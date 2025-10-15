Canada Nickel veröffentlicht positive Ergebnisse der Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Crawford-Nickelprojekts

Highlights

– Trägt über 40 Jahre Projektlaufzeit mehr als 70 Milliarden Dollar zum kanadischen BIP bei

– Generiert über 16 Milliarden Dollar an Steueraufkommen für Bund und Provinzen

– Durchschnittlich 16 Milliarden Dollar Arbeitseinkommen aus etwa 1.000 direkten und über 3.000 indirekten und induzierten Arbeitsplätzen

TORONTO, 15. Oktober 2025 – Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/ – ) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) gibt die Ergebnisse einer Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen ihres Flaggschiff-Projekts Crawford Nickel (Crawford) im Nickelgebiet Timmins in Ontario bekannt.

Die von Mansfield Consulting erstellte Studie schätzt, dass Crawford während der voraussichtlichen Lebensdauer der Mine von mehr als 40 Jahren einen wirtschaftlichen Beitrag von insgesamt über 70 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Kanadas leisten wird, davon allein 67 Milliarden Dollar in Ontario. Crawford wird voraussichtlich auch rund 1.000 direkte und 3.000 indirekte und induzierte Arbeitsplätze schaffen, was insgesamt etwa 185.000 Personenjahren Beschäftigung entspricht und etwa 16 Milliarden Dollar an Arbeitseinkommen generiert. Darüber hinaus wird Crawford laut der Studie voraussichtlich 7,7 Milliarden Dollar an Bundessteuereinnahmen und 8,3 Milliarden Dollar an Provinzsteuereinnahmen generieren.

Diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial von Crawford als eines der bedeutendsten neuen Projekte für kritische Mineralien in unserem Land, sagte Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company. Crawford wird voraussichtlich sowohl für Ontario als auch für Kanada erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen und gleichzeitig Nickel und andere kritische Mineralien liefern, die zur Deckung der wachsenden globalen Nachfrage benötigt werden. Der Umfang dieses Projekts – seine langfristigen Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Beiträge zum BIP – in Verbindung mit dem Wert, der durch lokale Weiterverarbeitungsanlagen generiert wird, und dem Potenzial von acht weiteren Projekten, stärkt den aufstrebenden Status des Timmins Nickel District als Ontarios Korridor für kritische Mineralien.

Selby fuhr fort: Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten für kritische Mineralien ist Crawford bereits weit fortgeschritten, was die Genehmigungen angeht, verfügt über die gesamte wichtige Infrastruktur und wird von der Gemeinde stark unterstützt. Da diese entscheidenden Elemente bereits vorhanden sind, ist Crawford in einer einzigartigen Position, um effizient voranzukommen und schneller greifbare Vorteile zu erzielen. Wichtig ist, dass die Vorteile von Crawford durch etablierte und kooperative Partnerschaften mit indigenen Völkern erzielt werden, die sich als Mitentwickler aktiv an unserem gemeinsamen Erfolg beteiligen.

Wirtschaftliche Studie

Die Studie quantifizierte die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erschließung und des Betriebs von Crawford in allen Phasen des Projekts und bewertete die Auswirkungen in Ontario und anderen Regionen Kanadas. Die wirtschaftlichen Auswirkungen wurden auf direkter, indirekter und induzierter Ebene geschätzt. Direkte Auswirkungen sind Veränderungen, die bei Front-End-Unternehmen auftreten, die zunächst Betriebseinnahmen erzielen und Ausgaben tätigen. Während der Erschließung einer Mine treten direkte Auswirkungen beim Minenbesitzer und bei anderen Unternehmen auf, die einen Teil der anfänglichen Ausgaben für ein Projekt erhalten. Während des Betriebs einer Mine treten direkte Auswirkungen beim Minenbesitzer und bei anderen Unternehmen auf, die einen Teil der Minenerträge erhalten. Indirekte Auswirkungen sind Veränderungen, die bei den Lieferanten der Front-End-Unternehmen auftreten. Während der Erschließung oder des Betriebs einer Mine treten indirekte Auswirkungen bei den Lieferanten von Waren und Dienstleistungen für die Mine auf. Induzierte Auswirkungen sind Veränderungen, die in der Gesamtwirtschaft durch die Ausgaben der Mitarbeiter von Front-End-Unternehmen und Lieferanten auftreten. Während der Erschließung oder dem Betrieb eines Bergwerks resultieren induzierte Auswirkungen aus den Ausgaben der Bergwerksmitarbeiter und der Mitarbeiter von Bergwerkslieferanten in der Gesamtwirtschaft. Das Arbeitseinkommen ist der Gesamtbetrag der Löhne und Gehälter, die an Mitarbeiter und Angestellte gezahlt werden. Die Studie basiert auf Informationen aus der im November 2023 veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Unternehmens.

Gesamtauswirkungen in Kanada

BIP Arbeitseinkommen Steuereinnahmen des Bundes Steuereinnahmen der Provinzen

(Milliarden) (Milliarden) (Milliarden) (Milliarden)

Direkt 51,7 5,3 5,0 6,0

Indirekt 11,2 7,1 1,5 1,0

Induziert 7,4 3,5 1,3 1,3

Gesamt 70,2 15,9 7,7 8,3

Bundes- und Provinzsteuern – direkt

Bundes Provinz Gesamt

(Milliarden) (Milliarden) (Milliarden)

Körperschaftsteuer 4,2 2,8 7,0

Bergbauabgabe – 2,6 2,6

Sonstige Steuern (Einkommensteuer und andere) 0,8 0,6 1,5

Zwischensumme – Gesamtsteuereinnahmen 5 6 11

CTM-Investitionssteuergutschrift (1,1) – (1,1)

Gesamt 3,9 6,0 9,9

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen der Kategorie , das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTMund NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Medienkontakt:

Sydney Oakes

Direktor für indigene Beziehungen und öffentliche Angelegenheiten

sydneyoakes@canadanickel.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Ergebnisse der Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen in Crawford (einschließlich des gesamten wirtschaftlichen Beitrags, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Generierung von Steuereinnahmen), das Potenzial von Crawford und anderen Projekten des Unternehmens, Genehmigungen, Partnerschaften mit indigenen Völkern, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

