Chesapeake Gold meldet Ergebnisse der Hauptversammlung

Vancouver, British Columbia (6. Juni 2023) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre von Chesapeake auf der Jahreshauptversammlung 2023 (HV) am 6. Juni 2023 in Vancouver, British Columbia, für alle Tagesordnungspunkte gestimmt haben. Alle Kandidaten für das Board of Directors wurden gewählt.

Der Aktienoptionsplan des Unternehmens (der Optionsplan) wurde ebenfalls von der Mehrheit der Aktionäre genehmigt. Der Optionsplan muss jedes Jahr erneut von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens genehmigt werden, wie es die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorschreiben. Bei dem Optionsplan handelt es sich um einen Rolling 10 %-Aktienoptionsplan, wonach das Unternehmen im Rahmen der den berechtigte Personen gewährten Optionen bis zu 10 % der zum Zeitpunkt der Gewährung ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens ausgeben kann.

Bei der HV waren insgesamt 29.220.233 Stammaktien vertreten, was 43,37 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprach. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der mittels Stimmrechtsvollmacht abgegebenen Stimmen:

Nominierte Board-MitgliederStimmen dafür % der Stimmen Stimmenthaltungen % Enthaltungen

Randy Buffington 20.968.280 91,33 % 1.990.985 8,67 %

Christian Falck 20.966.706 91,32 % 1.992.559 8,68 %

Doug Flegg 20.717.118 90,23 % 2.242.147 9,77 %

Lian Li 20.966.206 91,32 % 1.993.059 8,68 %

Alan Pangbourne 22.545.418 98,20 % 413.847 1,80 %

John Perston 20.967.106 91,32 % 1.992.159 8,68 %

P. Randy Reifel 20.908.923 91,07 % 2.050.342 8,93 %

Stimmen dafür % der Stimmen

Ernennung von Grant Thornton LLP zum 27.010.469 93,31 %

Rechnungsprüfer des Unternehmens für

das folgende

Jahr

Genehmigung und Bestätigung des Rolling 20.685.997 90,10 %

10 %-Aktienoptionsplans des

Unternehmens

Nach der HV ernannte Chesapeake Randy Reifel erneut zum Executive Chairman des Board, Christian Falck zum Audit Committee Chair und Lead Independent Director sowie Lian Li zum Compensation and Governance Committee Chair.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika.1

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake und das Metates-Projekt besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Alan Pangbourne unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die größten unerschlossenen Goldvorkommen Mexikos, veröffentlicht von Bnamericas, Dienstag, 24. November 2020.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chesapeake Gold Corp.

P. Randy Reifel

#201 – 1512 Yew Street

V6K 3E4 Vancouver, BC

Kanada

email : chesapeake@shaw.ca

Pressekontakt:

Chesapeake Gold Corp.

P. Randy Reifel

#201 – 1512 Yew Street

V6K 3E4 Vancouver, BC

email : chesapeake@shaw.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.