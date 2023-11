CGI-Agentur spec.studio gewinnt für 3D-Kampagne den Deutschen Agenturpreis

Die auf 3D-Animationen und 3D-Renderings spezialisierte Agentur spec.studio wurde prämiert für ihre 3D-Kampagne „Azubi League“ für die Sparkasse Dachau

Ein einprägsames Logo, eine 3D-animierte Heldenwelt im Fortnite-Stil mit passender App, eine mitreißende Storyline und ein innovatives, auf die jugendliche Zielgruppe zugeschnittenes Design mit 3D-Messestand- und Giveaways – das sind die Bausteine der „Azubi League“ Kampagne, die die Dachauer Agentur spec.studio für die Sparkasse Dachau konzipiert und umgesetzt hat. Der Messeauftritt der Sparkasse Dachau wurde damit zum Eyecatcher und Publikumsmagneten auf der Job Dachau 2023.

Für ihre kreative Kombination von 3D-Animationen und das zielgruppenaffine visuelle Konzept wurde die Agentur spec.studio nun mit dem Deutschen Agenturpreis ausgezeichnet. Dieser wird jährlich an Werbe-, Marketing- und Internetagenturen vergeben, die besonders kreative oder erfolgreiche Projekte realisiert haben.

„Wir sind überglücklich, den Deutschen Agenturpreis für unsere „Azubi League Kampagne“ entgegennehmen zu dürfen,“ sagt Korbinian Urban, Geschäftsführer von spec.studio. „Unser Ansatz, Auszubildende als Held:innen im ‚Fortnite‘-Stil zu visualisieren, hat für eine enorme Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben das Ziel erreicht, dass sich die Jugendlichen das Ausbildungsangebot der Sparkasse Dachau angeschaut – und sehr viele sich tatsächlich auch beworben haben.“

Alexandra Ulbrich, Leiterin Ausbildung bei der Sparkasse Dachau ergänzt: „Wir gratulieren spec.studio zur Auszeichnung mit dem Deutschen Agenturpreis, der in unseren Augen hoch verdient ist. Die Agentur hat uns mit der „Azubi League Kampagne“ zu einem unvergesslichen Messeauftritt verholfen. Wir konnten uns erfolgreich als attraktiver Arbeitgeber für unsere Zielgruppe präsentieren. Für die verschiedenen Arbeitsbereiche der Sparkasse hat spec.studio eigene Held:innen erschaffen, die den Jugendlichen einen authentischen Einblick in die unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten bieten. Mit einer App konnten die Messebesucher:innen herausfinden, welcher Character – und damit welcher Ausbildungszweig – am besten zu ihnen passt. Je nach Ergebnis des Tests haben wir Heldenkarten mit Buttons als Giveaway verschenkt. Auch die T-Shirts mit Azubi League-Motiv und Socken mit unserem Logo kamen super bei den Jugendlichen an. Nach der Messe haben wir sehr viele Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz erhalten – viel mehr als in den Vorjahren.“

Über spec.studio:

spec.studio ist eine auf 3D-Animationen und 3D-Rendering spezialisierte Agentur mit Sitz in Dachau, die 3D-Visualisierungen und Kampagnen für ihre Kunden konzipiert und umsetzt. Mit einem Team von Experten aus den Bereichen Design, Marketing und 3D-Animation realisiert spec.studio Projekte für Kunden aus der Industrie, für Architekturbüros, Werbeagenturen etc. Zum Kundenkreis gehören Marken wie BMW, Autoliv, Mediamonks, markilux oder Saatchi & Saatchi.

