnüren

bestehen.

Strike length Die längste horizontale Abmessung eines

/ Erzkörpers oder einer Mineralisierungszone.

Streichlänge

True width / Die kürzeste Achse eines Erzkörpers,

wahre normalerweise senkrecht zur längsten Ebene.

Mächtigkeit Sie muss häufig für Schlitz- oder Bohrproben

berechnet werden, bei denen die Probenahme

nicht genau senkrecht zur Längsachse

erfolgte. Die wahre Mächtigkeit wird immer

kleiner sein als die scheinbare Breite einer

schräg durchschnittenen

Probe.

Vein / ErzgangEin flächenförmiger Körper aus

kristallisierten Mineralien innerhalb eines

Gesteins, der sich im Allgemeinen in einer

Diskontinuität oder einem Riss zwischen zwei

Gesteinsschichten bildet.

Wirtschaftliche Goldkonzentrationen sind oft

in

Erzgangmineralien enthalten.

