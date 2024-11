„Breaking Grounds – Social Change through Sport“ aus Österreich erhält Anerkennung vom Intercultural Innovation Hub von UNAOC / BMW Group

CASCAIS, PORTUGAL / ACCESSWIRE / 27. November 2024 / Breaking Grounds – Social Change through Sport mit Sitz in Österreich ist eine von zehn internationalen Grassroots-Initiativen, die vom renommierten Intercultural Innovation Hub, einer gemeinsamen Initiative der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen (UNAOC) und der BMW Group, die mit der Unterstützung von Accenture umgesetzt wird, bei einer Zeremonie im Rahmen des 10. UNAOC Global Forum unter dem Motto United in Peace: Restoring Trust, Reshaping the Future – Reflecting on Two Decades of Dialogue for Humanity in Cascais (Portugal) ausgezeichnet wurden. Auf dem Forum kamen prominente Persönlichkeiten, führende Politiker, UN-Beamte, einschließlich des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und des Privatsektors zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen und auf die 20 Jahre wirkungsvoller Arbeit der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen zurückzublicken.

Mit ihrem Projekt Kicken ohne Grenzen – Empowering Youth Through Football nutzt die Organisation die Kraft des Sports, um junge Flüchtlinge unterschiedlichster Herkunft zusammenzubringen und ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinschaft zu schaffen. Durch die Förderung von Fairplay, sozialem Umgang und Achtung der menschlichen Vielfalt trägt die Initiative dazu bei, das Selbstwertgefühl und die Widerstandsfähigkeit ihrer Teilnehmer zu stärken. Im Rahmen des Projekts werden auch Jugendleiter ausgebildet, die gemeinschaftsbasierte Sportinitiativen durchführen und so zu Vorbildern werden und ihre Wirkung in der Gemeinde verstärken können. Mit über 500 Fußballaktivitäten, die im Zeichen der sozialen Integration, Vielfalt und Befähigung von Jugendlichen stehen, bietet Kicken ohne Grenzen langfristige Unterstützung für junge Menschen und stellt damit sein Engagement für die Herbeiführung nachhaltiger Veränderungen und die Förderung einer integrativen Entwicklung unter Beweis.

Angesichts der Anerkennung durch den Intercultural Innovation Hub freuen wir uns, unsere Mission, sozialen Wandel durch Sport zu bewirken, zu erweitern. Diese Plattform bietet uns spannende Möglichkeiten, Kontakte mit globalen Innovatoren zu knüpfen und nachhaltige, integrative Gemeinschaften über kulturelle Grenzen hinweg zu schaffen, so Karina Lackner, Gründerin von Breaking Grounds – Social Change Through Sport.

Der Intercultural Innovation Hub unterstützt jedes Jahr Grassroots-Initiativen, die den interkulturellen Dialog und das interkulturelle Verständnis fördern und somit einen Beitrag zu Frieden, kultureller Vielfalt und inklusiveren Gesellschaften leisten. Die diesjährige Zeremonie wurde von Miguel Ángel Moratinos, UN-Untergeneralsekretär und Hoher Repräsentant für die UNAOC, und Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien, Arbeitsdirektorin, moderiert.

Über den Intercultural Innovation Hub erhält Breaking Grounds – Social Change through Sport eine Subvention sowie ein Jahr lang Unterstützung beim Kapazitätsaufbau und Mentoring durch die UNAOC, die BMW Group und Accenture, um das Projekt Kicken ohne Grenzen – Empowering Youth Through Football und dessen Beitrag zu einer inklusiveren Gesellschaft zu stärken. Dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Privatwirtschaft schafft eine tiefgreifendere Wirkung, zumal die Partner ihr jeweiliges Know-how einbringen, um das nachhaltige Wachstum eines jeden unterstützten Projekts zu gewährleisten.

Mehr erfahren über das Projekt können Sie unter: interculturalinnovation.org/breaking-grounds-social-change-through-sport-kicken-ohne-grenzen-empowering-youth-through-football

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

