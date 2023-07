Cleantech Parkway revolutioniert die Abwasserbehandlung für große Gasproduzenten mit innovativen Lösungen.

Die Flüssiggasindustrie in Queensland, Australien, ist jung und äußerst erfolgreich, hat aber ein hartnäckiges Abwasserproblem. Außerhalb Australiens dürfte das Ausmaß dieser Industrie nur wenigen bekannt sein. Durch die Verflüssigung von Kohleflözgas deckt Queensland etwa 6 % der weltweiten LNG-Nachfrage. Schätzungen zufolge haben große Energieunternehmen seit den 2010er Jahren nicht weniger als 80 Milliarden AUD in Queensland investiert. Allein im Jahr 2022 erwirtschafteten die drei LNG-Drehkreuze im Hafen von Gladstone Einnahmen in Höhe von 25 Milliarden AUD.

Doch dieser Erfolg der Industrie hat eine umweltschädliche Kehrseite. Das bei der Kohleflözgasförderung anfallende Wasser führt zu einer Abwassersole, deren Entsorgung bisher nicht gelungen ist. Die Regierung von Queensland fordert eine nachhaltige Lösung nach der besten verfügbaren Technologie (BAT) bis zur nächsten Zeit. Darüber hinaus haben auch die Unternehmen selbst ein dringendes Interesse an der Lösung des Problems. Zum einen wollen sie am Standort Queensland weiter produzieren und die Förderung ausweiten, zum anderen gibt es in Australien weitere riesige unerschlossene Kohleflözgassysteme, deren Genehmigung von einer zufriedenstellenden Lösung des Abwasserproblems in Queensland stark profitieren würde.

Cleantech Parkway setzt neue Maßstäbe bei der Abwasserbehandlung für große Gasproduzenten

