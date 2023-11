CleanTech Lithium PLC: Fortschrittsbericht zur direkten Lithiumextraktion (DLE)

CleanTech Lithium PLC (CleanTech Lithium oder CTL oder das Unternehmen) (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, gibt ein Fortschrittsupdate zur Direkten Lithiumextraktion (DLE) bekannt, wobei die letzten Komponenten für die DLE-Pilotanlage in Copiapó, Chile, eingetroffen sind und installiert werden.

Das Unternehmen treibt die Vormachbarkeitsstudie (PFS) für sein großes Projekt Laguna Verde voran, in die die Ergebnisse umfangreicher sechsmonatiger Tests mit dem DLE-Multiventilsystem im Labormaßstab einfließen werden. Darüber hinaus werden die DLE-Pilotanlage und die nachgeschaltete Prozessanlage zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität das Unternehmen in die Lage versetzen, die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern voranzutreiben, die die Entwicklung und Finanzierung der Projekte des Unternehmens unterstützen können.

Höhepunkte:

– Mit der Anlieferung der letzten Komponenten der DLE-Pilotanlage in den Lagerhallen von CTL in Copiapó kann die Pilotanlage vollständig zusammengebaut werden und die Testphase beginnt.

– Der Besuch von Technikern von Sunresin ist für Ende November 2023 geplant, um die abschließende Test- und Inbetriebnahmephase durchzuführen.

– Die DLE-Pilotanlage ist für die Produktion von bis zu einer Tonne Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) pro Monat in Form von konzentriertem Lithiumeluat ausgelegt, das in einer bestehenden Anlage eines Dritten zu Lithiumkarbonat in Batteriequalität verarbeitet wird.

– Muster des Produkts werden potenziellen strategischen Partnern und Abnehmern, wie großen Automobil- und Batterieherstellern, zur Prüfung und Produktqualifizierung zur Verfügung gestellt.

– Vor kurzem besuchte ein Team der CTL-Führungsspitze mehrere DLE-Betriebe in China. Der Besuch zeigte, wie schnell die DLE-Technologie voranschreitet.

– CEO Aldo Boitano, Non-Executive Director Maha Daoudi und DLE Process Manager Rodrigo Rivas besuchten DLE-Betriebe und Hersteller entlang der DLE-Lieferkette, um sich aus erster Hand über die kommerzielle Anwendung der Technologie in China zu informieren.

Aldo Boitano, Chief Executive Officer, CleanTech Lithium, sagte: „Der kürzliche Besuch in China hat mir gezeigt, welch großartige Möglichkeit DLE bietet, Lithium mit einem ESG-orientierten Ansatz zu produzieren. Für mich ist klar, dass DLE der Weg in die Zukunft der Lithiumproduktion ist, wenn wir die Produktionsziele für Elektrofahrzeuge erreichen wollen.

Die Unternehmen, die wir in China besucht haben, treiben die Lithiumgewinnung aus Sole ohne Verdunstungsteiche voran, und dies hat unseren Projekten weitere Sicherheit gegeben, während wir mit der PFS für Laguna Verde fortfahren. Diese wichtige Phase des Wachstums von CTL wird uns bei den Gesprächen helfen, die wir mit strategischen Partnern im Jahr 2024 führen wollen.

Die nächsten sechs Monate werden für CTL eine arbeitsreiche Zeit sein, da die Kombination aus der PFS und der Analyse der Ergebnisse aus der DLE-Pilotanlage eine aufregende Phase auf dem Weg des Unternehmens darstellt.“

Maha Daoudi, unabhängiger Non-Executive Director von CleanTech Lithium, sagte: „Es war fantastisch, nach China zurückzukehren und das Tempo des technologischen Fortschritts zu sehen. Mit der Unterstützung eines lokalen Fachberaters, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, konnten wir die Vorsitzenden und Geschäftsführer einiger der weltweit führenden DLE-Entwickler treffen, um zu besprechen, wie wir ihr technisches Fachwissen für die Projekte von CTL nutzen können. Insgesamt war es ein sehr konstruktiver Besuch, der uns positive Perspektiven für die Entwicklung der Projekte von CTL eröffnet. „

Notes

Über CleanTech Lithium

CleanTech Lithium (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF, ISIN: JE00BPCP3Z37) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt. CleanTech Lithium hat sich dem Ziel verschrieben, mit Hilfe einer nachhaltigen Technologie zur direkten Lithiumextraktion, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, große Mengen von Lithium in Batteriequalität zu produzieren. Das Unternehmen plant, der führende Anbieter von „grünem“ Lithium für den Markt der Elektrofahrzeuge und der Batterieherstellung zu werden.

CleanTech Lithium verfügt über vier Lithiumprojekte – Laguna Verde, Francisco Basin, Llamara und Salar de Atacama -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die beiden Hauptprojekte: Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Alle vier Projekte haben direkten Zugang zu bestehender Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, mit der Lithium aus Sole mit höherer Gewinnung und Reinheit gewonnen werden kann. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird. www.ctlithium.com

Für die Übersetzung dieses Auszugs der englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung inklusive Bildmaterial nachfolgend einsehen: www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/direct-lithium-extraction-dle-progress-update/16200196

