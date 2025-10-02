Brixton Metals erkundet das riesige Rohstoffprojekt Thorn in Kanada. Vom Goldziel Trapper gab es jetzt gute Neuigkeiten.

Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) legt neue Ergebnisse vom Goldziel Trapper vor, das Teil des riesigen Thorn-Projekts ist und meldet hohe Goldgehalte über einen mächtigen Abschnitt von 15 Metern. Damit konnte das Unternehmen nach Abschluss der diesjährigen Bohrsaison aus zwei weiteren Bohrlöchern signifikante Goldabschnitte gemeldet. Insgesamt wurden auf dem Trapper-Ziel 6.272 Bohrmeter in 30 Löchern niedergebracht, wobei die Analyseergebnisse für 18 Löcher noch ausstehen. Und in mehreren dieser Bohrungen wurde sichtbares Gold festgestellt!

Ziel der Bohrungen THN25-337 und THN25-339 war es, den süd-südwestlichen Rand der bekannten Mineralisierung zu erweitern und gleichzeitig Lücken zu schließen. Beide Löcher wurden vom gleichen Bohrplatz aus angesetzt, rund 36 Meter süd-südwestlich des Bohrkragens von THN22-239. Die Resultate zeigen jetzt eine Ausdehnung der Goldvererzung in diese Richtung, wobei die Zone weiterhin offenbleibt.

Jetzt mehr erfahren:

Brixton Metals erbohrt 15 Meter mit 2,26 g/t Gold im Zielgebiet Trapper!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.