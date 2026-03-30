Champions Oncology beruft Brian Alexander in das Board, während das Unternehmen seine datengestützte Onkologie-Strategie vorantreibt

Die Berufung unterstreicht den Fokus von Champions auf die Nutzung klinisch relevanter Daten zur Förderung der onkologischen Forschung und -Entwicklung der nächsten Generation

HACKENSACK, NJ / ACCESS Newswire / 30. März 2026 / Champions Oncology, Inc. (Nasdaq:CSBR), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der translationalen Krebsforschung, gab heute die Berufung von Brian Alexander, MD, MPH, in sein Board of Directors bekannt. Dr. Alexander bringt umfangreiche Erfahrung an der Schnittstelle von Onkologie, Datenwissenschaft und Arzneimittelentwicklung mit und war zuvor in leitenden Führungspositionen bei Unternehmen wie Valo Health, Flagship Pioneering und Foundation Medicine tätig. Seine Ernennung unterstützt die Strategie von Champions, die Nutzung klinisch relevanter Daten zur Unterstützung der Wirkstoffforschung und -entwicklung auszuweiten.

Champions verfolgt einen Ansatz, der sein Portfolio an patientenabgeleiteten Tumormodellen mit molekularen und klinischen Datensätzen verknüpft, um fundiertere Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der Wirkstoffentwicklung hinweg zu ermöglichen. Diese Grundlage ermöglicht den Einsatz fortschrittlicher Analytik und KI, um tiefere Einblicke in die Biologie von Krankheiten zu gewinnen und die Ergebnisse in der Forschung und Entwicklung zu verbessern. Die Berufung von Dr. Alexander spiegelt die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in diese Kompetenz und seine Entwicklung hin zu einer stärker vernetzten translationalen Forschungsplattform wider.

Brian verfügt über eine einzigartige Kombination aus klinischer, wissenschaftlicher und datengesteuerter Führungserfahrung, die genau der Richtung entspricht, in die sich Champions entwickelt, sagte Ronnie Morris, Chairman des Board von Champions Oncology. Während wir unsere Datenkapazitäten weiter ausbauen, wird uns seine Perspektive dabei helfen, Tumormodelle besser mit Multi-Omik- und Patientendaten zu verknüpfen, die Entdeckung neuer Wirkstoffe zu beschleunigen und eine effizientere klinische Entwicklung zu fördern.

Ich freue mich sehr, zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung von Champions zum Unternehmen zu stoßen, sagte Dr. Alexander. Die Möglichkeit, gut charakterisierte Tumormodelle mit umfangreichen Datensätzen zu verknüpfen, bietet eine großartige Chance, unser Verständnis der Krankheit zu vertiefen und eine fundiertere Therapieentwicklung zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, diesen Ansatz gemeinsam mit dem Team voranzutreiben.

Champions Oncology baut eine integrierte Plattform auf, die sich auf PDX-Modelle konzentriert und von Patienten stammende Tumoren mit umfassenden molekularen und klinischen Daten kombiniert. Dieser Ansatz verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, Partner im gesamten onkologischen F&E-Kontinuum zu unterstützen – von der frühen Entdeckung bis zur translationalen Entwicklung – mit einer datengestützten und analytisch orientierten Strategie.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Champions Data Services die onkologische Wirkstoffforschung vorantreibt, besuchen Sie bitte: www.championsoncology.com/data-ecosystem

Über Champions Oncology

Champions Oncology ist ein international tätiger Dienstleister im Bereich der präklinischen und klinischen Forschung, der Biopharmaunternehmen mit End-to-End-Lösungen für die onkologische Forschung und Entwicklung unterstützt. Mit der größten und bestkommentierten Datenbank klinisch relevanter Modelle von Xenotransplantaten von Patienten (PDX) und Primärtumorgewebe bei hämatologischen Erkrankungen liefert Champions innovative Daten von höchster Qualität durch firmeneigene In-vivo- und Ex-vivo-Plattformen. Unter Nutzung seines umfangreichen Portfolios an hochmodernen Bioanalyse- und bahnbrechenden Datenanalyse-Plattformen sowie seiner wissenschaftlichen Kompetenz macht Champions die Weiterentwicklung von präklinischen Programmen zur Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten auf der ganzen Welt möglich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ChampionsOncology.com.

Kontakt:

Gavin Cooper – Vice President of Global Marketing

gcooper@championsoncology.com

+1 (518) 488 9062

QUELLE: Champions Oncology, Inc.

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Champions Oncology, Inc

Ronnie Morris

One University Plaza; Suite 307

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