Statt Prozente zu verschenken, sollten Einzelhändler am Black Friday auf ihre echten Stärken setzen, rät Einzelhandelsberater Udo Sill aus Geesthacht.

Einzelhandelsberater Udo Sill: „Auf den Preis kann man immer nur verlieren. Auf Service und Beratung kann man gewinnen.“

Geesthacht, 20. November 2026. Am 27. November ist wieder Black Friday, und schon Tage vorher überbieten sich Onlineshops mit Rabatten. Viele inhabergeführte Geschäfte fragen sich, ob sie mitziehen müssen. Udo Sill, Berater und Mentor für Einzelhändler und seit über 35 Jahren im Handel, rät zu Gelassenheit. „Wer nur über den Preis verkauft, hat gegen große Onlinehändler kaum eine Chance“, sagt Sill. „Der stationäre Handel hat andere Trumpfkarten, und die sollte er gerade an solchen Tagen ausspielen.“

Aus seiner Praxis als Inhaber des toom Baumarkts in Geesthacht nennt er vier Ansätze:

* Mehrwert statt Rabatt: Statt 20 Prozent auf alles lieber eine kostenlose Beratung, einen Montageservice, eine Einweisung oder eine verlängerte Umtauschfrist anbieten. Das kostet weniger Marge und bleibt besser im Gedächtnis.

* Stammkunden bevorzugen: Eine persönliche Einladung zu einem Abend nur für Stammkunden zeigt Wertschätzung und schafft Bindung, die kein Rabattcode erreicht.

* Die eigene Geschichte erzählen: Kunden wollen wissen, warum sie vor Ort kaufen sollen. Sichtbare Beratung, Fachwissen und das Gesicht hinter dem Geschäft sind gute Gründe.

* Das Team einbinden: Mitarbeiter, die wissen, wofür ihr Geschäft steht, verkaufen überzeugender als jedes Plakat mit Prozentzeichen.

„Der Onlinehandel ist nicht dein Feind“, so Sill. „Er ist eine Rahmenbedingung. Entscheidend ist, was ein Geschäft vor Ort selbst in der Hand hat.“

In seinem Buch „Mehr als Verkaufen. Kundenbindung und Mitarbeitermotivation als Erfolgsstrategien“ beschreibt Udo Sill, wie Händler Kunden langfristig binden, statt sie nur über Preise zu locken. In seinem Podcast „Kassensturz“ spricht er regelmäßig über Themen, die Händler bewegen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Udo Sill Consulting

Herr Udo Sill

Brunnenweg 13A

21502 Geesthacht

Deutschland

fon ..: 01725670249

web ..: https://udosill.de

email : info@udosill.de

Udo Sill ist Berater und Mentor für Einzelhändler mit Schwerpunkt Kundenservice und Mitarbeiterbindung. Er arbeitet seit über 35 Jahren im Einzelhandel, war viele Jahre Marktleiter bei toom und führt seit 2018 als Inhaber den toom Baumarkt Geesthacht. Er ist Autor des Buchs „Mehr als Verkaufen“ und Host des Podcasts „Kassensturz“. Udo Sill berät Händler im gesamten deutschsprachigen Raum.

Pressekontakt:

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