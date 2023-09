China fördert Goldkäufe

China hebt Importbeschränkungen beim Gold auf und senkt so die lokalen Goldprämien.

Die Zentralbank Chinas, die People’s Bank of China (PBoC), hat Beschränkungen für Goldimporte, die den Renminbi stützen sollten, aufgehoben. Die Goldpreise waren stark angestiegen durch die Beschränkungen. Denn der Renminbi war gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren gefallen. Doch nun hat sich die chinesische Währung im Vergleich zum US-Dollar wieder erholt. Die Zentralbank Chinas hat bisher im Jahr 2023 sehr eifrig seine Goldschätze vermehrt. Allgemein wird mit einem anhaltenden hohen Interesse an weiteren Goldkäufen gerechnet. Ob die von China vermeldeten Zahlen stimmen, wird bezweifelt. Vermutlich ist der Goldbesitz sowohl der Zentralbank als auch der Bürger deutlich höher. Auch China will sich wohl von der Dominanz des US-Dollars distanzieren.

Die PBoC besitzt die siebtgrößten Goldreserven der Welt. Insgesamt liegen nach offiziellen Angaben rund 3,8 Prozent der Gesamtreserven in Gold vor. Es wird vermutet, dass dieser Anteil auf mindestens fünf Prozent ansteigen soll. Da müsste China also noch viel Gold kaufen, etwa 640 Tonnen Gold. Bei den größten Goldreserven befinden sich die USA immer noch in der Spitzenposition (zirka 68 Prozent der Gesamtreserven), gefolgt von Deutschland, Italien, Frankreich, Russland und China.

Gold wird weltweit als krisensichere Anlagemöglichkeit geschätzt und genutzt. Gold gleicht Schwankungen des US-Dollars aus und sowohl physisches Gold als auch die Werte von Goldunternehmen gehören in ein gut aufgestelltes Portfolio. Bei den Goldunternehmen gefallen Victoria Gold und Karora Resources.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – produziert seit 2019 Gold auf seiner im Yukon gelegenen Dublin Gulch-Goldliegenschaft. Die zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Liegenschaft umfasst rund 555 Quadratkilometer. Gerade hat das Unternehmen weitere Liegenschaften im Yukon erworben.

Bei den erfolgreichen Produzenten gefällt Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ . Die Gesellschaft besitzt zwei Goldminen in Westaustralien. Das zweite Quartal 2023 brachte eine Rekordproduktion von fast 41.000 Unzen Gold hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.