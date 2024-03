Black Research Update: Antikrebswirkstoff von Defence Therapeutics erhält die FDA-Zulassung für die klinische Phase-1-Studie und kann nun an Menschen getestet werden

Geldern, 18. März 2024 – Das kanadische Biopharma-Unternehmen Defence Therapeutics (ISIN: CA24463V1013, WKN: A3CN14) verkündet einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen Krebs mit seiner AccuTOX®-Technologie. Die bahnbrechende Entwicklung ermöglicht die effektive Hemmung und Zerstörung von Krebszellen, was die Krebsbehandlung revolutionieren könnte. Auf dem aktuellen Kursniveau können spekulativ orientierte Anleger eine potenzielle Vervielfachung erwarten.

Die AccuTOX®-Technologie, Teil der patentierten Accum®-Plattform von Defence Therapeutics, erhielt bereits im Ende 2023 die FDA-Zulassung für die klinische Phase-1-Studie, bei der man einen Wirkstoffkandidaten, der zuvor erfolgreich an Tieren getestet wurde, erstmalig an gesunden Freiwilligen (Probanden) testet. Das Hauptziel liegt dabei in der Evaluation von Pharmakokinetik, Verträglichkeit und Sicherheit des Medikaments. Die AccuTOX®-Technologie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei verschiedenen Krebsarten wie Lungenkrebs, Melanom, Brust- und Gebärmutterhalskrebs.

CEO von Defence Therapeutics, Sebastien Pflouffe, erklärt: „AccuTOX® ist ein injizierbarer Antikrebswirkstoff, der das Wachstum von Krebszellen stoppt und schrumpfen lässt. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die AccuTOX®-Technologie eine wirksame Behandlungsmethode darstellt, insbesondere in Kombination mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren.“

Die AccuTOX®-Technologie nutzt Nano-Partikel auf Chitosan-Basis, um das AccuTOX®-Molekül einzukapseln, was eine sichere und kostengünstige Methode darstellt. Dieser Durchbruch markiert einen wichtigen Meilenstein in der personalisierten Medizin und im Kampf gegen Krebs.

Defence Therapeutics hat nun das US-Patent Nr. 11,890,350 für die AccuTOX®-Technologie erhalten, das umfassenden Schutz für deren Verwendung in der Krebstherapie bietet.

Defence Therapeutics hat nun das US-Patent für ihre AccuTOX®-Technologie erhalten, unterstützt durch Marktexklusivität bis 2042. Dieser Fortschritt unterstreicht das Potential von AccuTOX® in der Krebstherapie und erweitert Defence’s Patentportfolio.

Mit der offiziellen Einstufung als Clinical-Stage-Unternehmen und dem Fortschreiten in klinischen Tests steht Defence Therapeutics vor einem entscheidenden Zeitpunkt. Die AccuTOX®-Technologie könnte eine neue Ära in der Krebstherapie einleiten und das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Biotechnologiebranche machen.

Die Black Research Redaktion sieht ein enormes Marktpotenzial für AccuTOX® und die Accum®-Technologie. Die globale Biopharmaindustrie erlebt ein rasantes Wachstum, und Defence Therapeutics ist optimal positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Wir gehen stark davon aus, dass die ersten Ergebnisse der klinischen Phase-1-Studie den Aktienkurs von Defence Therapeutics positiv beeinflussen werden.

Die vollständige Black Research Analyse kann unter folgendem Link nachgelesen werden:

www.black-research.com/research/defence-therapeutics-durchbruch-bei-krebsbekampfung-424

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics (ISIN: CA24463V1013, WKN: A3CN14) ist ein kanadisches Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien und Impfstoffe spezialisiert hat. Mit seiner patentierten Accum®-Technologie strebt das Unternehmen danach, die Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten weltweit zu revolutionieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.defencetherapeutics.com.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.