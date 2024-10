Collective Mining gibt den Erhalt der Ausübungserklärung von Beteiligungsrechten durch einen strategischen Investor bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN ZEITUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 29. Oktober 2024 – Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) („Collective“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ – freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 24. und 25. Oktober 2024, in denen ein öffentliches Kaufangebot von Stammaktien („Stammaktien“) im Wert von 35 Millionen C$ unter der Leitung von BMO Capital Markets im Auftrag eines Konsortiums von Emissionsbanken (das „öffentliche Angebot“) angekündigt wurde, sein strategischer Investor, der über Beteiligungsrechte an Aktienfinanzierungen des Unternehmens verfügt (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2024), diese Beteiligungsrechte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot ausgeübt hat. Der strategische Investor beabsichtigt, eine solche Anzahl an Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 5,00 C$ pro Stammaktie zu zeichnen, die dazu führen wird, dass der strategische Investor 9,99 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien hält, und zwar auf teilweise verwässerter Basis nach Durchführung des öffentlichen Angebots, berechnet in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Beteiligungsrechts des strategischen Investors. Die Stammaktien, die an den strategischen Investor ausgegeben werden sollen, werden im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben, die voraussichtlich gleichzeitig mit dem öffentlichen Angebot abgeschlossen wird. Die Stammaktien, die an den strategischen Investor ausgegeben werden sollen, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Das öffentliche Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung unterliegen der Genehmigung und Zulassung durch die Toronto Stock Exchange und die NYSE American.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Buy-Deal-Finanzierung angeboten und im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden sollen, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert. Sie dürfen weder an Personen in den „Vereinigten Staaten“ noch an „US-Personen“ (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und der anwendbaren U.S. State Securities Laws vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere neueste Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.

Collective Mining wurde von dem Team gegründet, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. 2 Mrd. $ an Zijin Mining verkauft hat. Collective Mining ist ein fortschrittliches Explorationsunternehmen mit Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten in Caldas, Kolumbien. Beide Projekte befinden sich direkt innerhalb eines etablierten Bergbaulagers mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen und profitieren von einem einfachen Zugang zu Wasserkraft, Straßen und qualifizierten Arbeitskräften.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, in großen Tonnagen vorkommende und hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-System Apollo beherbergt, bei dem es sich um ein teilweise reduziertes Intrusionssystem (PRIRS“) handelt. Die Ziele des Unternehmens für 2024 sind die Erweiterung des Apollo-Systems und die Erweiterung des kürzlich entdeckten Trap-Systems entlang des Streichens.

Die Geschäftsleitung, Insider und enge Familienangehörige und Freunde besitzen über 40 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der NYSE und an der TSX unter dem Börsenkürzel „CNL“ notiert.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; den Abschluss des öffentlichen Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung; die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; künftige Betriebe; künftige Metallgewinnungsraten; das künftige Wachstumspotenzial von Collective; und künftige Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere gegenwärtige Einschätzung zukünftiger Ereignisse wider, einschließlich der endgültigen Börsennotierung und der Richtung unseres Geschäfts. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Evaluierungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Grundstücken sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. März 2024 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

