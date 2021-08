3. August 2021 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, den Abschluss einer strategischen Aktionärsvereinbarung mit Crescat Capital LLC und seinem Geologen, Dr. Quinton Hennigh, bekanntzugeben. Wie am 8. Juli mitgeteilt, tätigte Crescat eine strategische Investition von 1,5 Millionen CAD in Blue Lagoon und sicherte sich außerdem das Recht zur Teilnahme an künftigen Finanzierungen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Dr. Hennigh seine Expertise zur Exploration in Blue Lagoon, zur Entwicklungsstrategie und anderen geologischen und technischen Belangen einbringen.

Quinton bringt für unsere Betriebe in Dome Mountain relevante, wertvolle Erfahrung und technisches Wissen mit, und dies wird uns Vorteile bei der Entwicklung dieses hoch aussichtsreichen und wenig erforschten Gebiets verschaffen, äußerte Rana Vig, President & CEO.

Nach Prüfung des Vorzeigeprojekts des Unternehmens kommentierte Dr. Hennigh: Blue Lagoons Projekt Dome Mountain zeigt für einen bestimmten Typ intermediärer Sulfidierungssysteme, das sogenannte Karbonat-Grundmetall-Gold-Vorkommen, typische Eigenschaften. Beispiele derartiger Vorkommen auf der ganzen Welt sind, zum Beispiel, Kelian in Indonesien, Buritica in Kolumbien und Highland Valley in Papua New Guinea. Obwohl praktisch keine moderne Exploration in Dome Mountain stattfand, weist die Liegenschaft eine Anzahl hochgradiger Golderzgänge auf, an manchen Stellen sogar nahe nebeneinander liegend, wie z. B. im Ziel Freegold. Blue Lagoon traf bereits auf mehrere hochgradige Abschnitte in den ersten Bohrlöchern des Projekts. Crescat ist begeistert, die Finanzierung eines äußerst aggressiven Bohrprogramms in Dome Mountain in diesem Jahr zu unterstützen. Dieses Programm könnte zur Anerkennung von Dome Mountain als potenziell großes, hochgradiges Goldsystem führen, fügte er hinzu.

Dr. Hennigh ist ein Wirtschaftsgeologe mit 25 Jahren Explorationserfahrung, der früher in seiner Laufbahn Explorationsarbeiten für bedeutende Bergbauunternehmen, wie z. B. Homestake Mining Company, Newcrest Mining Ltd und Newmont Mining Corporation, durchführte. Später, im Jahr 2007, trat er in den Bereich junger Bergbauunternehmen über und war in einer Anzahl in Kanada notierter Goldunternehmen, wie z. B. Gold Canyon Resources Inc. tätig, wo er die Exploration des alkalihaltigen Goldprojekts Springpole nahe Red Lake, Ontario, leitete, eine 5-Millionen-Unzen-Goldanlage, die im Jahr 2015 an First Mining Gold Corp verkauft wurde. Er ist Gründer und Chairman von Novo Resources, einem in Australien tätigen Goldproduzenten und Explorationsunternehmen. Dr. Hennigh war außerdem maßgeblich an Kirkland Lake Golds Akquisition der Goldmine Fosterville beteiligt. Fosterville liegt in Australien und befand sich vormals im Besitz von Newmarket Gold Inc.

Crescat ist ein globales Unternehmen im Bereich Makroanlagen-Management mit Hauptsitz in Denver, Colorado. Crescats Mission ist langfristiges Vermögenswachstum durch taktische Investitionen in eigenentwickelte, wertgesteuerte Eigenkapital- und Makromodelle. Crescats Ziel liegt in industrieführenden absoluten und risikoangepassten Erträgen über komplette Geschäftszyklen hinweg, die kaum Maßgrößen entsprechen. Crescats Investitionsverfahren umfasst gemischte Anlageklassen und -strategien, wie z. B. Global Macro, lang/kurz, großes Cap und Edelmetall-Fonds, um die individuellen Bedürfnisse und Zielsetzungen jedes Kunden zu erfüllen.

