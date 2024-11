BluSky Carbon veranstaltet Demo-Tage in Biokohle-Anlage in Arkansas

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 19. November 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Reihe informativer Demonstrationsveranstaltungen in seiner AR1-Produktionsstätte für Biokohle in Warren, Arkansas, gestartet hat.

Die Veranstaltungen des Demo-Tages wurden organisiert, um Führungskräften und wichtigen Mitarbeitern speziell eingeladener Organisationen die Technologie von BluSky zu präsentieren und ihnen die Gelegenheit zu bieten, mit Teammitgliedern und internen Fachexperten zu interagieren. Basierend auf anfänglichem Interesse und Feedback plant das Unternehmen monatlich mehrere solcher Demonstrationsveranstaltungen durchzuführen.

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, Einblicke zu bieten, um die einzigartigen Bedürfnisse oder Interessen verschiedener Organisationen anzusprechen, indem bestimmte Themen im Rahmen von Kernvorteilen vorgestellt werden, wie Kohlenstoffreduzierung, wirtschaftliche Entwicklung, Stromerzeugung, Schaffung von Arbeitsplätzen, Biokohleproduktion und Investitionsmöglichkeiten für Projekte.

Greg Pakiela, Head of Business Development von BluSky, sagte: Wir freuen uns über das derart große Interesse, das uns veranlasst hat, diese Veranstaltungen zu organisieren und anzubieten. Nichts ist vergleichbar mit der Gelegenheit, das Vulcan-Pyrolysesystem selbst in Aktion zu sehen und die Möglichkeit zu haben, unsere Experten zu treffen, um detaillierte Fragen zu klären, die sich auf eine Vielzahl von Endanwendungen und wirtschaftlichen Szenarien beziehen.

Das Unternehmen bittet Vertreter von Käufern sauberer Technologien, Einkäufer von Emissionszertifikaten, Landwirtschaftsorganisationen, Forstunternehmen, Mahlbetriebe, Staats- und Landespolitiker, professionelle Ingenieurgruppen, Wirtschaftsentwicklungsabteilungen, landwirtschaftliche Interessensgruppen, potenzielle Zulieferer und Anbieter, gemeinnützige Unternehmen, Technologieunternehmen, Projektfinanzierer und Unternehmer sowie unsere derzeitigen und anstehenden Partnern um Interessenbekundungen für die Teilnahme an einer bevorstehenden Demo-Veranstaltung.

Internationale, nationale und regionale Industriebetriebe des Forstsektors werden insbesondere davon profitieren, zu verstehen, wie BluSky Holzabfälle in wertvolle Emissionszertifikate umwandelt, sowie Lösungen zur Verbesserung oder Behebung von Boden- und Wasserproblemen bei gleichzeitiger Entfernung klimaverändernden Kohlendioxids aus der Atmosphäre kennenzulernen. Wenn Sie mehr über Lösungen zur Herstellung von Biokohle erfahren, BluSky kontaktieren oder an einer bevorstehenden Demonstrationsveranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Ein kurzes Video, das die in Betrieb befindlichen Geräte zeigt und Einblicke in die Anlage, die Region und den Strategieplan von BluSky bietet, ist auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: Hier klicken.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – genau dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Diese Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky. Zukunftsgerichtete Informationen können auch finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über künftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren gemacht wurden, die nach Ansicht des Managements die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Einhaltung der behördlichen Vorschriften; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Konkurrenten angebotenen Produkte und Technologien; das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Branche für Kohlenstoffabscheidungstechnologie und die positive öffentliche Meinung über die Branche für Kohlenstoffabscheidungstechnologie.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu gehören unter anderem die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, ein negativer Cashflow, eine Finanzlage und Betriebsergebnisse, die wesentlich von den Erwartungen abweichen, die Erwartung, dass in Zukunft Verluste anfallen und niemals Gewinne erzielt werden, der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Fortführung des Betriebs, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der starke Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie, technologische Veränderungen im Zusammenhang mit der Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können, Angebot und Nachfrage im Bereich der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sowie andere Risikofaktoren, die im geänderten Prospekt beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen und die Risikofaktoren, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 27. Mai 2024 in der geänderten Fassung Nr. 1 vom 11. Juni 2024 beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen, der auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

