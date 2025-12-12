BXN sichert sich Erstlieferanten-Position in aufstrebenden zentralamerikanischen Cannabismärkten

– Bioxyne kündigt seinen ersten Eintritt in die aufstrebenden medizinischen Cannabismärkte von Costa Rica und Panama durch eine Herstellungs- und Liefervereinbarung mit Remidose LATAM SRL an

– Die Vereinbarung sichert eine Erstlieferanten-Position in den vielversprechenden, wettbewerbsarmen Märkten Mittelamerikas, wo nicht-blütenbasierte Darreichungsformen wie Pastillen voraussichtlich dominieren werden.

– Die Vereinbarung umfasst Mindestbestellmengen, die potenziell mehr als 1 Mio. A$ jährlichen Umsatz untermauern, sobald die regulatorischen Genehmigungen vorliegen

– Diese Partnerschaft unterstützt Bioxynes Wachstumskurs für das Geschäftsjahr 2026 und zielt auf einen Umsatz von 65-75 Mio. A$ sowie ein EBITDA von 11,5-13,5 Mio. A$ ab

11. Dezember 2025 / IRW-Press / Der australische Pharmahersteller Bioxyne Limited (ASX: BXN) (Bioxyne oder das Unternehmen) gibt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) bekannt, dass es einen Fertigungsvertrag (Vertrag) mit Remidose LATAM SRL (Remidose) abgeschlossen hat, einem costaricanischen Unternehmen, das mit dem kanadischen medizinischen Cannabisunternehmen Remidose Aerosols Inc. verbunden ist.

Im Rahmen der Vereinbarung wird BLS pharmazeutische THC-Pastillen produzieren, die in die aufstrebenden medizinischen Cannabismärkte von Costa Rica und Panama geliefert werden sollen.

Die Vereinbarung markiert Bioxynes ersten Eintritt in den zentralamerikanischen Markt für medizinisches Cannabis mit Potenzial für Wachstum in Südamerika. Dies nutzt die Position von BLS als führender australischer GMP-Hersteller pharmazeutischer Cannabis-Pastillen. Remidose, ein in Kanada ansässiger Spezialist für präzise dosierte THC-Inhalatoren und transdermale topische Gele, entschied sich aufgrund der Zuverlässigkeit und Konsistenz bei der Herstellung hochwertiger THC-Pastillen für BLS.

Die medizinischen Cannabismärkte in Costa Rica und Panama befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, wobei erwartet wird, dass Pastillen-Formate neben anderen Darreichungsformen ohne Blüten eine bedeutende Rolle spielen werden.

Die Lieferung im Rahmen der Vereinbarung hängt von erfolgreichen TGA-Exportgenehmigungen und den entsprechenden Produktregistrierungen in den Zielmärkten ab, die die Parteien umgehend vorantreiben werden.

CEO Sam Watson kommentierte:

Wir freuen uns, diese Herstellungs- und Liefervereinbarung mit Remidose LATAM SRL bekannt zu geben. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs, da wir weiterhin weltweit expandieren. Es passt perfekt zu Bioxynes Ethos Menschen, Zweck, Gewinne, verschafft uns einen strategischen Fuß in unterversorgten Märkten und stärkt unsere Rolle bei der Neudefinition der Medizin über Grenzen hinweg.

Bedeutung der Vereinbarung zwischen Bioxyne und Remidose LATAM

Die Herstellungs- und Liefervereinbarung positioniert Bioxyne als Erstlieferanten in diesen vielversprechenden, wettbewerbsarmen zentralamerikanischen Märkten. Das Geschäft könnte mehr als 1 Mio. A$ Jahresumsatz generieren, sobald TGA-Exportgenehmigungen und Marktregistrierungen vorliegen.

Strategisch gesehen bestätigt dies die GMP-zertifizierte Kompetenz von Bioxyne als zuverlässiger Lieferant von pharmazeutischen Produkten in nicht-blütenförmigen Formaten wie Pastillen.

Der Präsident und CEO von Remidose LATAM SRL, Herr Ludwig Muller, kommentierte:

Wir glauben, dass medizinische Pastillen in Lateinamerika dominieren werden, da die meisten Länder – einschließlich Costa Rica – GMP-Prinzipien für medizinische Cannabisprodukte übernehmen. Wir freuen uns sehr, mit Bioxyne zusammenzuarbeiten, um hochwertige und präzise dosierte medizinische Cannabisprodukte bereitzustellen, die so vielen Costa Ricanern und Panamesen helfen können.

Wesentliche kommerzielle Bedingungen umfassen:

Produkte

– Drei SKUs – THC 10 mg, THC: CBD 10:10 mg und THC: CBD: CBN 5:5:10 mg

Mindestbestellmengen

– Kombinierter Mindestwert von 10.000 Einheiten pro Quartal bzw. 40.000 Einheiten jährlich über beide Märkte hinweg

Wert

– Basierend auf Richtpreisen und Mindestmengen repräsentiert die Vereinbarung potenziellen Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. A$, sobald die vollständige Lieferung beginnt

Laufzeit

– Anfangs 12-monatige rollierende Laufzeit mit automatischer Verlängerung und kündbar nur mit 6 Monaten Vorlauf

Vom Board der Bioxyne Limited zur Veröffentlichung an die ASX freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bioxyne Limited

Sam Watson

Chief Executive Officer

info@bioxyne.com

NWR Communications

Melissa Tempra

Media & Investor Relations

melissa@nwrcommunications.com.au

Über Bioxyne Limited

Bioxyne Limited ist ein australisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel und aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Durch seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences erweitert Bioxyne seine Aktivitäten auf die Produktion psychedelischer Substanzen für therapeutische Zwecke.

Über Breathe Life Sciences

Breathe Life Sciences (BLS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bioxyne Ltd (BXN:ASX) und ein GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler, Importeur und Exporteur von kontrollierten Substanzen (S3, S4, S8, S9), einschließlich medizinischem Cannabis, Psilocybin und MDMA.

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich schnell zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das sich auf alternative Therapeutika und Prüfpräparate konzentriert. Der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Sydney, mit Betriebsstätten sowie lizenzierten Herstellungs-, Lager-, Import/Export-, Vertriebs- und Distributionszentren in Queensland (Australien), Nagoya (Japan), Manchester (UK) und Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell von BLS konzentriert sich auf die Herstellung von Arzneimitteln in finaler Darreichungsform sowie auf Vertrieb und Distribution. BLS bezieht Rohstoffe und Wirkstoffe (API) von Lieferanten auf fünf Kontinenten und ist Australiens führender Hersteller therapeutischer Produkte, darunter Cannabis, MDMA und Psilocybin.

Außerhalb Australiens ist die BLS-Gruppe in den Bereichen Pharmazeutika, medizinisches Cannabis, Gesundheitsprodukte für Verbraucher und neuartige Lebensmittel (CBD) tätig. In Großbritannien, Europa und Japan betreibt das Unternehmen folgende Aktivitäten:

a) Eigentümer der Marke Dr Watson® im Vereinigten Königreich, Japan, Australien und Neuseeland. International anerkannt für seine lebensmittelbasierten Cannabisprodukte, Gesundheitsprodukte und verschreibungspflichtigen Cannabis-Arzneimittel.

b) Vertragsarzneimittelherstellung und White-Label-Produktion von gelisteten Arzneimitteln, Therapeutika, Medizinprodukten, Gesundheitsprodukten für Verbraucher und aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen. BLS produziert mehr als 200 der australischen Marken für medizinisches Cannabis.

c) Import, Export und Großhandel mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, Ausgangsmaterialien, patientenfertigen Arzneimitteln und/oder Gesundheitsprodukten für Verbraucher in Australien, Japan, dem Vereinigten Königreich, den USA und Europa.

d) Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel.

e) Direktvertrieb über Online- und Großhandelskanäle von BLS-eigenen Verbrauchermarken wie Dr Watson®

– Vereinigtes Königreich: drwatsoncbd.com

– UK/EU: breathelifesciences.com

Corporate: bioxyne.com

Australien: bls.com.au

International: breathelifesciences.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03036059-2A1642446&v=undefined

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bioxyne Limited

Sam Watson

Suite 506, Level 5 50

2000 Clarence Street Sydney

Australien

email : info@bioxyne.com

Pressekontakt:

Bioxyne Limited

Sam Watson

Suite 506, Level 5 50

2000 Clarence Street Sydney

email : info@bioxyne.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.