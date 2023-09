Caledonia Mining Corporation Plc – Mitteilung relevanter Änderungen bedeutender Aktionäre

15. September 2023: Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ – gibt bekannt, dass es am 12. September 2023 und am 14. September 2023 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 11. September 2023 bzw. am 13. September 2023 einen Schwellenwert für die Mitteilung einer relevanten Änderung (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies) überschritten hat.

TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe

MITTEILUNG VON WICHTIGEN BETEILIGUNGEN (möglichst im Microsoft-Word-Format an den betreffenden Emittenten und an die FCA zu senden) i

1a. Identität des Emittenten oder des zugrunde liegenden Emittenten CALEDONIA MINING CORPORATION PLC

bestehender Aktien, an die Stimmrechte geknüpft sindii :

1b. Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem Emittenten um einen nichtbritischen Emittenten handelt (bitte kreuzen Sie gegebenenfalls ein „X“

an)

Nicht-britischer Emittent X

2. Grund für die Meldung (bitte kreuzen Sie das/die entsprechende(n) Feld(er) mit einem „X“ an)

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten X

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Finanzinstrumenten

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

Andere (bitte angeben)iii :

3. Angaben zur meldepflichtigen Person iv

Name BlackRock, Inc.

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend) Wilmington, DE, USA

4. Vollständiger Name des/der Aktionäre(s) (falls abweichend von 3.) v

Name

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

5. Datum des Überschreitens oder Erreichens der Schwellevi : 11/09/2023

6. Datum der Benachrichtigung des Emittenten (DD/MM/YYYY): 12/09/2023

7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)

% der mit den Aktien % der Stimmrechte durch Summe aus beiden in % (8.A Gesamtzahl der vom

verbundenen Stimmrechte Finanzinstrumente + Emittenten gehaltenen

(insgesamt 8. ( 8.B) Stimmrechte (8.A + 8.B)

A) Summe aus 8.B 1 + 8.B 2) vii

Situation zum Zeitpunkt des 2.63% 1.49% 4.12% 792,093

Überschreitens oder

Erreichens der

Schwelle

Position der vorherigen 3.17% 0.83% 4.00%

Meldung (falls

anwendbar)

8. Mitgeteilte Einzelheiten der sich ergebenden Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde viii

A: Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Gattung/Art der Anzahl der Stimmrechte ix % der Stimmrechte

Aktien

ISIN-Code (falls möglich)

Direkt Indirekt Direkt Indirekt

(DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.1) (DTR5.2.1)

JE00BF0XVB15 505,154 2.63%

ZUSAMMENFASSUNG 8. A 505,154 2.63%

B 1: Finanzinstrumente gemäß DTR5.3.1R (1) (a)

Art des Finanzinstruments VerfallsdatumAusübungs-/Umwandlungszeitraum xiAnzahl der Stimmrechte, die % der Stimmrechte

Datum x erworben werden können, wenn das

Instrument

ausgeübt/umgekehrt.

Wertpapierdarlehen K.A. K.A. 200,326 1.04%

ZWISCHENSUMME 8. B 1 200,326 1.04%

B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß DTR5.3.1R (1) (b)

Art des Verfallsdatum x Ausübungs-/UmwandlungszPhysisch oder bar Anzahl der % der Stimmrechte

Finanzinstruments eitraum Abrechnung xii Stimmrechte

xi

CFD K.A. K.A. Bargeld 86,613 0.45%

ZUSAMMENFASSUNG 8.B.2 86,613 0.45%

9. Angaben zu der anmeldepflichtigen Person (bitte ankreuzen)

zutreffendes Kästchen mit einem „X“)

Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen

Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten

xiii

Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder die X

Finanzinstrumente tatsächlich gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person

(bitte fügen Sie erforderlichenfalls weitere Zeilen hinzu)

xiv

Name xv % der Stimmrechte, wenn er die % der Stimmrechte durch Summe aus beiden, wenn sie gleich

meldepflichtige Schwelle erreicht Finanzinstrumente, wenn sie die oder höher als die

oder meldepflichtige Schwelle meldepflichtige Schwelle

überschreitet erreichen oder ist

überschreiten

BlackRock, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Anlageverwaltung, LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Institutional Trust

Company, National

Association

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Fund Advisors

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Capital Holdings, Inc.

BlackRock Advisors, LLC

10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung bitte angeben:

Name des Vollmachtgebers

Die Anzahl und der Prozentsatz der gehaltenen Stimmrechte

Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden

11. Zusätzliche Informationen xvi

BlackRock-Team für aufsichtsrechtliche Schwellenwerte

Jana Blumenstein

020 7743 3650

Ort der Fertigstellung 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.

Datum der Fertigstellung 12. September 2023

TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe

MITTEILUNG VON WICHTIGEN BETEILIGUNGEN (möglichst im Microsoft-Word-Format an den betreffenden Emittenten und an die FCA zu senden) i

1a. Identität des Emittenten oder des zugrunde liegenden Emittenten CALEDONIA MINING CORPORATION PLC

bestehender Aktien, an die Stimmrechte geknüpft sindii :

1b. Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem Emittenten um einen nichtbritischen Emittenten handelt (bitte kreuzen Sie gegebenenfalls ein „X“

an)

Nicht-britischer Emittent X

2. Grund für die Meldung (bitte kreuzen Sie das/die entsprechende(n) Feld(er) mit einem „X“ an)

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten X

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Finanzinstrumenten

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

Andere (bitte angeben)iii :

3. Angaben zur meldepflichtigen Person iv

Name BlackRock, Inc.

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend) Wilmington, DE, USA

4. Vollständiger Name des/der Aktionäre(s) (falls abweichend von 3.) v

Name

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

5. Datum des Überschreitens oder Erreichens der Schwellevi : 13/09/2023

6. Datum der Benachrichtigung des Emittenten (DD/MM/YYYY): 14/09/2023

7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)

% der mit den Aktien % der Stimmrechte durch Summe aus beiden in % (8.A Gesamtzahl der vom

verbundenen Stimmrechte Finanzinstrumente + Emittenten gehaltenen

(insgesamt 8. ( 8.B) Stimmrechte (8.A + 8.B)

A) Summe aus 8.B 1 + 8.B 2) vii

Situation zum Zeitpunkt des 3.28% 0.85% 4.13% 793,068

Überschreitens oder

Erreichens der

Schwelle

Position der vorherigen 2.63% 1.49% 4.12%

Meldung (falls

anwendbar)

8. Mitgeteilte Einzelheiten der sich ergebenden Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde viii

A: Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Gattung/Art der Anzahl der Stimmrechte ix % der Stimmrechte

Aktien

ISIN-Code (falls möglich)

Direkt Indirekt Direkt Indirekt

(DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.1) (DTR5.2.1)

JE00BF0XVB15 629,581 3.28%

ZUSAMMENFASSUNG 8. A 629,581 3.28%

B 1: Finanzinstrumente gemäß DTR5.3.1R (1) (a)

Art des Finanzinstruments Anzahl der Stimmrechte, die % der Stimmrechte

Verfallsdatum x Ausübungs-/Umwandlungszeitraum xi erworben werden können, wenn das

Instrument

ausgeübt/umgekehrt.

Wertpapierdarlehen K.A. K.A. 74,836 0.39%

ZWISCHENSUMME 8. B 1 74,836 0.39%

B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß DTR5.3.1R (1) (b)

Art des Physisch oder bar Anzahl der % der Stimmrechte

Finanzinstruments Verfallsdatum x Ausübungs-/UmwandlungszAbrechnung xii Stimmrechte

eitraum

xi

CFD K.A. K.A. Bargeld 88,650 0.46%

ZUSAMMENFASSUNG 8.B.2 88,650 0.46%

9. Angaben zu der anmeldepflichtigen Person (bitte ankreuzen)

zutreffendes Kästchen mit einem „X“)

Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen

Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten

xiii

Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder die X

Finanzinstrumente tatsächlich gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person

(bitte fügen Sie erforderlichenfalls weitere Zeilen hinzu)

xiv

Name xv % der Stimmrechte, wenn er die % der Stimmrechte durch Summe aus beiden, wenn sie gleich

meldepflichtige Schwelle erreicht Finanzinstrumente, wenn sie die oder höher als die

oder meldepflichtige Schwelle meldepflichtige Schwelle

überschreitet erreichen oder ist

überschreiten

BlackRock, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Anlageverwaltung, LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Institutional Trust

Company, National

Association

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Fund Advisors

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Capital Holdings, Inc.

BlackRock Advisors, LLC

10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung bitte angeben:

Name des Vollmachtgebers

Die Anzahl und der Prozentsatz der gehaltenen Stimmrechte

Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden

11. Zusätzliche Informationen xvi

BlackRock-Team für aufsichtsrechtliche Schwellenwerte

Jana Blumenstein

020 7743 3650

Ort der Fertigstellung 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.

Datum der Fertigstellung 14. September 2023

