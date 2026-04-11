Clean Air Metals gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass Dr. Lionnel Djon von seinem Amt als VP of Exploration zurückgetreten ist, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Dr. Djon war maßgeblich an der Identifizierung und bohrgestützten Validierung des Zielgebiets Escape beteiligt. Wir danken Lionnel für seine Arbeit in den letzten zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

In der Zwischenzeit wird das Board unter der Leitung von Dr. David Peck die technische Leitung übernehmen, um anstehende geowissenschaftliche Initiativen zu unterstützen. Dr. Peck ist seit Anfang 2024 Mitglied des Boards von Clean Air Metals. Er hat einen Doktortitel in Geologie von der Melbourne University in Australien und einen Master of Science von der University of Windsor in Kanada und ist als professioneller Geowissenschaftler in Ontario und Manitoba registriert. Er ist ein weltweit anerkannter Experte für die Entstehung und Exploration von magmatischen Platingruppenmetall- sowie Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätten.

Das Unternehmen wird nach der Bewertung aller derzeit in Prüfung befindlichen Finanzierungsoptionen und der anschließenden Ankündigung zur Weiterverfolgung seiner strategischen Ziele für 2026 (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2026) über eine dauerhafte Nachfolge informieren.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Mineralien Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und sich in der Nähe einer etablierter Infrastruktur befindet, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen beherbergen die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (Technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025) mit erheblichem Potenzial für eine Erweiterung in Fallrichtung.

Das Projekt TBN ist eine der wenigen primären Platinressourcen außerhalb Südafrikas und befindet sich in einer stabilen und bergbaufreundlichen Region. Es profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Das Projekt TBN hat das Potenzial, sich zu einer sicheren Quelle für seltene Platinmetalle sowie andere wichtige Metalle wie Kupfer, Nickel und Kobalt für den nordamerikanischen Fertigungssektor zu entwickeln. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Platinversorgung treiben die Preise auf historische Höchststände, was für den zukünftigen Bergbaubetrieb von TBN offensichtliche Vorteile bietet. Mit seinem erfahrenen technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, die Ressourcen beim TBN-Projekt auszubauen und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Mineralien Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation,Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und bleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich zum verantwortungsvollen Umgang mit dem indigenen Erbe und bekennt sich weiterhin dazu, eine respektvolle Beziehung zu den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung zu pflegen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Mike Garbutt

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

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