CEVA testet gemeinsam mit Windrose Elektro-LKWs im Fernverkehr in China

ANTWERP, BELGIEN / ACCESS Newswire / 27. Juni 2025 / CEVA Logistics schließt sich Windrose, dem führenden Anbieter von Elektro-LKWs für den Schwerlastverkehr, in Großchina an, um eine Machbarkeitsstudie für den Einsatz von Elektro-LKWs im Fernverkehr in China durchzuführen. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt nach vorne in CEVAs Engagement für Nachhaltigkeit und seine bahnbrechenden Bemühungen, die nachhaltige Entwicklung der Logistikbranche anzuführen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft haben CEVA und Windrose erfolgreich Versuche mit Elektro-LKWs im Fernverkehr durchgeführt, darunter eine Hin- und Rückfahrt von der Greater Bay Area in Guangdong nach Pingxiang, Guangxi, an der chinesisch-vietnamesischen Grenze sowie eine 5.000 Kilometer lange Fahrt von Shenzhen nach Alashankou an der chinesisch-kasachischen Grenze.

Diese Pilotversuche führten zu einer bemerkenswerten Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um durchschnittlich 55 % (WTW) gemäß dem GLEC-Rahmen. Auf Grundlage dieser Erfolge werden CEVA und Windrose weitere Testläufe in China durchführen, um die Machbarkeit, Kosteneffizienz und betriebliche Effizienz des Einsatzes von Elektrofahrzeugen auf verschiedenen Strecken und in verschiedenen Betriebsszenarien genauer zu untersuchen. Als Teil seines strategischen Plans strebt CEVA an, Südostasien, Zentralasien und sogar Europa durch ein TIR-Netzwerk zu verbinden.

Im Einklang mit dem Ziel der CMA CGM Group, bis 2050 die Netto-Kohlenstoffemissionen auf Null zu reduzieren, ist CEVA bestrebt, seine Flotte an emissionsarmen Fahrzeugen zu erweitern. CEVA will bis 2025 1.450 emissionsarme Fahrzeuge im Bodenbetrieb sowie über 650 Elektro-LKWs mit Batterieantrieb im weltweiten Einsatz haben. In diesem Zusammenhang wird CEVA weiterhin Innovationen und Investitionen in nachhaltige Logistiklösungen vorantreiben und seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Logistik weiter festigen.

CEVA ist bestrebt, im Bereich des nachhaltigen Bodentransports eine Vorreiterrolle einzunehmen, sagte Antonio Pacciolla, Vice President of Ground & Rail, APAC und IMECA. Wir setzen innovative Technologien ein, um unsere Logistiklösungen zu verbessern und unseren Kunden emissionsarme Transportdienstleistungen zu bieten, während wir gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. So stellen wir uns bessere Wege vor, um eine Welt in Bewegung zu unterstützen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CEVA, einem führenden Logistikunternehmen, das für seinen innovativen und vorausschauenden Ansatz bekannt ist, sagte Wen Han, Gründer, Chairman und CEO von Windrose. Beide Parteien sind der Nachhaltigkeit und Innovation verpflichtet. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Märkte und Verlader mit emissionsarmen Transportlösungen besser zu bedienen und gleichzeitig neue Maßstäbe für nachhaltige Logistik zu setzen.

Über CEVA Logistics

CEVA Logistics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Drittlogistik, bietet globale Lieferkettenlösungen an, um Menschen, Produkte und Anbieter auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Mit Hauptsitz in Marseille, Frankreich und rund 110.000 Mitarbeiter an mehr als 1.500 Standorten bietet CEVA Logistics eine breite Palette an maßgeschneiderten End-to-End-Lösungen in den Bereichen Vertragslogistik, Luft-, See- und Bodentransport sowie Fahrzeugauslieferung in 170 Ländern rund um den Globus an. CEVA Logistics verzeichnete 2024 einen Umsatz von 18,3 Milliarden US$ und ist Teil der CMA CGM Group, einem globalen Akteur für See-, Boden-, Luft- und Logistiklösungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cevalogistics.com oder kontaktieren Sie: media@cevalogistics.com.

Über Windrose Technology

Windrose ist ein führender Anbieter von Elektro-Schwerlastkraftwagen, dessen Ziel darin besteht, emissionsfreie und kostengünstige Lösungen für die Logistikbranche zu liefern. Das Unternehmen ist der erste einheimische Akteur, der von Grund auf eine unabhängig entwickelte Lösung für emissionsfreie intelligente Schwerlastkraftwagen anbietet und auf die globalen Märkte in vier Kontinenten, darunter die USA, Europa, Asien und Ozeanien, zielt. Windrose wurde 2022 von Wen Han, einem Stanford-Absolventen, gegründet, der zuvor als Investor bei Bridgewater Associates und GSR Ventures sowie als Chief Strategy and Financial Officer bei Plus tätig war.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.windrose.tech oder kontaktieren Sie: global@windrose.tech.

