Bohrungen von Newcore Gold durchschneiden 0,89 g/t Gold auf 33,0 Meter und 3,98 g/t Gold auf 6,0 Meter im Goldprojekt Enchi, Ghana

Bei den Bohrungen in der Goldlagerstätte Sewum werden breite Zonen mit oberflächennaher Goldmineralisierung durchteuft

16. Juli 2025 – Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, weitere Bohrergebnisse des laufenden, 35.000 m umfassenden Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Oberflächennahe Reverse-Circulation- (RC)-Bohrungen auf der Goldlagerstätte Sewum (Sewum) durchschnitten mehrere Zonen mit oberflächennaher Goldmineralisierung, darunter Bohrloch SWRC258, das 0,89 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 33,0 Metern (m) ab 1 m und Bohrloch SWRC269, das 3,98 g/t Au auf 6,0 m ab 2 m durchteufte, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 22,62 g/t Au auf 1,0 m ab 7 m. Die Bohrungen belegen weiterhin die Beständigkeit der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Enchi.

Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen in der Goldlagerstätte Sewum bei Enchi

– Bei den Bohrungen in der Ridge Zone auf der Goldlagerstätte Sewum wird weiterhin eine Reihe von geschichteten subparallelen goldmineralisierten Strukturen definiert.

o Die Strukturen erstrecken sich über eine durchschnittliche Breite von 250 m, wobei innerhalb der Oxid- und Übergangshorizonte eine durchgängige Goldmineralisierung über eine Länge von 800 m definiert wurde.

– In mehreren Bohrabschnitten in der Ridge Zone auf Sewum wurde eine flache Goldmineralisierung innerhalb der Oxid- und Übergangshorizonte festgestellt.

o In SWRC258 bis SWRC264, die entlang desselben Abschnitts gebohrt wurden, wurden mehrere flache goldmineralisierte Strukturen festgestellt:

§ In SWRC258 wurden 0,89 g/t Au über 33,0 m ab 1 m durchteuft;

§ in SWRC259 wurden 0,51 g/t Au über 40,0 m ab 2 m durchteuft; und

§ in SWRC260 wurden 0,51 g/t Au über 41,0 m ab 27 m durchteuft, einschließlich eines höhergradigen Intervalls von 1,66 g/t Au über 6,0 m ab 55 m.

o In SWRC247 bis SWRC251, die entlang desselben Abschnitts gebohrt wurden, wurden mehrere goldmineralisierte Strukturen nahe der Oberfläche durchteuft:

§ In SWRC247 wurden 0,61 g/t Au über 30,0 m ab 2 m durchteuft;

§ in SWRC248 wurden 0,56 g/t Au über 41,0 m ab 4 m durchteuft;

§ in SWRC249 wurden 0,80 g/t Au über 24,0 m ab 15 m durchteuft; und

§ in SWRC251 wurden 0,51 g/t Au über 41,0 m ab 59 m durchteuft.

– Sewum ist die größte der fünf Lagerstätten, auf die sich die Mineralressourcenschätzung für Enchi bezieht, und bleibt entlang der Streichrichtung und in der Tiefe offen, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher auf Sewum ausgeführten Bohrlöcher nur 75 Meter beträgt.

o Sewum verfügt über eine angedeutete Mineralressource von 20,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,48 g/t Au, die 323.300 Unzen enthält, und eine vermutete Mineralressource von 21,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,53 g/t Au, die 373.100 Unzen enthält.

Der Schwerpunkt des laufenden, 35.000 m umfassenden Bohrprogramms auf Enchi liegt auf der Ressourcenerweiterung und auf Ergänzungsbohrungen, um vermutete Ressourcen in die angedeutete Kategorie hochzustufen. Das Ziel der ersten Bohrphase ist der Abschluss der Bohrungen, die für die Hochstufung der Ressourcen erforderlich sind, bevor im Laufe dieses Jahres eine vorläufige Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird. Der Schwerpunkt der zweiten Phase des Bohrprogramms wird auf der Entdeckung und Ressourcenerweiterung liegen, einschließlich Bohrungen, die Explorationsziele in früheren Stadien anpeilen, sowie Bohrungen, deren Schwerpunkt auf der Definierung des Ressourcenwachstumspotenzials in der Tiefe und entlang des Streichens liegt.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte dazu wie folgt: Diese Ergebnisse der Bohrungen auf Sewum bestätigen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung in der größten Lagerstätte des Goldprojekts Enchi. Die auf Sewum durchgeführten Bohrungen zielten auf eine flache Mineralisierung im Oxid- und Übergangshorizont in einer maximalen vertikalen Tiefe von 120 Metern ab, die für die Förderung im Tagebau und die Verarbeitung mit Haufenlaugung geeignet ist. Während wir die Bohrungen auf Enchi mit einem 35.000 Meter umfassenden Bohrprogramm weiterführen, setzen wir auch die Erschließungsarbeiten fort, die erforderlich sind, um das Projekt bis zur Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2026 voranzubringen, unter anderem mit Diamantbohrungen zur Unterstützung weiterer metallurgischer, geotechnischer und hydrogeologischer Prüfarbeiten. Newcore hat ein arbeitsreiches Jahr vor sich, da das Unternehmen die Erschließung von Enchi weiter vorantreibt und parallel dazu das längerfristige Potenzial seines großflächigen Goldprojekts Enchi durch Bohrungen definiert.

In dieser Pressemeldung werden die Ergebnisse von 47 RC-Bohrlöchern über insgesamt 4.493 Meter (SWRC225 bis SWRC271) gemeldet, die auf die Goldlagerstätte Sewum abzielten, wobei in 46 Bohrlöchern eine Goldmineralisierung durchteuft wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Bohrprogramms 2024 – 2025 auf Enchi 24.127 Meter in 200 Bohrlöchern erfasst, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus den 47 Bohrlöchern des Bohrprogramms, über die in dieser Meldung berichtet wird:

Tabelle 1 – Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t)

SWRC258 Sewum 1,0 34,0 33,0 0,89

SWRC269 Sewum 2,0 8,0 6,0 3,98

einschließlich 7,0 8,0 1,0 22,62

SWRC248 Sewum 4,0 45,0 41,0 0,56

einschließlich 9,0 16,0 7,0 1,67

SWRC260 Sewum 27,0 68,0 41,0 0,51

einschließlich 55,0 61,0 6,0 1,66

SWRC251 Sewum 59,0 100,0 41,0 0,51

SWRC259 Sewum 2,0 42,0 40,0 0,51

SWRC236 Sewum 40,0 69,0 29,0 0,67

SWRC249 Sewum 15,0 39,0 24,0 0,80

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse;

2. Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %, und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungekürzten Analyseergebnissen

Eine Plankarte mit den Standorten der Bohrlöcher kann hier aufgerufen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5920/2025_07_16-ncau-nr-enchi-plan-map-sewum.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Höhepunkten der Bohrlöcher SWRC236 bis SWRC241, SWRC247 bis SWRC251, SWRC258 bis SWRC264 und SWRC265 bis SWRC271 können hier aufgerufen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5920/2025_07_16-ncau-crosssections-sewum.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Details der Bohrlöcher, kann hier aufgerufen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5920/2025_07_16-ncau-enchi-2024-2025-drill-results.pdf

Bohrungen auf der Goldlagerstätte Sewum

SWRC225 bis SWRC271 (47 RC-Löcher über insgesamt 4.493 m) wurden auf Sewum abgeschlossen und zielten auf drei Bereiche der Lagerstätte ab: die Ridge Zone, den nördlichen Teil von Checkerboard Hill und die Parallelstruktur der Sewum-Erweiterung. Die Bohrungen zielten auf eine oberflächennahe oxidierte und flache Übergangsmineralisierung ab mit dem Ziel, Infill-Bohrungen für die Ressourcenumwandlung durchzuführen, um das Konfidenzniveau zu verbessern sowie die bestehende Mineralressourcenschätzung zu erweitern. Die RC-Bohrungen in Sewum bestanden aus Abschnitten mit einem Abstand von 50 Metern, wobei die Bohrlöcher alle 25 Meter entlang der Abschnitte angeordnet waren. Die Bohrungen zielten auf eine flache Mineralisierung ab, wobei die Bohrlöcher eine maximale vertikale Tiefe von 120 Metern erreichten. Die meisten der Bohrlöcher, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden, verteilen sich auf 6 separate Abschnitte, die sich entlang einer Streichlänge von 700 Metern im Gebiet der Ridge Zone von Sewum erstrecken.

In der Ridge Zone auf Sewum wurden 36 RC-Bohrlöcher über insgesamt 3.157 m (SWRC236 bis SWRC271) gebohrt. Die Ridge Zone ist das größte und nördlichste mineralisierte Gebiet, das derzeit in Sewum definiert ist, und besteht aus einer Reihe von geschichteten subparallelen goldmineralisierten Strukturen, die in einer durchschnittlichen Breite von 250 Metern auftreten. Bei den Bohrungen wurde eine Reihe von geschichteten, flach einfallenden subparallelen Strukturen durchteuft, die im Diorit-Intrusivgestein lagern, das unter dem markanten Bergrücken liegt, in dem die Goldmineralisierung in diesem Gebiet gelagert ist. In einer Reihe von Bohrlöchern, die entlang desselben Abschnitts gebohrt wurden (SWRC258 bis SWRC264), wurden mehrere flache mineralisierte Strukturen durchteuft; in SWRC258 wurden 0,89 g/t Au über 33,0 m ab 1 m durchteuft, in SWRC259 wurden 0,51 g/t Au über 40,0 m ab 2 m durchteuft, und in SWRC260 wurden 0,51 g/t Au über 41 m ab 27 m durchteuft, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 1,66 g/t Au über 6,0 m ab 55 m. Auch in einem zweiten Abschnitt von Bohrlöchern (SWRC247 bis SWRC251) wurden mehrere mineralisierte Strukturen nahe der Oberfläche durchteuft; in SWRC247 wurden 0,61 g/t Au über 30,0 m ab 2 m durchteuft, in SWRC248 wurden 0,56 g/t Au über 41,0 m ab 4 m durchteuft, einschließlich eines höhergradigen Intervalls von 1,67 g/t Au über 7,0 m ab 9 m, in SWRC249 wurden 0,80 g/t Au über 24,0 m ab 15 m durchteuft, in SWRC250 wurden 0,38 g/t Au über 51,0 m ab 40 m durchteuft, und in SWRC251 wurden 0,51 g/t Au über 41,0 m ab 59 m durchteuft. In einem Abschnitt von Bohrlöchern (SWRC265 bis SWRC271), die im nördlichsten Gebiet der Ridge Zone ausgeführt wurden, wurden mehrere mineralisierte Strukturen mit höhergradigen Goldabschnitten durchteuft; in SWRC269 wurden 3,98 g/t Au über 6,0 m ab 2 m mit einem höhergradigen Intervall mit 22,62 g/t Au über 1,0 m ab 7 m und einem zweiten Intervall mit 5,50 g/t Au über 2,0 m ab 39 m durchteuft, einschließlich eines höhergradigen Intervalls mit 10,53 g/t Au über 1,0 m ab 39 m, in SWRC265 wurden 0,64 g/t Au über 21,0 m ab 18 m durchteuft, und in SWRC271 wurden 1,10 g/t Au über 11,0 m ab 19 m durchteuft.

5 RC-Bohrlöcher über insgesamt 528 m (SWRC228 bis SWRC232) wurden im nordöstlichen Bereich des Teils Checkerboard Hill der Struktur in Sewum gebohrt, ca. 0,5 Kilometer südlich der Ridge Zone. Die Bohrungen in diesem Gebiet bestanden im ersten Durchgang aus Step-Out-Bohrungen, die auf Erweiterungen der Mineralisierung in Richtung Nordosten abzielten. In SWRC229 wurden 0,65 g/t Au über 10,0 m ab 83 m in der oberen Sulfidmineralisierung durchteuft.

Mit 6 RC-Bohrlöchern über insgesamt 447 m (SWRC225 bis SWRC227, SWRC233 bis SWRC235) wurde die Parallelstruktur der Sewum-Erweiterung erkundet, wobei sich die Bohrungen sowohl auf Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung als auch auf Step-Out-Bohrungen zur Ressourcenerweiterung konzentrierten. Die Parallelstruktur der Sewum-Erweiterung ist ein Gebiet in der Nähe des südlichen Teils der in Sewum identifizierten Struktur, ca. 2 Kilometer südlich des Gebiets Checkerboard Hill. In SWRC234, dem südlichsten in dieser Struktur ausgeführten Bohrloch und einem Step-out von 100 Metern von früheren Bohrungen, wurden 0,63 g/t Au über 11,0 m ab 64 m durchteuft. In Bohrloch SWRC227, das 350 Meter nördlich von SWRC234 ausgeführt wurde und eine Ressourcenumwandlung zum Ziel hatte, wurden 1,59 g/t Au über 4,0 m ab 31 m durchteuft. Die Ergebnisse der Bohrungen in diesem Gebiet von Sewum unterstreichen nach wie vor das Potenzial für eine zukünftige Ressourcenerweiterung im gesamten Konzessionsgebiet.

Die kürzlich abgeschlossenen Bohrungen auf Sewum bestätigen weiterhin die Beständigkeit entlang des Streichens und neigungsabwärts für die Hauptstrukturen, die die Goldlagerstätte Sewum umfassen. Die Mächtigkeit und die Erzgehalte dieser Bohrergebnisse entsprechen den Resultaten, die im Rahmen früherer Bohrungen auf Sewum in breiteren Abständen erzielt wurden. Die bisher veröffentlichten Bohrergebnisse des Bohrprogramms 2024 – 2025 stammen größtenteils von den Goldlagerstätten Boin und Sewum, wo die Bohrungen darauf abzielten, das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu steigern. Die jüngsten Bohrungen wurden in Gebieten durchgeführt, in denen die vorherige Mineralressourcenschätzung für den Tagebau eine Ressource der Kategorie vermutet ergab. Das Unternehmen erwartet, dass anhand der Ergebnisse der jüngsten Bohrungen ein erheblicher Anteil der Mineralisierung in diesen Gebieten in die Kategorie angedeutet umgewandelt werden kann.

Arbeitsprogramm 2024 – 2025 auf Enchi

Auf Enchi ist ein 35.000 Meter umfassendes Bohrprogramm im Gange, das eine oberflächennahe Oxid- und Sulfidmineralisierung anpeilt, wobei in erster Linie Ergänzungsbohrungen für die Ressourcenumwandlung durchgeführt werden sollen, um die Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu erhöhen. Der Großteil der Ergänzungsbohrungen ist für die beiden größten Lagerstätten auf Enchi, Boin und Sewum, vorgesehen. Die Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit der Mineralressourcenschätzung für Enchi ist eine Schlüsselkomponente der Erschließungsarbeiten, die vor der Beauftragung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Projekt durchgeführt werden müssen. Der Schwerpunkt eines Teils des Bohrprogramms wird auch auf der Beschreibung des Ressourcenwachstums liegen, wobei alle Lagerstättenbereiche und vorläufigen Ressourcenziele auf Enchi entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen sind, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum im Konzessionsgebiet auf Bezirksebene ermöglicht.

Zusätzliche Explorations- und Erschließungsarbeiten sind auf Enchi im Gange, einschließlich metallurgischer Testarbeiten, Schürfgrabungen, hydrogeologischer Tests, geotechnischer Arbeiten und Umweltarbeiten. Auf den Lagerstättengebieten Kwakyekrom und Tokosea wurden Drohnenuntersuchungen durchgeführt, die die bereits zuvor abgeschlossenen Arbeiten erweitern, um detaillierte topografische Informationen zu erhalten, die zur Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit der Mineralressourcenschätzung für jede Lagerstätte erforderlich sind. Darüber hinaus wurde die Drohnenuntersuchung im Bereich der geplanten Haufenlaugungsanlage durchgeführt, um zusätzliche Daten für zukünftige detaillierte technische Studien bereitzustellen. Eine magnetische Flugvermessung erprobte Grassroots-Ziele in Zusammenhang mit einer Reihe von Gold-in-Boden-Anomalien und Goldmineralisierungen, die im Rahmen von Schürfgrabungen identifiziert wurden. Auch auf den Konzessionen Omanpe und Abotia wurden Bodenprobennahmen durchgeführt, um die Ziele in frühem Stadium auf Enchi für zukünftige Schürfgrabungen und Bohrungen weiter zu definieren.

Goldzone Sewum

Sewum ist eine jener fünf Lagerstätten, die Teil der Mineralressourcenschätzung auf Enchi sind (Sewum beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 20,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,48 g/t Au, die 323.300 Unzen enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 21,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,53 g/t Au, die 373.100 Unzen enthält). Sewum liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromleitungen sowie weiteren Zugängen über eine Reihe von Bohrstraßen. Sewum wird an der Oberfläche von einer über sechs Kilometer langen und ein bis zwei Kilometer breiten Gold-in-Boden-Anomalie beschrieben. Eine mittels geophysikalischer Flugvermessung identifizierte Anomalie, die mit der Goldlagerstätte Sewum übereinstimmt, definiert eine Reihe subparalleler und sich kreuzender Strukturen. Bis dato wurden etwa 45 % der Gold-in-Boden-Anomalie bei Sewum noch nicht mittels Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bis dato bei Sewum niedergebrachten Bohrlöcher nur 75 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 – Details der Bohrstandorte auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

SWRC225 520646 626141 115 120 -55 198

SWRC226 520707 626184 123 120 -55 168

SWRC227 520846 626317 139 120 -55 120

SWRC228 521672 627929 167 120 -55 66

SWRC229 521689 627951 167 120 -55 114

SWRC230 521650 627968 169 120 -55 144

SWRC231 521710 627996 144 120 -55 78

SWRC232 521680 628019 144 120 -55 126

SWRC233 520518 625923 107 120 -55 120

SWRC234 520541 625900 125 120 -55 90

SWRC235 520553 625967 97 120 -55 112

SWRC236 521409 628682 194 120 -60 72

SWRC237 521390 628697 194 120 -60 90

SWRC238 521371 628711 194 120 -60 84

SWRC239 521348 628726 194 120 -60 96

SWRC240 521328 628740 195 120 -60 66

SWRC241 521311 628745 195 120 -60 60

SWRC242 521422 628771 193 120 -60 84

SWRC243 521402 628786 194 120 -60 84

SWRC244 521385 628797 196 120 -60 87

SWRC245 521367 628805 196 120 -60 108

SWRC246 521338 628822 196 120 -60 108

SWRC247 521449 628892 194 120 -60 78

SWRC248 521431 628900 194 120 -60 84

SWRC249 521406 628914 194 120 -60 102

SWRC250 521384 628932 194 120 -60 102

SWRC251 521361 628944 194 120 -60 108

SWRC252 521477 629081 195 120 -60 60

SWRC253 521456 629095 195 120 -60 80

SWRC254 521434 629114 196 120 -60 98

SWRC255 521411 629121 195 120 -60 120

SWRC256 521385 629136 194 120 -60 138

Hole ID UTM East UTM North Elevation Azimuth ° Dip ° Length (m)

SWRC257 521362 629147 194 120 -60 64

SWRC258 521549 629252 197 120 -60 66

SWRC259 521529 629263 202 120 -60 74

SWRC260 521504 629277 195 120 -60 80

SWRC261 521480 629288 195 120 -60 108

SWRC262 521454 629299 194 120 -60 120

SWRC263 521435 629313 194 120 -60 136

SWRC264 521405 629332 193 120 -60 60

SWRC265 521580 629359 198 120 -60 60

SWRC266 521555 629368 198 120 -60 80

SWRC267 521534 629380 200 120 -60 100

SWRC268 521509 629393 195 120 -60 120

SWRC269 521492 629402 194 120 -60 60

SWRC270 521469 629414 194 120 -60 60

SWRC271 521601 629348 192 120 -60 60

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 Unzen Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 Unzen enthält. Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 (NI 43-101) integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project vom 7. Juni 2024 mit Wirksamkeitsdatum 24. April 2024, der für Newcore von Preetham Nayak, P.Eng., Ryda Peung, P.Eng., und Zunedbhai Shaikh, P.Eng., von Lycopodium Minerals Canada Ltd., erstellt wurde; Kerrine Azougarh, P.Eng., von Micon International Limited; und Simon Meadows Smith, P.Eng. / P.Geo., von SEMS Exploration gemäß NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Simon Meadows Smith ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige (QP) gemäß NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2023 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen – einschließlich negativer Variationen – solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können“, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Newcore Gold Ltd.

Mal Karwowska

Suite 413 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC

Kanada

email : mal@newcoregold.com

Pressekontakt:

Newcore Gold Ltd.

Mal Karwowska

Suite 413 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC

email : mal@newcoregold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.