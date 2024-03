Calibre erzielt das vierte Jahr in Folge ein Wachstum der Mineralreserven

Vancouver, B.C. – 12. März 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das „Unternehmen“ oder „Calibre“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ – freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcen („Ressourcen“) und Mineralreserven („Reserven“) des Unternehmens für seine Grundstücke in Nicaragua und Nevada mit Stand vom 31. Dezember 2023 bekannt zu geben. Die Reserven sind in beiden Jurisdiktionen seit dem Erwerb der jeweiligen Liegenschaft nach Abzug des Abbaus gestiegen. Wie die Erfolgsbilanz des Teams zeigt, macht Calibre weiterhin effizient neue Entdeckungen und wandelt Entdeckungen in Reserven um, wie der VTEM-Goldkorridor innerhalb des Limon-Minenkomplexes beweist, der im Jahresvergleich ein Reservenwachstum von 36 % verzeichnet. Der VTEM-Korridor enthält nun 1,25 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 8,25 g/t Au für 332 koz in Reserven mit mehreren Kilometern Streichpotenzial und einem laufenden 50.000-Meter-Bohrprogramm.

Nicaragua Mineralreserven (31. Dezember 2023)

Höhepunkte

– Nicaragua: Anstieg der Reserven nach Abzug des Produktionsabbaus um 4 % im Jahr 2023 auf 1,13 Mio. m³;

– Nevada: Anstieg der Reserven nach Abzug der Förderabnahme um 12 % im Jahr 2023 auf 0,30 Mio;

– Unternehmensweites bedeutendes Mineralienvorkommen von über 4,1 Moz an Reserven, 8,6 Moz an gemessenen und angezeigten Ressourcen (einschließlich Reserven) und 3,6 Moz an abgeleiteten Ressourcen;

– Die beträchtliche Mineralienausstattung der Goldmine Valentine mit 2,7 Moz an Reserven und 3,96 Moz an gemessenen und angezeigten Ressourcen (einschließlich Reserven) sowie 1,10 Moz an abgeleiteten Ressourcen (weitere Einzelheiten in den nachstehenden Tabellen) (siehe Pressemitteilung vom 26. Januar 2024); und

– >130.000 m Ressourcenexpansions- und Entdeckungsbohrprogramme in allen Anlagen im Gange.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: „Ich bin sehr erfreut über ein weiteres Jahr des Reservenwachstums nach Abzug der Erschöpfung in beiden Betriebsgebieten. Wir haben einen beträchtlichen Teil unserer Ressourcen in Nicaragua und Nevada in Reserven mit einem Rekordwert von 1,42 Unzen umgewandelt, abzüglich einer Rekordproduktion von 283.525 Unzen im Jahr 2023. Nicaragua liefert mit Reserven von 1,13 Unzen weiterhin eine solide Basis, von der aus wir liefern können. Mit unserer jüngsten Akquisition der Goldmine Valentine liegen unsere unternehmensweiten konsolidierten Reserven bei 4,1 Unzen, eine mehr als 10-fache Steigerung seit dem vierten Quartal 2019, abzüglich 825 koz Produktion. Besonders hervorzuheben ist, dass die Reserven in unserem neuen Vorzeigeprojekt, dem VTEM-Goldkorridor bei Limon, im Jahresvergleich um 36 % gestiegen sind. In Nevada haben wir die Reserven seit dem Abschluss der Akquisition im Jahr 2021 um mehr als 50 % abzüglich der Produktionserschöpfung gesteigert.“

Erklärungen zu den Mineralressourcen und -reserven in Nicaragua – 31. Dezember 20231,2,3,4,5,6

Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

Tonnage Klasse Klasse Enthaltene Au Enthaltene Ag

(kt) (g/t Au) (g/t Ag) (koz) (koz)

Wahrscheinliche Reserven 6,822 5.13 20.9 1,126 4,593

Komplex El Limon 3,377 5.89 5.43 639 589

La Libertad-Komplex 3,445 4.39 36.2 487 4,004

Gemessene und angezeigte Ressourcen 17,333 3.34 10.37 1,862 5,779

(einschließlich wahrscheinlicher

Reserven)

Komplex El Limon 12,861 3.05 1.91 1,259 791

La Libertad-Komplex 4,472 4.18 34.7 602 4,989

Abgeleitete Ressourcen 56,584 1.23 11.88 2,235 9,807

Komplex El Limon 1,566 4.46 3.54 224 177

La Libertad-Komplex 3,992 4.06 37.6 520 4,824

Primavera (Januar 31, 2017) 44,974 0.54 1.15 782 1,661

Cerro Aeropuerto (April 11, 2011) 6,052 3.64 16.16 708 3,145

US-Ressourcen- und Reservenangaben – 31. Dezember 20237,8,9,10

Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

Tonnage Klasse Enthaltene Au

(kt) (g/t Au) (koz)

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven 24,634 0.34 299

Pan Pit Constrained 24,634 0.34 273

Pan Probable Leach Pad Inventory 26

Gemessene und angezeigte Ressourcen (einschließlich 98,212 0.88 2,780

wahrscheinlicher

Reserven)

Pan Mine 33,790 0.33 359

Gold Rock (Mar 31, 2020) 18,996 0.66 403

Golden Eagle (Mar 31, 2020) 45,426 1.38 2,018

Abgeleitete Ressourcen 9,876 0.81 257

Pan Mine 1,479 0.37 18

Gold Rock (Mar 31, 2020) 3,027 0.87 84

Golden Eagle (Mar 31, 2020) 5,370 0.90 155

Valentine Mineralressourcen- und Reservenerklärung – 31. Dezember 202311,12

Alle Hinweise mit Parametern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Tonnage Klasse Enthaltene Au

(kt) (g/t Au) (koz)

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (30. November 2022) 51,600 1.62 2,700

Marathon 21,300 1.56 1,100

Leprechaun 15,100 1.73 850

Berry 15,100 1.60 800

Gemessene und angezeigte Ressourcen (einschließlich 64,624 1.90 3,955

Mineralreserven)

Leprechaun 15,589 2.15 1,078

Sprite 701 1.74 39

Berry 17,159 1.97 1,086

Marathon 30,090 1.76 1,701

Victory 1,085 1.46 51

Abgeleitete Ressourcen 20,752 1.65 1,100

Leprechaun 4,856 1.58 246

Sprite 1,250 1.26 51

Berry 5,332 1.49 255

Marathon 6,984 2.02 454

Victory 2,330 1.26 95

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Kanada

Zu den QA/QC-Protokollen, die in der Goldmine Valentine befolgt werden, gehört das Einsetzen von Leerproben und Standards in regelmäßigen Abständen in jede Probencharge. Der Bohrkern wird in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte am Standort verbleibt und die andere Hälfte markiert und an Eastern Analytical Limited in Springdale, NL, geschickt wird. Eastern Analytical ist nach ISO 17025 für die Atomabsorptionsspektroskopie für Gold nach Brandprobenvorbereitungsmethoden akkreditiert und ist von Calibre unabhängig. Alle Proben werden mittels Brandprobe (30 g) mit AA-Abschluss auf Au analysiert. Proben, die einen Goldgehalt von 300 ppb oder mehr aufwiesen, wurden einem Metallsiebverfahren unterzogen. Proben, die in mineralisierte Zonen mit einem Goldgehalt von weniger als 300 ppb fallen, werden ebenfalls mit einem metallischen Siebverfahren erneut analysiert. Die Analyseergebnisse werden in einer acQuire-Datenbank erfasst, die so programmiert ist, dass die metallischen Siebwerte gegenüber den Standard-Brandproben verwendet werden, sofern Daten verfügbar sind.

Nicaragua

Calibre unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm („QA/QC“), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehören eine überprüfbare Überwachungskette für Proben, die regelmäßige Einführung von zertifizierten Referenzstandards und Leerproben sowie doppelte Kontrolluntersuchungen. Der Bohrkern wird halbiert und in versiegelten Beuteln an Bureau Veritas in Managua, Nicaragua, versandt, einem unabhängigen Anbieter von Analysedienstleistungen mit weltweiten Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2008, Umweltmanagement: ISO14001 und Sicherheitsmanagement OH SAS 18001 und AS4801. Vor der Analyse werden die Proben in der Veritas-Einrichtung in Managua aufbereitet und dann zu den Analyseeinrichtungen in Vancouver, Kanada, transportiert. Halbe Kernproben werden ebenfalls in versiegelten Beuteln an die ALS-Vorbereitungseinrichtung in Managua, Nicaragua, versandt. ALS verfügt über ein globales Qualitätsprogramm, das interne und externe laborübergreifende Testprogramme und regelmäßig geplante interne Audits umfasst, die alle Anforderungen von ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 erfüllen. Vor der Analyse werden die Proben in der ALS-Einrichtung in Managua aufbereitet und dann zur Analyseeinrichtung in Lima, Peru, transportiert. Goldanalysen werden routinemäßig mittels Brandprobe/AA-Finish-Verfahren durchgeführt. Um eine höhere Präzision bei hochgradigem Material zu erzielen, werden Proben mit einem Gehalt von 10 g/t Au oder mehr mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Analysen auf Silber und andere Elemente von Interesse werden mittels induktionsgekoppeltem Plasma (ICP) durchgeführt.

Nevada

Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehört das Einbringen von Probenstandards, Leerproben und Duplikaten in den Probenstrom, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Untersuchungslabors innerhalb der vorgegebenen Leistungsstufen liegen. Bohrlochabweichungsmessungen werden von International Directional Services unter Verwendung eines Oberflächenaufzeichnungskreisels und von geschulten Bohrmannschaften, die einen von REFLEX gelieferten, nach Norden ausgerichteten Kreisel bedienen, durchgeführt. Die RC-Bohrungen wurden von Boart Longyear aus Salt Lake City, Utah, und Alford Drilling aus Elko, Nevada, durchgeführt. Die Untersuchungen wurden von ALS, Reno, durchgeführt, wo die Brandproben auf einer 30-Gramm-Ladung mit einem AAS-Abschluss bestimmt wurden. Eine zusätzliche Zyanidlaugungsprobe wurde ebenfalls durchgeführt. ALS ist nach ISO/IEC 17025:2017 zertifiziert.

Qualifizierte Personen und technische Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung wurde von Benjamin Harwood, M.Sc., P.Geo. von Calibre, der die aktualisierten Mineralressourcenschätzungen für den El Limon Complex, den La Libertad Complex (Bezirke Libertad, Pavon und EBP) und die Pan Mine erstellt bzw. deren Erstellung beaufsichtigt hat, geprüft und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person („QP“) gemäß NI 43-101.

Diese Pressemitteilung wurde von Murray Dunn, P.Eng., und Jordan Cooper, P.Eng., von SLR Consulting (Canada) Limited (SLR“) geprüft und genehmigt, die die Erstellung der aktualisierten Mineralreservenschätzungen für den El Limon Complex und den La Libertad Complex (Bezirke Libertad, Pavon und EBP), über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, vorbereitet oder beaufsichtigt haben und qualifizierte Personen (QPs“) gemäß NI 43-101 sind.

Pan

Ein technischer Bericht für das Projekt Pan Gold („NI 43-101 Updated Technical Report on Resources and Reserves Pan Gold Project, Nevada“) wurde von SRK Consulting (U.S.) Inc. im März 2023 gemäß NI 43-101 veröffentlicht. Der technische Bericht enthält Einzelheiten zu den aktualisierten Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, die hier vorgestellt werden. Den Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht vollständig zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen, Annahmen und Ausschlüsse, die sich auf die Mineralressourcen und Mineralreserven beziehen.

a) 2023 Pan Mine Reserven und LOM wurden von Herrn Stuart Collins PE von SLR Consulting geprüft und neu angegeben.

b) Die Ressourcen von Pan Mine 2023 wurden von Benjamin Harwood, M.Sc., P.Geo., dem leitenden Ressourcengeologen des Unternehmens, der eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 ist, geprüft und neu ausgewiesen.

Roy Eccles, P. Geo. (PEGNL), von APEX Geoscience Ltd. ist die qualifizierte Person, die für die Überprüfung und Übernahme der Verantwortung für die von John T. Boyd Company erstellte Mineralressourcenschätzung vom Juli 2022 verantwortlich ist. Marc Schulte, P.Eng., von Moose Mountain Technical Services, ist die qualifizierte Person, die für die Erstellung der Mineralreservenschätzung verantwortlich ist. Die Herren Schulte und Eccles sind qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101 und sind von Calibre unabhängig.

Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zu den einzelnen Tabellen unten.

Darren Hall, MAusIMM, President & Chief Executive Officer, Calibre Mining Corp. hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

David Schonfeldt, P. Geo, Corporate Chief Geologist, Calibre Mining Corp. und eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

IM NAMEN DES VORSTANDES

„Darren Hall“

Darren Hall, Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & IR

T: (604) 628-1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere Abbau- und Verarbeitungsgrade in der Zukunft; Aussagen in Bezug auf die vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2024; die Annahmen des Unternehmens in Bezug auf Metallpreise und Cut-off-Gehalte. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresbericht („AIF“) für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis („MD&A“) für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z.B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 verhängt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Anmerkung 1 – La Libertad Complex Mineralressourcen Anmerkungen

1. Für Mineralressourcen wurden die Definitionen von CIM (2014) verwendet.

2. Die Mineralressourcen umfassen auch die Mineralreserven.

3. Die Mineralressourcen werden unter der Annahme langfristiger Goldpreise von 1.500 US$/oz bis 1.700 US$/oz und langfristiger

Silberpreise von 20 US$/oz bis 24 US$/oz geschätzt.

4. Die Tagebau-Mineralressourcen werden innerhalb eines optimierten Grubenmantels über Cut-off-Gehalte zwischen 0,68 g/t Au und 2,42

g/t Au

gemeldet.

5. Für die Modellierung der unterirdischen Mineralressourcen wurden Mindestabbaubreiten von etwa 1,0 bis 2,0 m verwendet.

6. Unterirdische Mineralressourcen werden innerhalb von Mineralisierungs-Drahtrahmen mit Cutoff-Gehalten von 2,00 g/t Au bis 2,90

g/t Au gemeldet, wobei Gehalt, Kontinuität und Mächtigkeit verwendet wurden, um begründete Aussichten auf eine eventuelle

wirtschaftliche Gewinnung aufzuzeigen, oder innerhalb von Ressourcen-Panels, die mit Cutoff-Gehalten von 2,58 g/t Au bis 3,59 g/t

Au erstellt wurden.

Ausnahme:

a. Bei der unterirdischen Mineralressourcenschätzung von East Dome wurde ein Block-Cutoff-Gehalt von 0,42 g/t AuEq verwendet. Die

Goldäquivalentwerte wurden nach folgender Formel berechnet AuEq (g/t) = Au (g/t) + Ag

(g/t)/101,8.

7. Die Schüttdichte variiert je nach Lagerstätte und Verwitterungsstadium und reicht von 1,70 t/m3 bis 2,65 t/m3 .

8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

9. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Der qualifizierten Person (QP) sind keine umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, rechtmäßigen, steuerlichen,

sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung

wesentlich beeinflussen

könnten.

Anmerkung 2 – La Libertad Complex Mineralreserven Anmerkungen

1. Für Mineralreserven wurden die CIM-Definitionen (2014) verwendet.

2. Alle Mineralreserven werden als wahrscheinliche Mineralreserven eingestuft.

3. Die Mineralreserven werden unter der Annahme langfristiger Goldpreise von 1.500 US$/oz bis 1.600 US$/oz und langfristiger

Silberpreise von 20 US$/oz bis 26 US$/oz geschätzt.

4. Die Mineralreserven im Tagebau werden bei Cut-off-Gehalten zwischen 0,74 g/t Au und 1,98 g/t Au geschätzt.

5. Alle Schätzungen der Mineralreserven im Tagebau berücksichtigen die Verwässerung, die während des Umblockungsprozesses eintritt,

und gehen von einer 100%igen Gewinnung

aus.

6. Die unterirdischen Mineralreserven werden mit einem Cutoff-Gehalt zwischen 2,90 g/t Au und 3,42 g/t Au sowie mit einem

zusätzlichen Cutoff-Gehalt zwischen 1,68 g/t Au und 2,41 g/t Au

geschätzt.

7. Alle Schätzungen der unterirdischen Mineralreserven beinhalten Schätzungen der Verwässerung und der Abbauverluste.

8. Für die Meldung von UG-Mineralreserven werden Mindestabbaubreiten von 1,5 m bis 2,0 m verwendet, je nach Erzkörpergeometrie und

Abbaumethoden.

9. Für die Planung der unterirdischen Schächte wurden Gewinnungsfaktoren zwischen 90 und 95 % angesetzt. Für untertägige Strossen

wurden je nach Abbauverfahren und Strossengeometrie Gewinnungsfaktoren von 90 bis 95 % angesetzt. Wo erforderlich, wurde auch ein

Pfeilerfaktor für Schwellen oder Kronenpfeiler angewandt. Für Erz, das bei der Erschließung des Minenzugangs angetroffen wird, wird

ein Extraktionsfaktor von 100 %

angenommen.

10. Die Schüttdichte variiert je nach Lagerstätte und Verwitterungsstadium und reicht von 1,70 t/m3 bis 2,61 t/m3 . Die Dichte der

unterirdischen Verfüllung beträgt 1,00 t/m3

.

11. Die Mineralreserven werden in trockenen metrischen Tonnen angegeben.

12. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Den qualifizierten Personen (QPs) sind keine umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, rechtmäßigen, steuerlichen,

sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung

wesentlich beeinflussen

könnten.

Anmerkung 3 – Mineralressourcen des El Limon-Komplexes Anmerkungen

1. Für Mineralressourcen wurden die Definitionen von CIM (2014) verwendet.

2. Die Mineralressourcen umfassen auch die Mineralreserven.

3. Die Mineralressourcen werden unter der Annahme eines langfristigen Goldpreises von 1.600 US$/oz bis 1.700 US$/oz und eines

langfristigen Silberpreises von 20 US$/oz bis 24 US$/oz geschätzt.

4. Die Tagebau-Mineralressourcen werden innerhalb eines optimierten Grubenmantels über Cut-off-Gehalte zwischen 1,00 g/t Au und 1,13

g/t Au

gemeldet.

5. Für die Modellierung der unterirdischen Mineralressourcen wurden Mindestabbaubreiten von etwa 1,0 bis 2,0 m verwendet.

6. Unterirdische Mineralressourcen werden innerhalb von Mineralisierungs-Drahtmodellen mit einem Block-Cutoff-Gehalt von 2,25 g/t Au

gemeldet, wobei der Gehalt, die Kontinuität und die Mächtigkeit verwendet wurden, um begründete Aussichten für einen eventuellen

wirtschaftlichen Abbau aufzuzeigen, oder innerhalb von Ressourcen-Panels, die mit Cutoff-Gehalten von 2,00 g/t Au bis 3,03 g/t Au

erstellt

wurden.

7. Die Schüttdichte variiert je nach Lagerstätte und Verwitterungsstadium und reicht von 1,86 t/m3 bis 2,85 t/m3 . Die Schüttdichte

von Tailings-Material liegt zwischen 1,29 t/m3 und 1,33 t/m3

.

8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

9. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Der qualifizierten Person (QP) sind keine umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, rechtmäßigen, steuerlichen,

sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung

wesentlich beeinflussen

könnten.

Anmerkung 4 – Mineralreserven des El Limon-Komplexes Anmerkungen

1. Für Mineralreserven wurden die CIM-Definitionen (2014) verwendet.

2. Alle Mineralreserven werden als wahrscheinliche Mineralreserven eingestuft.

3. Die Mineralreserven werden unter der Annahme langfristiger Goldpreise von 1.500 US$/oz bis 1.600 US$/oz und langfristiger Silberpreise von 20 US$/oz bis 23 US$/oz geschätzt.

4. Die Mineralreserven im Tagebau (OP) werden mit Cut-off-Gehalten zwischen 1,15 g/t Au und 1,20 g/t Au geschätzt.

5. Die unterirdischen (UG) Mineralreserven werden mit einem Cut-off-Gehalt zwischen 2,30 g/t Au und 3,36 g/t Au und einem zusätzlichen Cut-off-Gehalt zwischen 1,92 g/t Au und 2,91 g/t Au geschätzt.

6. Die vollständig kalkulierten Cut-off-Gehalte beinhalten auch nachhaltige Kapitalkosten für den Abbau und die Verarbeitung.

7. Alle Schätzungen der Mineralreserven beinhalten Schätzungen der Verwässerung und der Abbauverluste.

8. Für untertägige Strossen wurden je nach Abbauverfahren und Strossengeometrie Gewinnungsfaktoren von 90 bis 95 % angesetzt. Wo erforderlich, wurde auch ein Pfeilerfaktor für Schwellen oder Kronenpfeiler angewandt. Für Erz, das bei der Erschließung des Bergwerks angetroffen wird, wird ein Extraktionsfaktor von 100 % angenommen.

9. Die Mindestabbaubreiten liegen zwischen 1,5 m und 2,0 m, je nach Abbauverfahren und Stollengeometrie.

10. Die Schüttdichte variiert zwischen 2,30 t/m3 und 2,41 t/m3 für alle Tagebau-Mineralreserven und zwischen 2,47 t/m3 und 2,50 t/m3 für alle Untertage-Mineralreserven.

11. Die Mineralreserven werden in trockenen metrischen Tonnen angegeben.

12. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Den qualifizierten Personen (QPs) sind keine umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, rechtmäßigen, steuerlichen, sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

Anmerkung 5 – Cerro Aeropuerto (Borosi) Mineralressourcen Anmerkungen

1. Das Datum des Inkrafttretens der Mineralressource ist der 11. April 2011.

2. Bei der Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards eingehalten.

3. Bei den Ressourcenmodellen von 2011 wurde die Inverse Distance-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells verwendet, wobei die mineralisierten Zonen durch Drahtgitterkörper und

4. Für die Meldung von Mineralressourcen wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,6 g/t AuEq verwendet.

5. Die Goldäquivalent (AuEq)-Gehalte wurden unter Verwendung von 1.058 $/oz Au für Gold und 16,75 $/oz Ag für Silber berechnet; die metallurgische Ausbeute und die Netto-Schmelzrendite werden mit 100% angenommen.

6. Die Ressourcenschätzungen für Cerro Aeropuerto sind im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Resource Estimation of the Cerro Aeropuerto and La Luna Deposits, Borosi Concessions, Nicaragua“ von Todd McCracken vom 11. April 2011 aufgeführt.

7. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Ressourcen in dieser Schätzung sind ungewisser Natur und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass sie in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie aufgewertet werden.

8. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht genau addieren.

9. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Anmerkung 6 – Primavera (Borosi) Mineralressourcen Anmerkungen

1. Der Stichtag für die Mineralressource ist der 31. Januar 2017.

2. Bei der Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards eingehalten.

3. Bei den Ressourcenmodellen von 2016 wurde eine ordentliche Kriging-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells verwendet, wobei die mineralisierten Zonen durch Drahtgitterkörper definiert wurden (HG=hochgradig, LG=niedriggradig, sap=Saprolith).

4. Für die Meldung von Mineralressourcen wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t AuEq verwendet.

5. Die Goldäquivalent-Gehalte (AuEq) wurden unter Verwendung von 1300 $/oz Au für Gold, 2,40 $/lb für Kupfer und 20,00 $/oz Ag für Silber berechnet, wobei die metallurgische Gewinnung für alle Metalle als gleich angenommen wird.

6. Die Ressourcenschätzungen für das Projekt Primavera sind im technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Primavera Project“ von Todd McCracken vom 31. Januar 2017 aufgeführt.

7. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Ressourcen in dieser Schätzung sind ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Hochstufung in die Kategorie der angezeigten oder gemessenen Mineralressourcen führen werden.

8. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht genau addieren.

9. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

10. Die Kupferressource Primavera umfasst 218.670.000 Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,22 % Cu und 0,84 g/t AuEq.

Anmerkung 7 – Erläuterungen zur Mineralienreserve im Tagebau

1. Die Reserven sind in technischen Grubenplänen enthalten, die auf den optimierten Grubenmänteln von Lerchs-Grossmann basieren und einen Verkaufspreis von 1.600 US$/oz Gold zugrunde legen.

2. Das Datum der Vermessung der Topographie ist der 30. September 2023 und wird auf den 31. Dezember 2023 hochgerechnet.

3. Mineralreserven werden in Form von gelieferten kurzen Tonnen und Gehalt vor der Prozessgewinnung angegeben. Die Ausnahme ist der Bestand an Laugungsflächen, der in Form von gewinnbaren Goldunzen angegeben wird.

4. Zuschläge für externe Verwässerung werden bei den verdünnten Blocksorten berücksichtigt.

5. Als Kosten wurden Erzabbaukosten in Höhe von 2,27 US$/St, Abfallabbaukosten in Höhe von 2,27 US$/St, Erzverarbeitung in Höhe von 3,17 US$/St und Verwaltungs- und Gemeinkosten in Höhe von 0,96 US$/St angesetzt.

6. Die Reserven für tonhaltiges (weiches) Erz basieren auf einem internen Cutoff-Gehalt (COG) von mindestens 0,003 opt Au (0,10 g/t), wobei ein Verkaufspreis von 1.600 US$/oz Au und eine Goldgewinnung von 85 % zugrunde gelegt werden.

7. Die Reserven für verkieseltes (hartes) Erz basieren auf einem Minimum von 0,004 oz/st Au (0,14 g/t) internem COG, unter Verwendung eines Verkaufspreises von US$ 1.6000/oz Au und einer Goldgewinnung von 62 %.

8. Die Mineralressourcen wurden einschließlich der In-situ-Mineralreserven angegeben. Der Bestand an Halden und Laugungsflächen ist in der Mineralressourcenschätzung nicht enthalten.

9. Die Zahlen in der Tabelle wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und es kann sein, dass sich die Summe aufgrund von Rundungen nicht ergibt.

Anmerkung 8 – Anmerkungen zur Mineralressource Pan Open Pit

1. Für die Schätzung und Klassifizierung von Mineralressourcen wurden die Richtlinien, Standards und Definitionen von CIM (2014. 2019) herangezogen.

2. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Vermarktungs- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.

3. Die Ressourcen werden innerhalb einer begrenzten Grubenhülle angegeben; die Grubenoptimierung basierte auf einem angenommenen Goldpreis von 1.700 US$/Unze, einer silikatischen (harten) Erzgewinnung von 60 % für Au und einer argillischen (weichen) Erzgewinnung von 80 % für Au, Erzabbaukosten von 2,09 US$/St, Abfallabbaukosten von 1,97 $/St, Erzverarbeitungs- und G&A-Kosten von 3,13 US$/St und Grubenneigungen zwischen 45-50 Grad;

4. Die Ressourcen sind domain edge diluted und werden mit einem internen Gold-Cutoff-Gehalt von mindestens 0,003 oz/st Au (0,10 g/t Au) gemeldet.

5. Die dargestellten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen sind in den Mineralreserven enthalten. Abgeleitete Mineralressourcen sind nicht in den Mineralreserven enthalten.

6. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um die oben aufgeführten abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch weitere Explorationsarbeiten zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Es besteht keine Gewissheit, dass ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden kann;

7. Die Zahlen in der Tabelle wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und es kann sein, dass sich die Summe aufgrund von Rundungen nicht ergibt.

8. Herr Benjamin Harwood, M.Sc., P. Geo. von Calibre ist für die Überprüfung und Genehmigung der Mineralressourcenschätzung für den Tagebau der Mine Pan verantwortlich. Herr Harwood ist eine qualifizierte Person („QP“), wie in NI 43-101 festgelegt.

Der qualifizierten Person (QP) sind keine umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, rechtmäßigen, steuerlichen, sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

Anmerkung 9 – Mineralressourcen für Goldgestein Anmerkungen

1. Der Stichtag für die Mineralressource ist der 31. März 2020.

2. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es ist nicht sicher, dass ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden kann;

3. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Gold Rock ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch zu spekulativ sind, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die eine Kategorisierung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird;

4. In der obigen Tabelle und im nachfolgenden Text steht die Abkürzung „st“ für US short tons;

5. Die Mineralressourcen wurden als in einer begrenzten Grubenhülle enthalten angegeben; die Grubenoptimierung basierte auf einem angenommenen Goldpreis von 1.700 US$/Unze, Erzabbaukosten von 2,09 US$/St, Abfallabbaukosten von 1,97 US$/St, Erzaufbereitungs- und G&A-Kosten von 3,13 US$/St und Grubenneigungen zwischen 45-50 Grad;

6. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung eines internen Gold-Cutoff-Gehalts von 0,003 oz/st Au für Blöcke, die als argillisch alteriert oder als nicht alteriert gekennzeichnet sind, und eines Cutoff-Gehalts von 0,004 oz/st Au für Blöcke, die als kieselsäurehaltig alteriert gekennzeichnet sind, gemeldet; und,

7. Die Zahlen in der Tabelle wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und es kann sein, dass sich die Summe aufgrund von Rundungen nicht ergibt.

Anmerkung 10 – Golden Eagle Mineralressourcen Anmerkungen

1. Der Stichtag für die Mineralressource ist der 31. März 2020.

2. Die qualifizierte Person für diese Schätzung ist Terre Lane von GRE

3. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen nicht die wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

4. Die Zahlen in der Tabelle wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und es kann sein, dass sich die Summe aufgrund von Rundungen nicht ergibt.

5. Die Mineralressource basiert auf einem Gold-Cutoff-Gehalt von 0,014 Feinunzen pro kleiner Tonne (0,48 Gramm pro Tonne) bei einem angenommenen Goldpreis von 1.500 $/tr oz, angenommenen Abbaukosten von 1,06 $/st Abfall, angenommenen Abbaukosten von 2,02 $/st mineralisiertem Mineral, angenommenen Verarbeitungskosten von 12,75 $/st mineralisiertem Material, angenommenen G&A-Kosten von 0,74 $/st mineralisiertem Material, einer angenommenen metallurgischen Ausbeute von 80 % und Grubenneigungen von 45 Grad.

6. Die Grubenstilllegung ist nicht auf das von Fiore kontrollierte Land beschränkt. Für die Aufschüttung, die Halden, die Abraumhalden und andere Oberflächeninfrastrukturen muss zusätzliches Land erworben oder anderweitig verfügbar gemacht werden.

Anmerkung 11 – Mineralressourcen der Goldmine Valentine Anmerkungen

1. Die Definitionen der CIM (2014) für Mineralressourcen wurden befolgt.

2. Der Stichtag für die MREs Leprechaun, Berry und Marathon ist der 15. Juni 2022. Das Datum des Inkrafttretens für die MREs Sprite und Victory ist der 20. November 2020. Die unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist Herr Roy Eccles, P.Geo. (PEGNL) von APEX Geoscience Ltd.

3. Die Mineralressourcen im Tagebau werden innerhalb eines vorläufigen Grubenmantels mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au gemeldet. Unterirdische Mineralressourcen werden außerhalb der Grubenhülle mit einem Cutoff-Gehalt von 1,36 g/t Au gemeldet. Die Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven gemeldet.

4. Die Mineralressourcen werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.800 USD pro Unze und eines Wechselkurses von 0,76 USD/CAD geschätzt.

5. Die gemeldeten Mineralressourcen weisen eine hinreichende Aussicht auf einen wirtschaftlichen Abbau auf, wie in den CIM-Standards 2014 als MRMR gefordert.

6. Die Mineralressourcen würden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht wesentlich durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Vermarktungs- und andere relevante Aspekte beeinträchtigt.7. Aufgrund von Rundungen können sich Zahlen nicht korrekt addieren oder multiplizieren.

Anmerkung 12 – Mineralreserven der Goldmine Valentine Anmerkungen

1. Die Mineralreservenschätzungen wurden von Marc Schulte, P.Eng. (der auch eine unabhängige qualifizierte Person ist) erstellt, gemäß den CIM-Definitionsstandards 2014 gemeldet und haben ein Gültigkeitsdatum vom 30. November 2022.

2. Bei den Mineralreserven handelt es sich um die abgebauten Tonnen und den Gehalt; der Bezugspunkt ist die Mühlenbeschickung des Vorbrechers.

3. Die Mineralreserven werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,38 g/t Au angegeben.

4. Der Cutoff-Gehalt geht von 1.650 US$/Unze Au bei einem Wechselkurs von 0,78 US$ pro 1,00 C$ aus, 99,8 % zahlbarem Gold, 5,00 US$/Unze Kosten außerhalb des Standorts (Raffination und Transport) und verwendet eine metallurgische Gewinnung von 87 %. Der Cutoff-Gehalt deckt Verarbeitungskosten von 15,20 $/t, Verwaltungskosten (G&A) von 5,30 $/t und Kosten für die Wiederaufbereitung der Halde von 1,85 $/t.

5. Abgebaute Tonnen und Gehalte basieren auf einer kleinsten Abbaueinheit (SMU) von 6 m x 6 m x 6 m, einschließlich zusätzlicher Abbauverluste, die für die Beseitigung von isolierten Blöcken (umgeben von Abfällen) und niedriggradigen Blöcken (<0,5 g/t Au), die auf drei Seiten von Abfällen umgeben sind, geschätzt werden.

6. Die Zahlen wurden gemäß den Berichterstattungsrichtlinien gerundet.

