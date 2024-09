Condor erhält eine zweite Gaszuteilung für seine LNG-Projekte in Kasachstan

CALGARY, 19. September 2024 – Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen; TSX: CDR), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es seine zweite Erdgaszuteilung (Gaszuteilung) von der für die Gasverteilung zuständigen staatlichen Behörde Kasachstans erhalten hat. Die Gaszuteilung wird als Erdgas für die geplante zweite modulare LNG-Produktionsanlage (Liquefied Natural Gas) des Unternehmens in der Nähe des Hafens Kuryk am Kaspischen Meer verwendet.

Die zweite Gaszuteilung wird die geplante LNG-Anlage des Unternehmens in Kuryk versorgen, die das Energieäquivalent von 565.000 Litern Dieselkraftstoff pro Tag produzieren wird, was für den Antrieb von 155 Eisenbahnlokomotiven im Fernverkehr ausreichend ist. Zusammen mit der bereits bekannt gegebenen ersten Gaszuteilung für die Alga-LNG-Anlage wird der gesamte produzierte LNG-Kraftstoff ein Energieäquivalent von mehr als einer Million Liter Diesel pro Tag haben und gleichzeitig die CO2-Emissionen so reduzieren, als würden jährlich mehr als 58.000 Autos von der Straße genommen werden.

Die zweite Gaszuteilung wird über die bestehende Pipeline des Landes in der Nähe des Hafens von Kuryk erfolgen, wo das Unternehmen bereits 16 Hektar Industriegelände für diese LNG-Anlage erworben hat. Das Unternehmen hat sich auch eine Stromzuteilung von 5 MWh gesichert, die aus dem nahe gelegenen Stromnetz bezogen wird.

Als zentralasiatische Drehscheibe für Transport und Logistik expandiert Kasachstan schnell, da es über die direkteste Überland-Gütertransitstrecke zwischen China und Europa verfügt. Es wird erwartet, dass der kasachische Transportsektor das kurzfristige Wirtschaftswachstum ankurbeln wird. Zudem investiert das Land Milliarden von US-Dollar in die Modernisierung und den Ausbau von Straßen, Eisenbahnen, Häfen und Flughäfen. Die LNG-Anlage von Condor in Kuryk wird einheimischen kohlenstoffarmen Treibstoff für Eisenbahnlokomotiven und Lastwagen erzeugen, die zwischen China und dem Kaspischen Meer verkehren, sowie für Seeschiffe, die für den Frachttransport über das Kaspische Meer zwischen Kasachstan und Aserbaidschan eingesetzt werden.

Don Streu, Präsident und CEO von Condor, kommentierte: Wir sind sehr erfreut und dankbar, dass wir unsere zweite Gaszuteilung in Kasachstan erhalten haben und möchten den verschiedenen Regierungsbehörden unseren großen Dank aussprechen. Diese Zuteilung stärkt unsere Strategie, Kasachstan mit einer langfristigen, nachhaltigen inländischen LNG-Versorgung zu versorgen, um den riesigen und wachsenden Transportsektor des Landes zu bedienen. Condor investiert seit mehr als 17 Jahren aktiv in Kasachstan und wird sein Wissen, seine Erfahrung und seine bewährten Technologien nutzen, um den LNG-Kundenstamm des Landes auszubauen und gleichzeitig die Emissionen, Betriebskosten und Transportzeiten zu reduzieren.

Die zweite Gaszuteilung ist von großer Bedeutung, da sie Condor in die Lage versetzt, zusätzliches LNG für die nationale Eisenbahn sowie für die kasachische Schiffsflotte im Kaspischen Meer zu erzeugen, die ebenfalls schnell wächst, um das Transportwachstum des Landes zu bewältigen. Wir sind sehr stolz darauf, durch die Einführung einer kohlenstoffarmen Kraftstofflösung wesentlich zum Erfolg der kasachischen Infrastrukturausbauprojekte beizutragen.

Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Mitteilung.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS (Zukunftsgerichtete Aussagen)

Certain statements in this news release constitute forward-looking statements under applicable securities legislation. Such statements are generally identifiable by the terminology used, such as anticipate“, appear, believe“, intend, expect, plan, estimate, budget“, outlook“, scheduled, may, will, should, could, would, in the process of or other similar wording. Forward-looking information in this news release includes, but is not limited to, information concerning: the timing and ability to receive the second Gas Allocation; the timing and ability to construct the Kuryk LNG facilities; the timing and ability to produce the energy equivalent of 565,000 liters of diesel fuel per day from the second Gas Allocation and the ability of this volume to power 155 mainline rail locomotives; the timing and ability to produce the energy equivalent of over one million liters of diesel daily when combined with the previously announced first gas allocation; the timing and ability to reduce CO2 emissions equivalent to removing more than 58,000 cars from the road annually; the timing and ability to receive the electricity allocation; the timing and ability to provide LNG for rail locomotives, transport trucks and marine vessels; the timing and ability to build-up the countrys LNG customer base while also reducing their emissions, operating costs and transportation times; the timing and ability to fund, permit and complete the planned activities; and the timing and ability to contribute to Kazakhstans infrastructure expansion projects.

The TSX does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of this news release.

For further information, please contact Don Streu, President and CEO or Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO at 403-201-9694.

