Boom. Radfahrer in Unna & Iserlohn aufgepasst: Gratis Liebe fürs Fahrrad. Little John Bikes übernimmt MegaBike

LJB übernimmt die Megabike Filialen in Unna & Iserlohn. Standorte, Teams & Service bleiben, werden modernisiert & ausgebaut mit mehr Auswahl, stärkerem Service & regionaler Kontinuität.

Zum Jahresbeginn wird Little John Bikes (LJB) die Fahrradläden von der MEGABIKE Manasse GmbH in Unna und Iserlohn fortführen.

Die Läden bleiben. Der Service legt zu.

Mit einem neuen Standard für moderne Fahrrad- und E-Bike-Mobilität.

Ein lokaler Händler mit Geschichte. Und Bedeutung.

Megabike ist kein Name von der Stange.

Kein gesichtsloser Großhändler.

Sondern ein Fahrradgeschäft mit über 20 Jahren Geschäftsbestehen.

Mehr als zwei Jahrzehnte Beratung.

Mehr als zwei Jahrzehnte Reparaturen, Ersatzteile, Inspektionen.

Mehr als zwei Jahrzehnte Gespräche am Tresen.

Megabike war und ist ein Teil des lokalen Alltags.

In Unna und in Iserlohn.

Viele Kunden kennen nicht nur den Laden.

Sondern die Menschen dahinter.

Und genau das ist der Punkt.

Es ist kein Ende. Es ist ein Neustart.

Die letzten Jahre waren kein Rückenwind.

Kosten gestiegen. Kaufverhalten verändert.

Ein Markt im Dauer-Sprint.

Megabike stand an einem Wendepunkt.

Und genau dort setzt Little John Bikes an.

Nicht kurzfristig. Nicht halbherzig.

Sondern bewusst, verantwortungsvoll und langfristig.

Die beiden Filialen werden nicht geschlossen, sondern übernommen und fortgeführt.

Mit neuem Namen.

Mit erweiterten Möglichkeiten.

Mit dem klaren Ziel, die Standorte zu stärken, nicht zu ersetzen.

Übernahme zum Jahresbeginn.

Die beiden Standorte in Unna und Iserlohn öffnen mit Jahresbeginn unter dem Namen Little John Bikes neu.

Die Läden werden modernisiert.

Die Sortimente erweitert.

Die Serviceangebote ausgebaut.

Aber:

Die Standorte bleiben das, was sie immer waren.

Anlaufstellen für Menschen, die Fahrrad fahren.

Nicht für Showrooms. Sondern für echte Nutzung.

Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes freut sich auf die Fortführung dieser beiden Filialstandorte: „_Mit jeder neuen Filiale stärken wir unsere Präsenz in der Region und schaffen echte Nähe zum Kunden, nicht nur beim Kauf oder Leasing, sondern vor allem im Service. Unser Anspruch ist es, als verlässlicher Mobilitätspartner langfristig an der Seite unserer Kundinnen und Kunden zu stehen._“

Wer ist Little John Bikes?

62 Filialen deutschlandweit.

Fast 30 Jahre Erfahrung in der Fahrradbranche.

Little John Bikes ist für alle da, die Fahrrad fahren.

Familien. Singles. Menschen von jung bis alt.

Alle, die sich gern bewegen. Oder wieder anfangen wollen.

Die Ausrichtung?

Breite Masse statt Nische. Alltagstauglich statt elitär. Beratung auf Augenhöhe.

Das Ziel ist klar: Little John Bikes macht Deutschland zum Fahrradland.

Mit der perfekten Auswahl.

Mit echtem Serviceherz.

Mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt.

Online planbar. Und immer vor Ort.

Übernahme heißt: Menschen bleiben. Wissen bleibt. Vertrauen bleibt.

Ein Punkt, der vielen Kunden wichtig ist.

Vielleicht der Wichtigste.

Der ehemalige Megabike Inhaber Bernd Thürnau und sein Team stehen weiterhin wie gewohnt an beiden Standorten zur Verfügung.

Das bedeutet:

* bekannte Gesichter bleiben

* eingespielte Teams bleiben

* Stammkunden behalten ihre Ansprechpartner

Keine anonyme Übergabe.

Kein kompletter Neuanfang bei null.

Sondern Kontinuität. Mit Rückenwind.

Was ändert sich? Eine Menge.

Was bleibt? Das Vertrauen.

Ja, der Name ändert sich.

Ja, das Sortiment wächst.

Ja, die Services werden deutlich erweitert.

Aber: Die DNA der Standorte bleibt lokal.

Nur mit deutlich mehr Möglichkeiten.

Weil sie Top Preis-Leistung liefern.

Und konsequent kundenorientiert denken.

Das Bike wird richtig eingestellt. Du fährst Probe. Du spürst das Bike.

Für Komfort. Für Gesundheit. Für lange Freude.

Leasing, Finanzierung, Versicherung?

Ein Ansprechpartner. Klare Abläufe. Kein Stress.

Online planen. Im Laden erleben.

Service, Werkstatt und Beratung greifen perfekt ineinander.

Keine Markenverliebtheit. Sondern ehrliche Empfehlungen.

Mit einer passenden, bewusst ausgewählten Auswahl.

Und am Ende das Wichtigste:

Nah. Menschlich. Verlässlich. Das ist Little John Bikes.

Ein klares Bekenntnis zur Region.

Diese Übernahme ist kein Zufall.

Und kein Schnellschuss.

Little John Bikes investiert bewusst in bestehende Standorte.

In gewachsene Kundenbeziehungen.

In regionale Teams.

Unna und Iserlohn sind keine Punkte auf einer Landkarte.

Sondern Teil einer langfristigen Strategie.

Ein Signal an den Markt.

Diese Übernahme zeigt:

Der stationäre Fahrradhandel hat Zukunft.

Wenn er sich weiterentwickelt.

Mit Service.

Mit Kompetenz.

Mit echten Mehrwerten.

Nicht über Rabattschlachten. Sondern über Substanz.

Die Filialen in Iserlohn und Unna werden von Bernd Thürnau geleitet, der mit seinem Team für kompetente Beratung und umfassenden Service vor Ort sorgt.

Kontakte:

Little John Bikes GmbH

Filiale Iserlohn

Friedrich-Kirchhoff-Straße 4

58640 Iserlohn

Telefon: 02371 944100

E-Mail: il1@littlejohnbikes.de

Little John Bikes GmbH

Filiale Unna

Massener Hellweg 23

59427 Unna

Telefon: 02303 51948

E-Mail: un1@littlejohnbikes.de

Weitere Informationen zu allen Standorten finden sich unter: www.littlejohnbikes.de/filialen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Herr Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Die Little John Bikes GmbH (LJB) mit Sitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern Deutschlands. Seit 1997 begleiten über 400 Mitarbeiter:innen die Menschen beim Fahrradfahren.

Ob täglicher Arbeitsweg, Wochenendausflug oder neue Mobilität im Alltag: Little John Bikes denkt Fahrrad und E-Bike konsequent aus der Praxis heraus. Der Fokus liegt auf Alltagstauglichkeit, planbaren Kosten und Service, der auch dann funktioniert, wenn das Rad wirklich genutzt wird.

Als Fahrradleasing-Experte bietet LJB passgenaue Leasinglösungen für unterschiedliche Lebens- und Arbeitssituationen und ermöglicht Arbeitgebern einen einfachen und transparenten Zugang zu moderner Fahrradmobilität.

Statt kurzfristigem Verkauf setzt Little John Bikes auf langfristige Begleitung: klare Prozesse, hohe Teileverfügbarkeit und eine daten- und serviceorientierte Kultur sorgen dafür, dass Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf mobil bleiben.

Little John Bikes: Steig auf. Wir fahren mit.



Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.