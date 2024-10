Calibre gibt die Goldproduktion für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt; revidiert die Prognose für 2024 und erwartet, dass das vierte Quartal das produktionsstärkste des Jahres sein wird; Valentine ist weiterhin voll finanziert und auf dem Weg zur Goldproduktion im zweiten Quartal 20

Vancouver, British Columbia – 18. Oktober 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) gibt die Betriebsergebnisse für die drei Monate (Q3) und neun Monate (Jahr bis heute oder YTD) bis zum 30. September 2024, eine aktualisierte Prognose für 2024 und ein Update zur Goldmine Valentine (Valentine) in Neufundland & Labrador, Kanada, bekannt. Calibre wird heute Morgen, 18. Oktober 2024, um 10 Uhr ET (16 Uhr MESZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Betriebsergebnisse des dritten Quartals, die revidierte Jahresprognose und das Valentine-Update zu besprechen. Um den Live-Webcast der Telefonkonferenz zu sehen, klicken Sie bitte hier. Sofern nicht anders angegeben sind alle Währungsangaben in US-Dollar.

Q3 & YTD 2024 – Produktion und vorläufige Kostenergebnisse

– Konsolidierte Goldverkäufe im dritten Quartal von 46.076 Unzen; Nicaragua 36.427 Unzen und Nevada 9.649 Unzen:

o Konsolidierte Q3 Total Cash Cost1 (TCC) von 1.580 $/Unze: Nicaragua 1.615 $/Unze und Nevada 1.451 $/Unze;

o Konsolidierte Q3 All-In Sustaining Cost1 (AISC) von 1.946 $/Unze: Nicaragua 1.880 $/Unze und Nevada 1.813 $/Unze.

– Konsolidierte YTD-Goldverkäufe von 166.200 Unzen; Nicaragua 140.646 Unzen und Nevada 25.554 Unzen:

o Konsolidierte YTD TCC1 von 1.379 $/Unze: Nicaragua 1.364 $/Unze und Nevada 1.463 $/Unze;

o Konsolidierte YTD AISC1 von $1.656/Unze: Nicaragua $1.554/Unze und Nevada $1.734/Unze; und

o Zusätzlich zu den im zweiten Quartal besprochenen Änderungen der Minenabfolge bei Limon Norte wurde die Produktion in Nicaragua im bisherigen Jahresverlauf durch geringere Erzlieferungen als geplant aus dem neuen Tagebau Volcan beeinträchtigt. Es wird erwartet, dass die Gesamtjahresproduktion von Volcan um etwa 20.000 Unzen unter dem Budget liegen wird, da die historischen handwerklichen Bergbauaktivitäten größer als erwartet waren. Allerdings entsprechen die Erztonnage und der Erzgehalt von Volcan jetzt den Erwartungen, da das Lagerstättenmodell durch Infill-Bohrungen bestätigt wurde. In Nevada wirkt sich die niedrigere Erztonnage, die in den Laugungsbecken aufgeschichtet wurde, auf die Metallproduktion von etwa 5.000 Unzen für das gesamte Jahr aus.

Überarbeitung der Jahresprognose 2024

– Konsolidierte Produktionsprognose für 2024 auf 230.000-240.000 Unzen korrigiert.

– Nicaraguas Minenpläne für das 4. Quartal sehen eine deutlich höhere Erzförderung vor, wobei die Produktion voraussichtlich 60.000-70.000 Unzen betragen wird. Trotz der Erhöhung des Erztransports zu Libertad um 30 % auf 3.000 Tonnen pro Tag im 4. Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg der Lagerbestände um ca. 30.000 Unzen bis zum Jahresende, die für die Verarbeitung im Jahr 2025 zur Verfügung stehen.

– In Übereinstimmung mit den YTD-Ergebnissen werden die Ausgaben für das gesamte Jahr voraussichtlich dem Budget entsprechen, wobei geringere verkaufte Unzen zu höheren TCC1 und AISC1 für 2024 führen werden:

o Die konsolidierte TCC1 wurde auf 1.300-1.350 $/Unze korrigiert; und

o Der konsolidierte AISC1 wurde auf 1.550-1.600 $/Unze korrigiert.

Valentine – Konstruktions- & Kapitalkosten-Update

– Die Bauarbeiten in Valentine sind zum 30. September 2024 zu mehr als 81 % abgeschlossen:

o Die Bergeentsorgungseinrichtung (Tailings Management Facility) ist fertiggestellt und bereit, Wasser aufzunehmen;

o Der Bau der CIL-Laugungstanks steht kurz vor dem Abschluss;

o Der Bau des Rückbautunnels und der Groberzhalde schreitet voran;

o Die Installation des Grobbrechers ist weit fortgeschritten, und mit dem Bau des Überlandförderers wurde begonnen.

o Die Vorinbetriebnahme ist im Gange.

– Bis zum 30. September 2024 sind Calibre Kosten in Höhe von 547 Millionen CAD entstanden. Das geschätzte anfängliche Projektkapital hat sich erhöht und wird jetzt auf ca. 744 Mio. CAD geschätzt, was zu verbleibenden Kosten bis zur Fertigstellung von 197 Mio. CAD einschließlich ca. 20 Mio. CAD für Unvorhergesehenes führt.

– Mit etwa 300 Millionen CAD (115,8 Millionen USD) an Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung (100 Millionen USD) zum 30. September ist das anfängliche Projektkapital von Valentine weiterhin vollständig finanziert und das Projekt ist weiterhin auf dem besten Weg, im zweiten Quartal 2025 das erste Gold zu liefern.

– Der größte Teil des Kapitalanstiegs ist auf die unzureichende Leistung bestimmter Auftragnehmer gegenüber dem Plan zurückzuführen, was zu zusätzlichen Arbeitskräften, vorübergehenden Camp-Unterkünften und verlängerten Zeiten für bestimmte Auftragnehmeraktivitäten führte. Ungefähr 30 % des Anstiegs ist auf eine Unterschätzung der Baumaterialien und des Umfangs der Baustelleninfrastruktur zurückzuführen. Calibre hatte Zeitreserven und ist daher zuversichtlich, dass das erste Gold im zweiten Quartal 2025 geliefert werden kann.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Die Produktion im dritten Quartal war niedriger als erwartet, was in erster Linie auf die unerwartet hohen historischen handwerklichen Bergbauaktivitäten auf den ersten Abbauterrassen des Tagebaus Volcan und auf die Sequenzierung der Mine bei Limon zurückzuführen ist. Die Erztonnage und der Erzgehalt von Volcan entsprechen nun den Erwartungen und das Lagerstättenmodell wurde durch Infill-Bohrungen bestätigt.

Die konsolidierte Produktion im vierten Quartal wird voraussichtlich 70.000-80.000 Unzen betragen, was auf die Minenpläne von Nicaragua für das vierte Quartal zurückzuführen ist, die deutlich höhere abgebaute Erzmengen vorsehen. Es ist wichtig anzumerken, dass wir nach der Erhöhung des Erztransports nach Libertad um 30 % im Vergleich zum dritten Quartal auf 3.000 Tonnen pro Tag einen Aufbau von Lagerbeständen von etwa 30.000 Unzen prognostizieren, die im Jahr 2025 verarbeitet werden sollen.

Wir gehen davon aus, dass wir das Jahr 2024 um etwa 18 % unter dem Mittelwert unserer ursprünglichen Produktionsprognose abschließen werden. Der Lagerbestand von 30.000 Unzen ist eine gute Ausgangsposition für ein starkes Jahresende und einen soliden Start ins Jahr 2025. Die TCC- und AISC-Prognose wurde entsprechend der revidierten Produktion überarbeitet, wobei die Gesamtausgaben für das Jahr dem Budget entsprechen.

Der Bau der Multi-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine macht gute Fortschritte und war Ende September zu 81 % abgeschlossen. Der Kostendruck ist in erster Linie auf die Leistung des Auftragnehmers gegenüber dem Plan zurückzuführen, was zu einem Anstieg der Arbeitskräfte und der damit verbundenen Kosten geführt hat. Die Leistungsprobleme wurden behoben und wir sind zuversichtlich, dass die mechanischen und elektrischen Arbeiten Anfang des ersten Quartals 2025 abgeschlossen sein werden. Mit ca. 300 Mio. CAD an Barmitteln und 197 Mio. CAD an Kosten bis zur Fertigstellung ist der Bau von Valentine weiterhin vollständig finanziert und auf dem besten Weg, im zweiten Quartal 2025 das erste Gold zu produzieren, was einen bedeutenden Meilenstein in Calibres Strategie zur Diversifizierung und zum Ausbau seiner Produktion in Kanada darstellt.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2024

KONSOLIDIERT NICARAGUA NEVADA

Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 230.000 – 240.000 200.000 – 210.000 34.000 – 36.000

Gesamt-Cash-Kosten ($/Unze)1 $1.300 – $1.350 $1.300 – $1.350 $1.450 – $1.500

AISC ($/Unze)1 $1.550 – $1.600 $1.450 – $1.500 $1.650 – $1.700

Wachstumskapital (Mio. $)* $60 – $70

Explorationskapital (Mio. $) $40 – $45

*Anfangskapital für das Projekt in der Goldmine Valentine nicht enthalten

Ursprüngliche Gesamtjahresprognose 2024

KONSOLIDIERT NICARAGUA NEVADA

Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 275.000 – 300.000 235.000 – 255.000 40.000 – 45.000

Gesamt-Cash-Kosten ($/Unze)1 $1.075 – $1.175 $1.000 – $1.100 $1.400 – $1.500

AISC ($/Unze)1 $1.275 – $1.375 $1.175 – $1.275 $1.650 – $1.750

Wachstumskapital (Mio. $) $45 – $55

Explorationskapital (Mio. $) $25 – $30

Baufortschritt der Goldmine Valentine

Grobbrecher

Bergeentsorgungseinrichtung (Tailings Management Facility)

Marathon-Tagebaugrube

Standort der Anlage

SAG- und Kugelmühle

Telefonkonferenz zur Produktion im 3. Quarrtal 2024 und Update für die Goldmine Valentine

Datum: -Freitag, Oktober 18, 2024

Uhrzeit: 10:00 Uhr ET (16 Uhr MESZ)

Webcast-Link: edge.media-server.com/mmc/p/mtkdxi6o

Anweisungen zum Erhalt der Einwahlnummer für die Telefonkonferenz:

1. Alle Teilnehmer müssen sich über den unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibre zur Produktion im 3. Quartal 2024 und Update für die Goldmine Valentine (Q3 2024 Production and Valentine Gold Mine Update) teilnehmen zu können.

2. Zur Anmeldung klicken Sie auf dpregister.com/sreg/10193357/fdab0e70e7 und füllen Sie das Online-Anmeldeformular aus.

3. Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können hier und unter www.calibremining.com im Bereich Veranstaltungen und Medien unter der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Die freie Liquidität des Unternehmens belief sich am 30. September 2024 auf 115,8 Mio. $, während 100 Mio. $ an beschränkter Liquidität auf dem Schuldenerlöskonto verblieben. Basierend auf den aktuellen Produktionsplänen und dem anhaltend starken Goldpreisumfeld sollte das Unternehmen über ausreichend Liquidität verfügen, um seine kurzfristigen Betriebspläne umzusetzen und die Entwicklung von Valentine abzuschließen. Das Unternehmen wird auch weiterhin die Liquiditäts- und Rohstoffrisiken, die Kapitalmärkte, die Wechselkurse, die laufende betriebliche und finanzielle Leistung sowie den Fortschritt seiner Kapitalprojekte einschließlich Valentine überwachen. Das Unternehmen kann bestimmte Möglichkeiten nutzen, um seine Kapitalkosten, seine Kapitalstruktur, seine Liquidität, einschließlich der Schwankungen des Cashflows während der verbleibenden Bauzeit und des Hochfahrens der Auslegungskapazität, sowie seine Flexibilität unter Berücksichtigung der Kapitalmärkte und der wirtschaftlichen Bedingungen zu steuern. Dementsprechend kann das Unternehmen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Liquidität und die Kapitalressourcen zu verwalten und/oder zu erhöhen und/oder bestimmte Anpassungen an seiner Kapitalstruktur vorzunehmen. Bitte beachten Sie auch die zukunftsgerichteten Aussagen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

„Darren Hall“

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anmerkungen

(1) NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Goldminenunternehmen verwenden, insbesondere TCC pro Unze und AISC pro Unze. In der Goldminenbranche sind dies gängige Leistungskennzahlen, die jedoch keine standardisierte Bedeutung haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die gemäß IFRS erstellt werden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

TCC pro Unze Gold: Die TCC beinhalten die Betriebskosten des Minenstandorts, wie z. B. Abbau-, Verarbeitungs- und lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb), Royalties, Produktionssteuern, Bereitschaftskosten für die Mine und ggf. laufende Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten verstehen sich exklusive Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die TCC pro Unze Gold verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Unzen Gold geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.

AISC pro Unze Gold: Eine Leistungskennzahl, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Gold aus dem laufenden Betrieb erforderlich sind. Es gibt zwar keine branchenweit standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl, aber die Definition des Unternehmens ist von der AISC-Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 und 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete, nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl externen Nutzern bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Das Unternehmen definiert AISC als die Summe aus TCC (siehe oben), nachhaltigem Kapital (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten), Rückzahlungen von Kapitalleasingverträgen, allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens, Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in produzierenden Minen, Abschreibung von Kosten für die Stilllegung von Assets und Rekultivierungszuschlägen im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb. In den AISC nicht enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungskosten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationskosten und Abschreibungen, die nicht mit dem laufenden Betrieb zusammenhängen, Finanzierungskosten, Schuldentilgung und Steuern. Die gesamten nachhaltigen Kosten werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhalten.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Ziel“, „objektiv“, „möglich“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Goldproduktion und des Produktionswachstums, das Potenzial der Goldmine Valentine, das Erreichen der ersten Goldproduktion in der Goldmine Valentine im zweiten Quartal 2025, höhere TCC und AISC für 2024, die Reinvestition des Unternehmens in sein bestehendes Portfolio an Grundstücken für weitere Explorationsarbeiten und Wachstum, Aussagen hinsichtlich der vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens und die Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Metallpreise und Cut-off-Gehalte. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresbericht von Calibre (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und im Lagebericht (Management Discussion and Analysis – MD&A) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

