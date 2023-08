Blender Bites geht bei Walmart USA an den Start

Die Produkte sollen in etwa 1.600 Geschäften im gesamten Land eingeführt werden

18. August 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Produktlinie von erstklassigen funktionellen Tiefkühlgetränken befasst, freut sich außerordentlich bekannt zu geben, dass seine US-amerikanische Tochtergesellschaft Blender Bites US Ltd. bei Walmart USA (Walmart) an den Start gehen wird; die Produkte stehen bereit, um an ca. 1.600 Walmart-Standorte in den gesamten USA ausgeliefert zu werden. Diese Kooperation stellt einen signifikanten Meilenstein für das Unternehmen dar. Sie verleiht der Marke von Blender Bites erheblichen Schwung und positioniert sie solide als starken Akteur in der Kategorie Tiefkühlgetränke.

Die 1-Step-Smoothies von Blender Bites sind eine Tiefkühl-Innovation, die den Smoothie-Prozess vereinfachen soll; sie werden aus Bio-Früchten, Grüngemüse und funktionellen Inhaltsstoffen hergestellt, etwa Probiotika und das Immunsystem unterstützende Vitamine und Mineralstoffe. Sie sind biozertifiziert, frei von Gluten, Milchprodukten und Soja und enthalten keinen Zuckerzusatz. Die 1-Step-Frappes von Blender Bites sind eine gesündere Alternative zum traditionellen Frappuccino und enthalten 50 % weniger Zucker, Kalorien und Kohlenhydrate. Sie sind ebenfalls frei von Milchprodukten und Gluten und enthalten funktionelle Inhaltsstoffe wie adaptogene Pilze und Kollagen. Beide Getränke können mit einem Mixer oder Schüttelbecher zubereitet werden, was den Kunden die Möglichkeit bietet, sie bequem zu Hause oder unterwegs zu genießen.

Walmart wird drei 1-Step-Smoothies von Blender Bites führen, unter anderem die Bestseller Liquid SunshineTM mit einer guten Dosis von stimmungsaufhellendem Vitamin D, Daily Defen-C TM mit immununterstützenden Probiotika und Power BerryTM mit 7 Bio-Grüngemüsen und einer guten Dosis energiespendenden B-Vitaminen. Walmart listet außerdem zwei der 1-Step-Frappes des Unternehmens, unter anderem Mindful MochaTM mit dem kognitionsunterstützenden Löwenmähnen-Pilz und Caramel CollagenTM mit Haut, Haar und Gelenke unterstützendem Kollagen.

Dank dieser Einführung wandelt sich Blender Bites von einem florierenden kanadischen Startup zu einem herausragenden Markenhersteller in ganz Nordamerika. Das konsequente Engagement des Unternehmens für Qualität, Innovation und Konsumentenzufriedenheit war für den Start bei Walmart von entscheidender Bedeutung. Blender Bites, ein von einer Frau gegründetes und geführtes Unternehmen, ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Walmart.

Julianne Hough, die angesehene Prominente, die für Blender Bites eintritt, spielte bei der Erstellung einer nahtlosen Marketing-Offensive, die perfekt auf diese Markteinführung abgestimmt ist, eine wichtige Rolle. Das Unternehmen arbeitet seit 18 Monaten mit Walmart USA zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt des Geschäfts akribisch für diese wichtige Markteinführung vorbereitet ist.

Wir sind hocherfreut, Blender Bites in das umfangreiche Netz von Geschäften von Walmart in den gesamten USA einzubringen, erklärt Chelsie Hodge, CEO und Gründerin von Blender Bites. Walmart hat in den vergangenen 18 Monaten für unsere auf Diversität gründende Marke unglaubliche Unterstützung und echte Zusammenarbeit gezeigt. Diese Chance ist bei weitem die signifikanteste in der Geschichte unseres Unternehmens und stellt einen transformativen Schritt hin zu unserem Ziel dar, im Segment Tiefkühlkost und -getränke zu einer führenden Marke zu werden.

Das Team von Blender Bites hat keine Mühen gescheut, um jeden Aspekt des Geschäfts zu skalieren und somit eine reibungslose und erfolgreiche Einführung in Zusammenarbeit mit Walmart USA zu gewährleisten. Die Kunden können ab dem 21. August 2023 Produkte von Blender Bites in den Geschäften von Walmart in den USA sowie unter walmart.com finden.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein mehrfach ausgezeichnetes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen funktionellen Tiefkühllebensmitteln und -getränken entwickelt und vermarktet. Die Produkte von Blender Bites werden mit biologischen Zutaten hergestellt und sind frei von GVO, Gluten, Milch und Soja. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und brachte 2017 ein vorportioniertes 1-Step Smoothie-Produkt in Westkanada, auf den Markt, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Blender Bites-Produkte werden nun international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 1000 Geschäften erhältlich, darunter Walmart, Sobeys, Loblaws, Safeway, Save on Foods, Real Canadian Superstore, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Thriftys.

