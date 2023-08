Blender Bites meldet Rekordzahl bei Bestellungen

125%iger Anstieg des Gesamtwerts der eingegangenen Bestellungen in den letzten drei Monaten von Mai bis Juli 2023

11. August 2023 – Vancouver, British Columbia – / IRW-Press / – Blender Bites Limited. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen funktionellen Tiefkühllebensmitteln und -getränken entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass in den drei Monaten von Mai 2023 bis Juli 2023 eine Rekordanzahl an Bestellungen eingegangen ist.

Blender Bites freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den drei Monaten von Mai 2023 bis Juli 2023 Bestellungen im Gesamtwert von 1.869.000 CAD erhalten hat. Dies ist ein historischer Rekord für den Wert der Bestellungen, die das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum erhalten hat, und stellt einen Anstieg des Gesamtwerts der Bestellungen um über 125 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 dar. Der Gesamtwert der eingegangenen Bestellungen für den Dreimonatszeitraum von Februar 2023 bis April 2023 ist um 158 % gestiegen, was das Wachstum des Unternehmens verdeutlicht.

Der historische Anstieg in diesem Zeitraum ist auf die ersten Bestellungen im Zusammenhang mit der Markteinführung bei Walmart Canada, den Beginn der Markteinführung in den USA und die gestiegene Nachfrage in den mehr als 1000 kanadischen Lebensmittel- und Clubläden zurückzuführen. Der Anstieg berücksichtigt nicht etwaige Aufträge, die das Unternehmen voraussichtlich erhalten wird, sobald die Expansion in den USA in den kommenden Monaten vollständig abgeschlossen ist.

Das Management des Unternehmens ist der Ansicht, dass sich der Aufwärtstrend bei der Anzahl der eingegangenen Bestellungen und damit auch bei den Verkaufserlösen fortsetzen wird, da nach der Umsetzung der US-Strategien des Unternehmens noch ein großes Potenzial vorhanden ist, das es zu nutzen gilt. Die bevorstehende Expansion des Unternehmens in den USA wird für das Ende des Sommers erwartet, wobei die Produkte bei einigen der größten Einzelhandelsketten der Welt eingeführt werden, was zu einem noch größeren Anstieg der Auftragseingänge führen könnte.

Die Rekordanzahl der in den letzten drei Monaten eingegangenen Bestellungen zeigt, wie erfolgreich sich das Unternehmen entwickelt. Nicht nur unser kanadisches Geschäft läuft gut, sondern auch der Start unserer US-Strategie war erfolgreich. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zahlen noch weiter steigen werden, sobald wir die für Ende des Sommers geplante komplette Expansion in den USA umgesetzt haben. Ich freue mich unglaublich über den aktuellen Kurs und auf die künftige Entwicklung, sagte die CEO und Gründerin des Unternehmens, Chelsie Hodge.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben genannten Zahlen nicht geprüft wurden und auf Berechnungen des Managements beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in dieser Mitteilung genannten abweichen, sobald diese Zahlen geprüft wurden, und es kann nicht garantiert werden, dass die Bestellungen zu höheren Umsatzerlösen für das Unternehmen führen werden.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein mehrfach ausgezeichnetes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen funktionellen Tiefkühllebensmitteln und -getränken entwickelt und vermarktet. Die Produkte von Blender Bites werden mit biologischen Zutaten hergestellt und sind frei von GVO, Gluten, Milch und Soja. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und brachte 2017 ein vorportioniertes 1-Step Smoothie-Produkt in Westkanada, auf den Markt, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Blender Bites-Produkte werden nun international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 1000 Geschäften erhältlich, darunter Walmart, Sobeys, Loblaws, Safeway, Save on Foods, Real Canadian Superstore, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Thriftys.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

E-Mail – chelsie@blenderbites.com

Telefon – 236-521-0626

Nähere Informationen erhalten Sie über das IR-Team von Blender:

E-Mail – investors@blenderbites.com

Telefon – 1-888-997-2055

Mediensprecher – teamblenderbites@jonesworks.com

Blender Bites Limited

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 3T5

Blenderbites.com

investors@blenderbites.com

1-888-997-2055

Warnhinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

