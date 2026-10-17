China und Polen: Zentralbanken stärken ihre Goldreserven

Chinas Notenbank kauft seit 23 Monaten Gold, Polen baut seine Bestände ebenfalls aus. Banyan Gold und Fury Gold Mines melden Fortschritte bei ihren kanadischen Goldprojekten.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 17.10.2026, 10:55 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Fury Gold Mines Limited und Banyan Gold Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.10.26, 10:55 Uhr Berlin/Zürich.

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laut World Gold Council kauften Zentralbanken im August 2026 weltweit netto 39 Tonnen Gold. China erhöhte seine Bestände um rund 20 Tonnen und setzte damit die damals 22 Monate andauernde Kaufserie fort. Die jüngsten Septemberdaten deuten auf eine weitere Fortsetzung dieser Strategie hin.

Polens Nationalbank erwarb im August nach Angaben des World Gold Council acht Tonnen Gold und kam seit Jahresbeginn auf rund 98 Tonnen Zukäufe. Damit näherten sich ihre Bestände dem Ziel von 700 Tonnen.

Nicht alle Notenbanken waren Käufer: Russland meldete im August sechs Tonnen Nettoverkäufe, seit Jahresbeginn insgesamt 56 Tonnen. Die Gründe dafür sind aus den Bestandsveränderungen allein nicht abzuleiten. Die gegensätzlichen Entwicklungen unterstreichen, dass Goldreserven von unterschiedlichen geldpolitischen und institutionellen Entscheidungen geprägt werden.

Banyan Gold bereitet erste Wirtschaftlichkeitsbewertung vor

Banyan Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ – entwickelt das AurMac-Goldprojekt im kanadischen Yukon und exploriert zusätzlich das Nitra-Projekt. Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Für AurMac strebt Banyan im vierten Quartal 2026 eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) an. Bei AurMac meldete Banyan am 6. Oktober aus Bohrloch AX-26-942 1,88 g/t Gold über 17,9 Meter ab 27,2 Metern Bohrlochtiefe. Eine abgeschlossene Privatplatzierung erbrachte am 29. September 54,3 Millionen CAD brutto.

Fury Gold Mines arbeitet an Eau Claire

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – entwickelt das Goldprojekt Eau Claire in Québec und verfügt über weitere Explorationsliegenschaften. Die Bohrarbeiten sollen insbesondere vermutete Mineralressourcen in höher gesicherte Kategorien überführen. Eine Vormachbarkeitsstudie wird für 2027 angestrebt.

Im Bohrloch 26EC-125 meldete Fury 14,41 g/t Gold über 3,92 Meter. Das Phase-2-Programm sieht rund 15.000 bis 25.000 Bohrmeter vor. Zusätzliche technische Untersuchungen, Finanzierung und behördliche Genehmigungen bleiben für die weitere Entwicklung erforderlich.

Fazit: Banyan Gold und Fury Gold Mines vor Meilensteinen

Die fortgesetzten Goldkäufe mehrerer Zentralbanken stützen das Interesse am Edelmetall. Bei Banyan stehen die erste PEA und weitere Bohrungen, bei Fury die Ressourcenaufwertung und die geplante Vormachbarkeitsstudie im Mittelpunkt. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Banyan Gold https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ und Fury Gold Mines https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/.

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: World Gold Council, 06.10.2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/10/central-bank-gold-statistics-central-banks-continue-summer-spree-august · Banyan, 29.09.2026: https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-closes-54-3-million-financing/ · Banyan, 06.10.2026: https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-intersects-1-88-g-t-gold-over-17-9-metres-in-the-gap-between-airstrip-and-powerline-and-identifies-high-grade-gold-in-airstrip-footwall-at-aurmac-yukon-canada/ · Fury, 25.08.2026: https://furygoldmines.com/fury-reports-infill-drill-results-returns-high-grade-at-eau-claire-including-14-41-g-t-over-3-92-metres/

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Redaktionsstand: 16.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig überprüft. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. QP der Fury-Bohrmeldung: Valérie Doyon, P.Geo., VP Geology, unternehmenszugehörig. Studien und Zeitpläne setzen Finanzierung, Genehmigungen, technische Umsetzung und wirtschaftlich tragfähige Ergebnisse voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Bau-, Umwelt-, Genehmigungs-, Verwässerungs-, Goldpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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