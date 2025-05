Calibre veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 und bekräftigt sein Engagement für verantwortungsvolles Wachstum und Stakeholder Value

Vancouver, B.C. – 20. Mai 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) – www.commodity-tv.com/play/calibre-mining-creation-of-the-second-largest-gold-producer-in-canada-after-the-merger/ – (das „Unternehmen“ oder „Calibre“) freut sich, die Veröffentlichung seines fünften jährlichen Nachhaltigkeitsberichts bekannt zu geben, in dem ein weiteres Jahr mit einer starken wirtschaftlichen Leistung und einer anhaltenden Führungsrolle bei verantwortungsvollen Bergbaupraktiken hervorgehoben wird.

Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: „2024 war ein transformatives Jahr für Calibre. Wir haben weiterhin starke Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die Grundlage für zukünftiges Wachstum durch die Erschließung der Goldmine Valentine in Zentralneufundland, Kanada, und unsere bevorstehende Fusion mit Equinox Gold gelegt. Diese Meilensteine spiegeln unseren disziplinierten Wachstumsansatz wider, der eine starke Leistung mit Nachhaltigkeit als strategischer Priorität untermauert. Unsere Fähigkeit, unsere Verpflichtungen konsequent zu erfüllen, beruht auf einem disziplinierten, zielgerichteten Ansatz und einer Kultur, die Nachhaltigkeit in jeden Aspekt unseres Geschäfts einbezieht. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element unserer Grundsätze, das uns bei allem, was wir tun, leitet. Während wir uns weiterentwickeln, bleibt unser Fokus klar: Wir wollen durch transparentes Engagement, ethische Praktiken und operative Spitzenleistungen dauerhafte Werte für alle Beteiligten schaffen.

Unser Erfolg ist eng mit dem Wohlergehen der Gemeinschaften verbunden, in denen wir tätig sind. Durch Partnerschaften mit indigenen Gruppen, Investitionen in die lokale Entwicklung und unser Engagement für eine freie, vorherige und informierte Zustimmung sind wir bestrebt, ein vertrauensvoller und respektvoller Nachbar zu sein. Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 fasst diesen Weg zusammen – unsere Erfolge, unsere Herausforderungen und unser fortgesetztes Engagement für einen sinnvollen Bergbau.“

Verantwortung für die Umwelt

– Veröffentlichung unseres ersten Klimaberichts, einschließlich einer Szenarioanalyse für klimabezogene Risiken und Chancen.

– 164.355 Bäume für die Wiederaufforstung und Kohlenstoffbindung in Nicaragua gepflanzt.

– Verhinderung der Verwendung von 7,42 Tonnen Quecksilber durch das Programm zum Ankauf von Erzen für den handwerklichen und kleinen Bergbau (ASM).

– Es wurde ein bedeutender Umweltvorfall gemeldet; die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Verbesserung der Managementsysteme ein.

Soziale Verantwortung

– Verkaufte einen wirtschaftlichen Wert von 897 Millionen US-Dollar auf die Standorte und investierte 4,19 Millionen US-Dollar in kommunale Entwicklungsprojekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Infrastruktur.

– Unterstützung von 1.133 direkten Arbeitsplätzen mit einer 95%igen nationalen Belegschaft, von denen 82% aus lokalen Gemeinschaften stammen.

– Es wurden keine Todesfälle gemeldet und die Unfallhäufigkeitsrate (Lost Time Injury Frequency Rate) wurde um 22 % auf 0,21 gesenkt.

– Keine Schließung von Baustellen oder Projektverzögerungen aufgrund nichttechnischer Faktoren und keine begründeten Menschenrechtsbedenken seitens der Gemeinden. 93 % der Beschwerden der Gemeinden wurden gelöst, wobei der Schwerpunkt erneut auf Reaktionszeiten und die Einbeziehung von Interessengruppen gelegt wurde.

Governance und Ethik

– Keine wesentlichen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

– Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte in der Mine Eastern Borosi, wodurch sichergestellt wird, dass 100 % der Calibre-Betriebe in Nicaragua innerhalb der letzten 3 Jahre bewertet wurden.

– Viertes Jahr der Konformität mit den Grundsätzen für einen verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Council.

– Verbesserte ESG-Risikobewertungen: MSCI ESG auf „A“ hochgestuft; Sustainalytics-Score auf 29,0 verbessert („mittleres“ Risiko).

– Verbesserte Sorgfaltspflicht bei der Beschaffung, um die Governance-Systeme für die Beschaffung von ASM-Erz zu stärken.

Finanzielle Performance und Investoren

– Erwirtschafteter Umsatz 586 Millionen US-Dollar, angetrieben durch eine starke operative Leistung an allen Standorten.

– Der Aktienkurs stieg um 60 %, was das wachsende Vertrauen der Anleger und die Wertschöpfung unterstreicht.

– Fortgeschrittener Bau der Goldmine Valentine, deren erste Goldproduktion für das 3. Quartal 2025 erwartet wird.

– Ankündigung einer transformativen Fusion mit Equinox Gold, wodurch der zweitgrößte Goldproduzent Kanadas mit einer diversifizierten Wachstumsplattform entsteht.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wurde in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI), dem GRI 14: Mining Sector 2024 Standard, den SASB 2023 Metals and Mining Standards und dem Mining Local Procurement Reporting Mechanism erstellt und umfasst die vom Unternehmen betriebenen Minen. Das Unternehmen wird seinen Bill S-211-Bericht 2024 bis zum 31. Mai 2025 gemäß dem kanadischen Gesetz zur Bekämpfung von Zwangsarbeit und Kinderarbeit in Lieferketten einreichen. Einen Link zum Bill S-211-Bericht 2023 des Unternehmens finden Sie hier.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2024 aufzurufen. Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von Calibre finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com.

Über Calibre

Calibre (TSX:CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

„Darren Hall“

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Dazu gehören, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf: Calibre und seinen Unternehmenszusammenschluss (das „Arrangement“) mit Equinox Gold Corp. („Equinox“), die Pläne und Erwartungen des kombinierten Unternehmens in Bezug auf das geplante Arrangement und die erwarteten Auswirkungen des geplanten Arrangements auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Wachstumsmöglichkeiten und die Wettbewerbsposition des kombinierten Unternehmens, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Arrangements.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass andere Bedingungen für den Abschluss des Arrangements nicht erfüllt werden; das Risiko, dass der Abschluss des Arrangements verzögert wird oder überhaupt nicht stattfindet; das Risiko, dass entweder Calibre oder Equinox die Arrangement-Vereinbarung kündigen und entweder Calibre oder Equinox eine Kündigungsgebühr an die andere Partei zahlen muss; mögliche nachteilige Reaktionen oder Änderungen in den Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen von Calibre oder Equinox, einschließlich derer, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss des Arrangements ergeben; die Ablenkung der Zeit des Managements für transaktionsbezogene Fragen; der endgültige Zeitpunkt, das Ergebnis und die Ergebnisse der Integration der Geschäfte von Calibre und Equinox; die Auswirkungen des Zusammenschlusses von Calibre und Equinox, einschließlich der zukünftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse, der Strategie und der Pläne des kombinierten Unternehmens; die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, die erwarteten Synergien im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu realisieren; Veränderungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, den Betrieb in der erwarteten Weise zu finanzieren; das Risiko, dass Calibre oder Equinox nicht die erforderlichen gerichtlichen, börslichen und behördlichen Genehmigungen erhalten, um das Arrangement durchzuführen; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Arrangement; das Risiko von Änderungen von Gesetzen, behördlichen Vorschriften oder Durchsetzungspraktiken; die Auswirkungen von Rohstoffpreisen, Schätzungen der Lebensdauer von Minen; der Zeitpunkt und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; die Risiken von Bergbauaktivitäten; die Tatsache, dass die Betriebskosten und Geschäftsunterbrechungen nach der öffentlichen Ankündigung oder dem Abschluss des Arrangements höher als erwartet ausfallen könnten; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in Calibres Jahresinformationsformular („AIF“) für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

