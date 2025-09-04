Canagold reicht Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Projekt New Polaris ein

Vancouver, B.C. – 3. September 2025 / IRW-Press / Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTCQB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (Canagold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Fachbericht (der Bericht) zur Machbarkeitsstudie für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Antimon-Projekt New Polaris (New Polaris oder das Projekt) im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia eingereicht hat.

Der Bericht mit dem Titel New Polaris Project, NI 43-101 Technical Report & Feasibility Study entspricht den Vorgaben der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Bericht wurden ursprünglich in einer Pressemeldung am 21. Juli 2025 bekannt gegeben und sind nachstehend zusammengefasst.

Ein Exemplar des vollständigen Berichts wurde bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) bzw. bei EDGAR (www.sec.gov) eingereicht und kann auch auf der Webseite von Canagold abgerufen werden.

Wichtigste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

– Nettokapitalwert nach Steuern (NPV) in Höhe von 425 Millionen $, interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 30,9 %, Amortisationsdauer der Vorproduktionsinvestitionen (CAPEX) von 2,4 Jahren unter Annahme eines Diskontsatzes von 5,0 % und eines Goldpreises von 2.500 US$ pro Unze im Basisfall (Goldpreis).

– NPV nach Steuern in Höhe von 793 Millionen $, IRR nach Steuern von 47,3 %, Amortisationsdauer des Vorproduktions-CAPEX von 1,7 Jahren unter Annahme eines Diskontsatzes von 5,0 % und eines Spot-Goldpreises von 3.300 US$ pro Unze.

– Freier Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Mine (LOM) von 649 Millionen $ bei einem Goldpreis von 2.500 US$ pro Unze im Basisfall.

– Freier LOM-Cashflow nach Steuern von 1,1 Milliarden $ bei einem Spot-Goldpreis von 3.300 US$ pro Unze.

– Geschätzter Vorproduktions-CAPEX von 250 Millionen $.

– Nachhaltige LOM-Gesamtkosten (AISC) von 1.247 US$ pro zahlbare Unze Gold.

– Hochgradige Untertagemine mit einem durchschnittlichen verwässerten LOM-Gehalt von 9,94 g/t Gold, was 904.000 Unzen Gold entspricht.

– LOM-Goldproduktion aus der Mühle von 805.589 Unzen.

Qualifizierte Sachverständige

Garry Biles, P.Eng., President und COO, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemeldung erstellt, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Offenlegung von Aktivitäten auf seinen Projekten strikt an die CIM Best Practices Guidelines.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein Erschließungsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich dem Ausbau des Projekts New Polaris durch die Phasen der Machbarkeit, Genehmigung und Produktion widmet. Darüber hinaus will Canagold seine Asset-Basis durch den Erwerb fortgeschrittener Projekte erweitern und sich als führendes Projekterschließungsunternehmen positionieren. Das Unternehmen kann mit einem Team von Fachleuten und einer soliden Eigentumsstruktur aufwarten und ist daher gut aufgestellt, um einen beträchtlichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Catalin Kilofliski

Catalin Kilofliski, Chief Executive Officer

CANAGOLD RESOURCES LTD

Catalin@canagoldresources.com, 604-685-9700

Die Toronto Stock Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-Wertpapiergesetze. Hierzu gehören Prognosen, Ausblicke, Vorhersagen, Schätzungen und andere Aussagen über die zukünftige oder geschätzte finanzielle und operative Leistung, die Goldproduktion und den Goldverkauf, die Einnahmen und Cashflows sowie die Kapitalkosten (laufende und nicht laufende) und Betriebskosten, einschließlich der prognostizierten Cash-Betriebskosten und AISC; die zukünftige oder geschätzte Lebensdauer der Mine, Annahmen zu Metallpreisen, Erzgehalten oder -quellen, Goldausbeuten, Durchsatz und Erzverarbeitung; Aussagen zu erwarteten zukünftigen Plänen, Entwicklungen, Bauarbeiten, Genehmigungen und anderen Aktivitäten oder Leistungen von Canagold, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die geplante Goldproduktion; die Ergebnisse und Schätzungen in der Machbarkeitsstudie, einschließlich der Projektlaufzeit, der durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion, der Gesamtgoldproduktion, der Verarbeitungsrate, der Investitionen, des Nettokapitalwerts, des Netto-Cashflows nach Steuern und der Amortisationszeit; sowie des Potenzials zur Erschließung des Projekts New Polaris als Gold-Untertagemine. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie erwarten, planen, voraussehen, prognostizieren, anstreben, potenziell, zeitlich planen, vorhersagen, Budget, schätzen, beabsichtigen oder glauben und ähnlichen Ausdrücken oder deren negativen Konnotationen gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, sollten oder dürften. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, von denen sich einige der Kontrolle von Canagold entziehen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit oder in Bezug auf: die Volatilität von Metallpreisen und der Stammaktien von Canagold; Änderungen der Steuergesetze; die Gefahren, die mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbunden sind; die Unsicherheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen; das Nichterreichen von Produktions-, Kosten- oder anderen Schätzungen; die erhebliche Abweichung der tatsächlichen Produktions-, Erschließungspläne und -kosten von den Schätzungen in den Machbarkeits- und anderen Studien von Canagold; die Fähigkeit, alle für Bergbauaktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Bewilligungen einzuholen und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und die Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; den Klimawandel und Klimawandelvorschriften; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Finanzierungs- und Schuldenaktivitäten, einschließlich potenzieller Beschränkungen für die Aktivitäten von Canagold in Kanada; die Unterstützung der Betriebsaktivitäten von Canagold durch die Gemeinde.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Canagold basieren auf Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet, und zwar auf Grundlage der Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen und Faktoren umfassen unter anderem Annahmen und Faktoren in Bezug auf die Fähigkeit von Canagold, den laufenden und zukünftigen Betrieb aufrechtzuerhalten, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Schätzungen, Prognosen, Studien und Bewertungen, die Verfügbarkeit und Kosten von Betriebsmitteln, den Preis und Markt für Gold und Antimon, Wechselkurse, Steuersätze, den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen von Regierungen und First Nations, die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Verpflichtungen zu erfüllen, die Fähigkeit, bei Bedarf rechtzeitig Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu erhalten, die aktuellen und zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, sowie andere Annahmen und Faktoren, die allgemein mit dem Bergbausektor verbunden sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Canagold basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und spiegeln dessen aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Betriebsergebnisse wider. Sie gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Canagold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder stattfinden werden. Aus den oben genannten Gründen sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canagold Resources Ltd.

Catalin Kilofliski

1250 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : catalin@canagoldresources.com

Pressekontakt:

Canagold Resources Ltd.

Catalin Kilofliski

1250 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

email : catalin@canagoldresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.