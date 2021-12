Vancouver, British Columbia, den 13. Dezember 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ) ( Blackhawk) freut sich, den aktuellen Stand seiner klinischen Studien für die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften MindBio Therapeutics PTY Ltd. (MindBio) und Digital Mind Technology PTY Ltd. (Digital Mind) bekannt zu geben.

Update zur klinischen Studie von MindBio

MindBio beschleunigt sein klinisches Studienprogramm und ist nun für seine klinische Phase-II-Studie zur Mikrodosierung von Psychedelika bei Krebspatienten im Endstadium vollständig finanziert. MindBio wird eines der wenigen Unternehmen sein, die eine klinische Phase-II-Studie im Bereich Psychedelika durchführen.

Die nun vollständig durchfinanzierte klinische Phase-II-Studie wird die Auswirkungen der Psychedelic Microdosing Assisted Meaning Centred Psychotherapy (PMA-MCP/ sinnzentrierte Psychotherapie unterstützt durch Mikrodosierung von Psychedelika) bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium untersuchen.

Die bahnbrechende Phase-II-Studie wird die Machbarkeit, Akzeptanz und Sicherheit einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie untersuchen, in der die Psychedelic Microdosing Assisted Meaning Centred Psychotherapy (PMA-MCP) mit Placebo bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium verglichen wird. Diese Studie wird helfen zu bewerten, ob PMA-MCP bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium Vorteile in Bezug auf Lebensqualität, mentales Wohlbefinden, Angst, Depression, Hoffnungslosigkeit und Einstellung zum Sterben bietet.

Bei jeder vierteljährlichen Berichterstattung wird der Schutz geistigen Eigentums zwischen der University of Auckland und MindBio diskutiert und verwaltet. Ein qualifizierter Prüfarzt, Psychotherapeuten und eine Studienpflegekraft werden ebenfalls für die Patiententherapie und Sicherheit eingesetzt.

Darüber hinaus verfügt MindBio auch über die erforderlichen Finanzmittel, um mit der Entwicklung einer zweiten Phase-II-Studie zur Mikrodosierung von Psychedelika bei Depressionen zu beginnen. Dazu gehört die Analyse der Studiendaten der Phase I, die voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Diese Daten werden in das Studiendesign für die Phase-II-Studie einfließen und die Entwicklung von Prüfarztmaterialien sowie die Erstellung von Studienprotokoll-Dokumenten ermöglichen.

Es werden auch pharmakogenomische (Leberenzymgenotypisierung) und pharmakokinetische Analysen durchgeführt, um die individuelle Variabilität des Ansprechens auf LSD zu verstehen, die in Phase-I-Studiendaten beobachtet wurde (siehe Vizeli et al. 2021 Scientific Reports). Darüber hinaus werden Biomarker-Analysen zur Bestimmung potenzieller Biomarker für Phase-II-Studien (z. B. mRNA) verwendet.

MindBio hat ein Budget für die Aufnahme wissenschaftlicher Forschung zur objektiven Bestimmung der Wirksamkeit der Mikrodosierung psychedelischer Substanzen bei Einzelpersonen bereitgestellt. Dazu gehören die Entwicklung einer Plattform, um zeitkritische Anforderungen an die Mikrodosierung zu gewährleisten, die Verwendung personalisierter Algorithmen zur Optimierung der Mikrodosierung für jede beliebige Person, KI-Tools für die Datenanalyse zur Untersuchung der Auswirkungen der Therapie auf den Stimmungszustand des Patienten und vieles mehr.

Digital Mind Technology

Digital Mind hat erfolgreich eine randomisierte kontrollierte Pilotstudie mit 69 Patienten eines Online-Achtsamkeitsprogramms für Patienten mit Melanom-Diagnose durchgeführt.1 Unter der Leitung der führenden Wissenschaftlerin Dr. Lahiru Russell startet Digital Mind eine voll durchfinanzierte klinische Phase-I-Studie mit achtsamkeitsbasierten digitalen Programmen für Menschen, die Schmerzmanagement benötigen, um negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zu vermeiden oder zu reduzieren. Die klinischen Studien werden im ersten Quartal 2022 beginnen und vollständig mit den Protokollen der Food and Drug Administration (FDA) konform sein.

Die Ergebnisse der abgeschlossenen randomisierten kontrollierten Pilotstudie von Digital Mind zeigten, dass psycho-pädagogische Interventionen Angstzustände und gesundheitsbezogene Belastungen verringern und zu einer positiven Veränderung im Umgang mit Krankheiten führen können. Ein gesteigertes Sich-Bewusstsein für Gedanken kann ein therapeutischer Ansatz sein, um beunruhigende und nicht hilfreiche Gedanken zu reduzieren, die der Angst vor Krankheiten zugrunde liegen, die zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen können.

Dieses Sich-Bewusstwerden ist wesentlicher Bestandteil von achtsamkeitsbasierten Interventionen, bei denen man sich seiner Gedanken, Gefühle, körperlichen Empfindungen und der Umgebung bewusst wird, die im jeweiligen Moment auftreten. In diesem Zustand der Achtsamkeit werden Gedanken und Gefühle als vorübergehende Ereignisse im Geist erlebt, anstatt als Spiegelung von sich selbst oder der Realität. Diese losgelöste Selbstbeobachtung ermöglicht es Individuen, über Situationen nachzudenken und auf anpassungsfähigere Weise zu reagieren, anstatt in einem automatischen, gewohnheitsmäßigen Muster zu reagieren.

Online- und digital basierte Interventionen sind leichter zugänglich, stehen Personen jederzeit in ihrer eigenen Umgebung zur Verfügung und ermöglichen ihnen, in ihrem eigenen Tempo bei gleichzeitiger Wahrung der Anonymität zu arbeiten. Die klinische Phase-I-Studie von Digital Mind baut auf den Ergebnissen und Protokollen der Pilotstudie auf, um digitale Plattformen (Mobilgerät, Smart Watch und Web) zu entwickeln, die klinisch nachgewiesene, achtsamkeitsbasierte digitale Programme bereitstellen, die Patienten beim Umgang mit Schmerzen unterstützen und die negativen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit letztendlich reduzieren. Diese klinischen Programme haben das Potenzial, Patienten über medizinisches Fachpersonal in einem klinischen Umfeld bereitgestellt zu werden.

MindBio hat einen bedeutenden Sprung nach vorn gemacht, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Eine voll durchfinanzierte klinische Phase-II-Studie bringt die Forschung und den Fortschritt von MindBio in die Spitzenbereiche des boomenden psychedelischen Sektors. In Kombination mit Digital Mind und seiner vollständig durchfinanzierten klinischen Phase-I-Studie zeigt es die Stärke und das Wachstum des psychedelischen und Life-Science-Portfolios unseres Unternehmens. Ich freue mich darauf, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, während wir hart daran arbeiten, einen signifikanten Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada sowie den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods, MindBio Therapeutics und Digital Mind Technology.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

1. www.researchgate.net/publication/329333517_A_pilot_randomised_controlled_trial_of_an_online_mindfulness-based_program_for_people_diagnosed_with_melanoma

