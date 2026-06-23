CanCambria Energy veranstaltet Webcast mit aktuellen Informationen für Investoren zum Projekt Kiskunhalas und zu den jüngsten strategischen Entwicklungen

Der Webcast für Investoren findet am 30. Juni 2026 um 13:00 Uhr PDT statt.

Vancouver, BC – 23. Juni 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Paul Clarke, President und Chief Executive Officer, am 30. Juni 2026 um 13:00 Uhr PDT (22:00 Uhr MESZ) einen Webcast mittels Zoom ausrichten wird, um einen Überblick über das Portfolio des Unternehmens zu geben, wobei er unter anderem über die jüngsten technischen und kommerziellen Meilensteine auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Kiskunhalas im Süden Ungarns (das Projekt Kiskunhalas) berichten wird.

Im Rahmen des Webcasts werden die Fortschritte von CanCambria in mehreren Schlüsselbereichen des Geschäfts besprochen, darunter die zuvor angekündigte aktualisierte unabhängige Ressourcenbewertung für das Projekt Kiskunhalas und die Identifizierung des oberflächennahen, sehr aussichtsreichen Explorationstrends innerhalb des Konzessionsgebiets Kiskunhalas (KCA). Das Management wird zudem den Prozess zur Gründung eines Joint Ventures (JV) für das Projekt Kiskunhalas, den voraussichtlichen Zeitplan für die Erschließung sowie weitere bevorstehende Katalysatoren erörtern. Eine aktualisierte Unternehmenspräsentation, die während der Veranstaltung verwendet wird, wird vor Beginn des Webcasts im Investor-Relations-Bereich auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Teilnehmer werden gebeten, Fragen vorab per E-Mail an CCEC@kincommunications.com zu senden.

Das Investorenupdate wird sich mit folgendem befassen:

– Das Ausmaß und die strategische Bedeutung des Projekts Kiskunhalas, einschließlich der zuvor bekannt gegebenen kombinierten bedingten Ressource von 1,1 Billionen Kubikfuß (Tcf) Erdgas und 116,6 Millionen Barrel (MMbbl) Kondensat und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) Siehe den aktualisierten unabhängigen Ressourcenbewertungsbericht des Unternehmens für das Projekt Kiskunhalas vom 30. September 2025, erstellt von Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd., der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist, sowie die Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. November 2025.

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– Die 2C (Best Estimate) Development Pending Contingent Resource im Umfang von 571,9 Milliarden Kubikfuß (Bcf) Erdgas sowie 59,6 MMbbl Kondensat und Erdgasflüssigkeiten (NGLs), netto für das Unternehmen und mit einem Risiko von 80 %1.

– Kennzahlen zur Ressourcenbewertung, die von der Wirtschaftlichkeit auf Projektebene – einschließlich des zuvor bekannt gegebenen mit 10 % diskontierten Kapitalwerts (NPV10) von rund 1,76 Milliarden US$ – bis hin zu den erwarteten Erträgen einzelner Bohrungen reichen1.

– Die Fortschritte, die mit potenziellen strategischen Partnern im Rahmen des Joint-Venture-Prozesses für das Projekt Kiskunhalas erzielt wurden, sowie der Zeitplan für den Beginn der Erschließung.

– Der Phase-1-Entwicklungsplan des Projekts Kiskunhalas, der 56 vertikale Bohrungen umfasst und durch firmeneigene 3D-Seismikdaten sowie Daten aus früheren Bohrungen gestützt wird, darunter zwei genehmigte, bohrbereite Standorte.

– Typkurven und dynamische Lagerstättenmodellierung, die den Feldentwicklungsplan des Unternehmens, schnelle Kapitalrückflüsse und das Potenzial zur kurzfristigen Cashflow-Generierung unterstützen.

– Laufende technische Arbeiten zur Bewertung kostengünstigerer Möglichkeiten mit kürzerem Zyklus und stärkerer Ölgewichtung, die das Erschließungsportfolio des Unternehmens ergänzen und diversifizieren sollen.

– Der kürzlich identifizierte 350 km² große, oberflächennahe und sehr aussichtsreiche Explorationstrend innerhalb des KCA, einschließlich mehrerer Ziel- und Prospektionsgebiete mit stärkerer Ölgewichtung, die anhand älterer 2D-Seismikdaten in einem nachgewiesenen Kohlenwasserstoffbecken kartiert wurden.

– Wichtige Meilensteine und voraussichtliche nächste Schritte, während das Unternehmen sowohl seine Tiefengas- als auch seine oberflächennahen Ölprojekte in Richtung Entwicklung und Umsatzgenerierung vorantreibt.

Bislang hat CanCambria im Jahr 2026 bedeutende Fortschritte in den technischen und operativen Arbeitsbereichen erzielt, die das Projekt Kiskunhalas stützen, sagte Dr. Paul Clarke, President und Chief Executive Officer. Dieser Webcast soll Investoren einen klaren und umfassenden Überblick über das Ausmaß der Chancen, die bisher erzielten Fortschritte und die vielfältigen Wege geben, über die wir unserer Ansicht nach Wert für unsere Aktionäre auf dem gesamten Projekt Kiskunhalas im Süden Ungarns erschließen können.

Einzelheiten des Webcast

Datum: 30. Juni 2026

Uhrzeit: 13:00 Uhr PDT | 16:00 Uhr EDT | 22:00 Uhr MESZ

Redner: Dr. Paul Clarke, President und Chief Executive Officer

Anmeldelink: us06web.zoom.us/webinar/register/4317817169570/WN_pQmWyyhgQJ6qNDSV0F_F0Q

Eine Aufzeichnung des WebcastS kann im Anschluss an die Veranstaltung über den Anmeldelink und auf der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Anleger werden gebeten, sich im Vorfeld anzumelden. Fragen können während der Live-Präsentation über den Q&A-Button oder im Vorfeld per E-Mail an CCEC@kincommunications.com eingereicht werden.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoreduzierte Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

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