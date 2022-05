Die VTEM Plus-Messung wird Ende Juni mit einem Hubschrauber durchgeführt und zielt darauf ab, eigenständige Anomalien der Leitfähigkeit in Oberflächennähe zu ermitteln.

Coquitlam, BC, 24. Mai 2022 – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung einer geophysikalischen VTEM Plus-Flugmessung über seinem Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouard südlich der historischen Ni-Cu-Co-Mine Lac Edouard im Zentrum der kanadischen Provinz Quebec plant.

Das Konzessionsgebiet ist für das technische Team aufgrund mehrerer wichtiger Faktoren von besonderem Interesse:

1) Die bedeutende regionale Gravitationsanomalie, die im Zuge einer früheren SGL-Flugmessung identifiziert wurde (siehe Abbildung 2)

2) Der günstige geologische Kontext, einschließlich einer günstigen lithologischen Einheit, die mit der Gravitationsanomalie zu korrelieren scheint

3) Die Sedimentproben aus dem See, die erhöhte Nickel- und Kupferwerte lieferten, die auch mit der Gravitationsanomalie zu korrelieren scheinen (siehe Abbildung 3)

4) Die Nähe zur ehemals produzierenden Ni-Cu-Co-Mine Lac Edouard.

Die VTEM-Messung wird mit einem Hubschrauber von Geotech durchgeführt. Geotech ist ein weltweit führendes Unternehmen für technologische Innovationen bei der Kartierung, Auswertung und Analyse von geophysikalischen Flugmessungen. Das Unternehmen beabsichtigt, oberflächennahe Leiter zu ermitteln, die die Ausrichtung der Feldarbeiten in diesem Sommer unterstützen sollen. Die VTEM-Messung und die Feldarbeiten werden zu einem besseren Verständnis des Gebiets beitragen und hoffentlich zur Durchführung eines Bohrprogramms führen. Das Konzessionsgebiet grenzt überdies an die Projekte mehrerer anderer großer Unternehmen wie Rio Tinto Exploration Canada und Brunswick Exploration Inc. an (siehe Abbildung 1).

Wir sind der Ansicht, dass eine VTEM-Messung die erforderlichen Informationen liefern wird, um ein besseres Verständnis des Konzessionsgebiets zu erlangen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnislage hat das Konzessionsgebiet großes Potenzial und steht im Einklang mit unserem Ziel, ein wichtiger Lieferant von Batteriemetallen für den EV-Markt zu werden. Die Tatsache, dass wir von großen Akteuren umgeben sind, zeigt, dass wir hier am richtigen Ort sind, so Matt Halliday, P.Geo., President, COO und VP Exploration.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind – siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor kurzem ein fast 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Grundstück Graal abgeschlossen hat; und (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldgrundstück Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es 2022 Explorationsarbeiten durchführen wird.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

416-625-2342

Canada Silver Cobalt Works Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

CanadaSilverCobaltWorks.Com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Aussagen zu möglichen zukünftigen Finanzierungen gemäß dem Kurzprospekt, auf den oben Bezug genommen wird, und zu anderen zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Aussagen, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, zukünftige Finanzierungen, die Verfügbarkeit von Mitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65946/2022-05-24_CCW_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets mit dem Claim-Paket des Unternehmens und den umliegenden Unternehmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65946/2022-05-24_CCW_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Lage des Konzessionsgebiets und der Gravitationsanomalie.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65946/2022-05-24_CCW_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Lage des Konzessionsgebiets und Wärmekarte, die die erhöhten Kupfer- und Nickelwerte der Sedimentproben zeigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canada Silver Cobalt Works

Frank J. Basa

3028 Quadra Court

V3B 5X6 Coquitlam, BC

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Canada Silver Cobalt Works

Frank J. Basa

3028 Quadra Court

V3B 5X6 Coquitlam, BC

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

