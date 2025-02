Calibre erweitert Mineralisierung bis zur Oberfläche in der Zone Frank, oberhalb der Ergebnisse aus dem Jahr von 2024 in der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada

Bohrabschnitte umfassen 3,08 g/t Gold über 48,2 Meter, 1,62 g/t Gold über 44,6 Meter, 1,94 g/t Gold über 36,4 Meter und 3,47 g/t Gold über 12,6 Meter

Die neu entdeckte Zone Frank wurde jetzt über 1 Kilometer in Streichrichtung und bis 500 Meter Tiefe verfolgt

Vancouver, B.C. – 11. Februar 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, zusätzliche Ergebnisse der Entdeckungs-Diamantkernbohrungen aus seinem erweiterten 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramm bei der Goldmine Valentine (Valentine) in Neufundland und Labrador, Kanada, bekannt zu geben. Frühere Bohrungen (siehe Pressemitteilung vom 25. November 2024) heben die beträchtliche Höffigkeit südwestlich der Grube Leprechaun in der Zone Frank hervor. Die neuen Bohrergebnisse offenbaren oberflächennahe, mächtige Zonen mit kontinuierlicher Mineralisierung, die das Volumen der hochgradigen Goldabschnitte bis zur Oberfläche erweitern. Diese Ergebnisse stimmen mit den zuvor veröffentlichten hochgradigen Schürfgraben- und Stichprobendaten überein. Alle Ergebnisse, die in dieser Pressemitteilung besprochen werden, liegen weit außerhalb der bekannten Mineralressourcen. Zu den Highlights der heutigen Pressemitteilung zählen:

– 3,08 g/t Au über 48,2 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit (ETW) in Bohrung FZ-24-062;

– An der Oberfläche 97,87 g/t Au über 3,9 Meter ETW und 1,62 g/t Au über 44,6 Meter ETW, einschließlich 2,58 g/t Au über 22,8 Meter ETW und 10,11 g/t Au über 0,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-064;

– 1,94 g/t Au über 36,4 Meter ETW und 1,25 g/t Au über 19,1 Meter ETW in Bohrung FZ-24-066;

– 1,00 g/t Au über 56,1 Meter ETW, einschließlich 12,67 g/t Au über 0,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-050;

– 0,87 g/t Au über 78,3 Meter ETW in Bohrung FZ-24-055; und

– 2,87 g/t Au über 5,4 Meter ETW, einschließlich 11,09 g/t Au über 0,9 Metern ETW und 1,28 g/t Au über 20,7 Meter ETW und 3,47 g/t Au über 12,6 Meter ETW, einschließlich 31,37 g/t Au über 0,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-047.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Nachfolgende Entdeckungsbohrungen in der Zone Frank, die sich einen Kilometer südwestlich der berichteten Mineralressourcen befindet, liefern weiterhin mächtige Abschnitte mit Goldmineralisierungen. Wichtig ist, dass die Bohrungen jetzt die Mineralisierung bis zur Oberfläche verfolgt haben, was das Potenzial für eine weitere Tagebaugrube hervorhebt. Diese neuen Abschnitte stimmen geologisch mit dem Erz aus den Tagebaugruben Marathon, Berry und Leprechaun überein. Die Exploration der Zone Frank befindet sich zwar noch im Anfangsstadium, die aktuellen Daten weisen jedoch darauf hin, dass die Zone nach Südwesten und Norden weiterhin offen ist und jetzt über einen Kilometer in Streichrichtung und bis in eine Tiefe von etwa 500 Metern verfolgt werden konnte. In der Vergangenheit konzentrierten sich die Bohrungen bei Valentine hauptsächlich auf den 8 km langen Abschnitt zwischen Leprechaun und der Grube Marathon entlang der Scherzone Valentine Lake. Diese 32 km lange Struktur ist nach wie vor sehr aussichtsreich für die Entdeckung zusätzlicher Goldressourcen und stellt nur einen kleinen Teil des 250 km2 großen Landpakets dar. Da die Bauarbeiten planmäßig voranschreiten, liegt Valentine weiterhin im Zeitplan, um im zweiten Quartal dieses Jahres das erste Gold zu produzieren und Calibre zu einem mittelgroßen Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 450.000 bis 500.000 Unzen zu machen.

Link 1 – Interaktives VRIFY 3D-Modell

Link 2 – Abbildungen

Link 3 – Bohrtabellen

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Zu den QA/QC-Protokollen, die in der Goldmine Valentine befolgt werden, gehört die Zugabe von Blindproben und Standards in regelmäßigen Abständen in jede Probencharge. Der Bohrkern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte vor Ort verbleibt und die andere Hälfte markiert und an Eastern Analytical Limited in Springdale, NL, geschickt wird. Alle gemeldeten Kernproben werden mittels Brandprobe (30 g) mit anschließendem AA-Verfahren auf Au analysiert. Alle Proben über 0,30 g/t Au und jene in wirtschaftlich interessanten Abschnitten werden mittels eines Metallsiebs weiter untersucht, um das Vorhandensein von grobkörnigem Gold zu begrenzen. Signifikante mineralisierte Abschnitte sind in Tabelle 1 als Kernlängen und geschätzte wahre Mächtigkeit (80 – 100 % der Kernlänge) angegeben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Nic Capps, P.Geo., Calibre, Senior Exploration Manager von Valentine Gold Mine und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord-, Mittel- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

„Darren Hall“

Darren Hall, President und Chief Executive Officer

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Ziel“, „objektiv“, „möglich“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt („AIF“) von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, im Lagebericht (Management Discussion and Analysis/ „MD&A“) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

