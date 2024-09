Bogotá und Cundinamarca beteiligen sich an der InnoTrans im Bestreben, Investitionen zur Stärkung des U-Bahn- und Regiotram-Systems zu generieren

– Gemeinsam mit dem Unternehmen Empresa Metro de Bogotá sowie der Regierung von Cundinamarca wird die Investitionsförderungsagentur Invest in Bogotá auf der InnoTrans, der wichtigsten internationalen Fachmesse für Verkehr, Infrastruktur und Technologie, in Berlin (Deutschland) vertreten sein.

– Dort wird sie an verschiedenen Sitzungen mit Bahnbetreibern, Ingenieurbüros, Technologieentwicklern, Herstellern von Zügen und Schienenfahrzeugen sowie Investoren teilnehmen, um die Ausrüstung des U-Bahn-Systems und der Regiotrams der Region Bogotá zu verbessern.

BOGOTÁ, COLOMBIA / ACCESSWIRE / September 24, 2024 / Im Rahmen einer staatlichen Handelsmission, die vom Verkehrsministerium und der Nationalen Agentur für Infrastruktur angeführt wird, nimmt die Investitionsförderungsagentur der Stadt, Invest in Bogotá, an der InnoTrans teil, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet und bereits zum vierzehnten Mal veranstaltet wird.

Im Auftrag des Bürgermeisters Carlos Fernando Galán wird das Unternehmen die Empresa Metro de Bogotá bei der Suche nach Firmen begleiten, die bereit sind, in städtische Einrichtungen und Bahnhöfe des U-Bahn-Systems zu investieren. Das Mobilitätsamt von Cundinamarca wird seinerseits ebenfalls Investoren für seine wichtigsten Bahnprojekte, wie die Regiotram del Norte (Regiotram Nord) und die Regiotram de Occidente (Regiotram West), anwerben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76921/InvestinBogotaGermanNR922196PRcom.001.jpeg

Javier Flechas, Metro de Bogotá; Isabella Muñoz, Invest in Bogotá; Paula Vinasco, Metro de Bogotá; Daniel Vergel, Invest in Bogotá.

Die Teilnahme von Invest in Bogotá an dieser Veranstaltung ist der Tatsache geschuldet, dass die derzeitigen Regierungen sowohl von Bogotá als auch von Cundinamarca im Rahmen ihrer Entwicklungspläne darauf abzielen, das Bahnsystem, einschließlich der U-Bahn der Stadt, sowie die Bahnintegration in der Region zu stärken“, erklärte Isabella Muñoz, Geschäftsführerin von Invest in Bogotá.

In diesem Zusammenhang betonte sie, dass der Schwerpunkt auf der Suche nach Finanzmitteln für den Ausbau der ersten U-Bahn-Linie, auf Kontakten mit Immobilienunternehmen und Experten für das Bahnhofsmanagement unter Berücksichtigung der kommerziellen und immobilienwirtschaftlichen Nutzung sowie auf der Kenntnis von Spitzentechnologien für deren Anwendung bei künftigen Ausschreibungen für Bahnprojekte liegen wird.

Die Treffen, an denen die Agentur gemeinsam mit Bahnbetreibern, Ingenieurbüros, Technologieentwicklern, Herstellern von Zügen und Schienenfahrzeugen sowie Investoren teilnehmen wird, umfassen auch einen Besuch in der Betriebszentrale der Berliner U-Bahn.

Die InnoTrans findet von Dienstag bis 27. September in 42 Hallen auf dem Berliner Messegelände statt und umfasst die fünf Ausstellungsbereiche Bahntechnik, Bahninfrastruktur, öffentlicher Verkehr, Innenausbau und Tunnelbau. Es sei daran erinnert, dass die Messe im Jahr 2022 mehr als 2.771 Aussteller aus 56 Ländern sowie 137.403 Besucher aus 137 Ländern verzeichnete.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76921/InvestinBogotaGermanNR922196PRcom.002.jpeg

DB Berlin Hauptbahnhof

Kontaktinformationen

Rufnummer: (+57) 317 780 5168

E-mail: info@investinbogota.org

SOURCE: Invest in Bogota

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.