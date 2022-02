MÁLAGA, SPAIN / ACCESSWIRE / 22. Februar 2022 / Da die Aufmerksamkeitsspanne von Mobiltelefon-Nutzern Bruchteile von Sekunden beträgt, ist BRDSEYE bestrebt die besten Reiseoptionen innerhalb von 2-3 Sekunden nach dem Öffnen eines mobilen Geräts anzubieten.

BRDSEYE, ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien und Europa, hat seine offizielle Markteinführung nach offenen Betatests mit Nutzern im Jahr 2021 bekannt gegeben. BRDSEYE, das derzeit auf iOS in 174 Ländern verfügbar ist, bietet Reisenden einen vereinfachten und eleganten Birds-Eye-View-Ansatz, um Flüge mit einer One-Touch-Such-Funktion auf einem übersichtlichen und anpassbaren Karteninterface zu entdecken. Die Plattform richtet sich an Millennial- und Gen-Z-Reisende, deren Aufmerksamkeitsspanne in nur wenigen Sekunden regelrecht erobert werden muss. Die meisten anderen Apps erfordern 30-40 Sekunden an Dateneingabe zum Ausfüllen von Formularen, um eine einzige Suche durchzuführen.

Die BRDSEYE Flight App in 30 Sekunden: www.youtube.com/watch?v=leIlN2Ev3Gc

Die Zielgruppe des Unternehmens sind die Zero-to-Thirty-Reisenden, also Reisende, die Last-Minute bis zu 30 Tage im Voraus buchen. Im Jahr 2019 schwangen sich 4,4 Milliarden Passagiere in die Lüfte und 23% von ihnen, also mehr als eine Milliarde Menschen, buchten Last-Minute, während 41 % insgesamt innerhalb von 30 Tagen vor dem Abflug buchten. Während sich die Passagierzahlen langsam wieder denen von 2019 nähern, geht BRDSEYE davon aus, dass dieser Markt auch in den kommenden Jahren die dominierende demografische Gruppe sein wird.

Die mobile App lehnt sich an die UI/UX-Praktiken der führenden Social-Media-Apps wie TikTok, Snapchat, Instagram und anderen an, insbesondere an die ergonomische einhändige Bedienung mit Wisch- und Tippgesten sowie überzeugende Medieninhalte. BRDSEYE-Nutzer verwenden fast nie eine Tastatur, außer um ihren Namen und ihre Kreditkartendaten einzugeben.

Reisende können auch den Discount-Flight-Modus nutzen, der den Nutzern die neuesten ermäßigten Flüge sowohl für Hin- als auch für Rückflüge anzeigt, indem die niedrigsten Preise sofort anzeigt werden, ohne Hunderte von Suchkombinationen ausführen zu müssen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64306/BRDSEYETranslationasGE_PRcom.001.png

Die Plattform bietet ihren Nutzern auch die Möglichkeit, ihre Lieblingsfotos von weltweiten Reisezielen einzureichen, die bei jeder Suche oben in der Hero-Position, also ganz oben auf der Website, angezeigt werden. Jedes Foto ist mit dem Ersteller verlinkt. Es gibt einen offenen Aufruf für Fotografie auf deren Website.

Das Unternehmen plant, weitere Funktionen zu entwickeln, mit denen die Nutzer das Erlebnis noch weiter anpassen können. Android, Tablet und Web sind im Laufe des Jahres 2022 zu erwarten.

Der Gründer Grant McGuire, ein Weltreisender, Luftfahrt-Enthusiast und Sohn eines langjährigen Boeing-Ingenieurs, ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein digitaler Nomade und begann mit dem Aufbau des Unternehmens, als er 2020 in Spanien in Quarantäne war.

Ein Video zur kompletten Geschichte von BRDSEYE finden Sie hier.

www.youtube.com/watch?v=SiAtkwz2yrY

BRDSEYE im Apple App Store

Eine Anmeldung zum Download für Android sowie eine Pressemappe finden Sie auf der Webseite des Unternehmens

