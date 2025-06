Chesapeake Gold begrüßt Paul West-Sells und Jeff Stieber in seinem Board of Directors

23. Juni 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen) freut sich, die vor kurzem erfolgte Aufnahme von Herrn Paul West-Sells in das Board of Directors des Unternehmens (das Board of Directors) bekannt zu geben. Diese erfolgte im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2025 (die Versammlung), bei der auch die amtierenden Direktoren P. Randy Reifel, Randy Buffington, Doug Flegg, Lian Li und John Perston wiederbestellt wurden.

Herr West-Sells verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und war in zahlreichen börsennotierten Unternehmen sowohl im Management als auch als leitender Metallurg tätig. Bei der Western Copper and Gold Corporation war Herr West-Sells sowohl Chief Executive Officer als auch Chief Operating Officer. Davor arbeitete der Experte als leitender Metallurg bei den Firmen Barrick, Placer Dome und BHP Minerals. Herr West-Sells hat ein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Metall- und Werkstofftechnik an der University of British Columbia absolviert und hält als außerordentlicher Professor für Werkstofftechnik nach wie vor Vorlesungen an der University of British Columbia.

Das Unternehmen gibt zudem die Ernennung von Herrn Jeff Stieber zum Mitglied des Board of Directors mit Wirkung vom 20. Juni 2025 bekannt. Herr Stieber bringt 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, strategische Planung und Transaktionen in das Unternehmen ein. Bei den Firmen Hycroft Mining, Klondex Mines, Tahoe Resources, White Pine Precious Metals und Bendito Resources bekleidete er Führungspositionen. Er ist mit allen Phasen im Lebenszyklus eines Bergbauprojekts vertraut – von der Leitung von Projekten im Explorationsstadium über den Ausbau von Erschließungsprojekten bis hin zum Produktionsstart und zur Cashflow-Generierung. Herr Stieber ist im US-Bundesstaat Nevada als Certified Public Accountant eingetragen und Certified Financial Modeling & Valuation Analyst.

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass der langjährige Direktor Chris Falck beschlossen hat, aus dem Unternehmen auszuscheiden, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen und näher bei seiner Familie zu sein. Herr Falck wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und uns mit seinem umfangreichen Wissen unterstützen.

Executive Chairman P. Randy Reifel erklärt: Im Namen des Vorstands freue ich mich, sowohl Paul als auch Jeff im Team von Chesapeake willkommen zu heißen. Paul und Jeff verfügen über einen breit gefächerten Erfahrungsschatz und ich freue mich auf ihre Beiträge zur Erreichung unserer Unternehmensziele und Meilensteine. Chris Falck danke ich ganz herzlich für sein jahrelanges Engagement und seinen Einsatz für das Unternehmen. Chris hat uns während seiner Zeit als Lead Director und Mitglied in den diversen Board Committees mit seinen wertvollen Beiträgen zu entscheidenden Erkenntnissen verholfen.

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake, seine Projekte Metates und Lucy oder die firmeneigene Technologie der oxidativen Laugung besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Chesapeake

Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake Gold Corp. ist das Metates-Projekt (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.

mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 22. Februar 2023.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chesapeake Gold Corp.

P. Randy Reifel

#201 – 1512 Yew Street

V6K 3E4 Vancouver, BC

Kanada

email : chesapeake@shaw.ca

Pressekontakt:

Chesapeake Gold Corp.

P. Randy Reifel

#201 – 1512 Yew Street

V6K 3E4 Vancouver, BC

email : chesapeake@shaw.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.