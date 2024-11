Black Friday kommt, doch kasuwa bleibt weiß: Nachhaltigkeit und Wertschätzung statt Rabattschlacht

Kasuwa verzichtet am Black Friday auf Rabattschlachten und setzt stattdessen auf Fairness, Nachhaltigkeit und Wertschätzung für die kreativen Köpfe hinter den handgemachten Produkten.

Karlsruhe, 26.11.2024

Jeder kennt ihn – den Black Friday, den Tag der schier endlosen Rabatte und Sonderaktionen. Alles scheint an diesem Tag günstiger zu sein, und das Internet ist voll von Schnäppchenjägern. Doch auf dem Handmade-Marktplatz kasuwa geht man einen anderen Weg. Bei kasuwa bleibt es fair, nachhaltig und voller Wertschätzung. Deshalb bleibt kasuwa weiß – keine Rabattschlachten, keine Kampfpreise, sondern Respekt vor den kreativen Köpfen hinter jedem einzelnen Produkt.

Warum Handmade und Rabattschlachten nicht zusammenpassen

In jedem handgemachten Produkt steckt mehr als nur Arbeit – es stecken Herzblut, Zeit und eine ganz persönliche Note darin. Einzigartige Artikel entstehen nicht in Massenfertigung, sondern durch Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail. Kreative Designer und Kunsthandwerker fertigen jedes Stück individuell an, oft in kleiner Stückzahl und mit Materialien, die sie sorgfältig auswählen.

Eine Rabattschlacht, wie am Black Friday, würde diesem Ansatz völlig widersprechen. Während große Konzerne ihre Produkte zu Schleuderpreisen anbieten können, weil sie in Massenproduktion und unter oft fragwürdigen Bedingungen hergestellt werden, bedeutet ein Rabatt für kleine Handmade-Shops meist, auf den fairen Lohn zu verzichten. Das ist etwas, das kasuwa nicht unterstützen möchte.

Gerade in Zeiten, in denen chinesische Shop-Giganten wie Temu, SHEIN und AliExpress den Markt in Europa mit billiger, oftmals kopierter Massenware zu Ramschpreisen überschwemmen, setzt kasuwa ein Zeichen für Qualität und Wertigkeit und positioniert sich ganz klar gegen Rabattschlachten. Natürlich gibt es auch auf kasuwa rabattierte Produkte. Doch hier entscheidet jeder Shop eigenverantwortlich, wieviel Nachlass auf welche Produkte er gewähren kann und möchte.

Wertschätzung für Handarbeit und lokale Herstellung

Ein handgefertigtes Produkt ist mehr als ein Gegenstand – es ist eine Geschichte, eine Idee, eine Vision. Wer auf kasuwa einkauft, unterstützt kleine Shops und kreative Köpfe, die mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie kalkulieren ihre Preise fair, um nicht nur Materialkosten, sondern auch ihren Zeitaufwand abzudecken. Besonders in der aktuellen Zeit, in der die Lebenshaltungskosten und Materialpreise steigen, ist es wichtiger denn je, diesen fairen Ansatz zu bewahren. Handgemachte Produkte sind keine Massenware. Sie stehen für Qualität, Kreativität und Individualität. Rabatte würden den wahren Wert dieser Produkte schmälern – und genau das möchte kasuwa verhindern.

„kasuwa bleibt weiß“: Ein Zeichen für Fairness

Anstatt auf den Black-Friday-Zug aufzuspringen, setzt kasuwa ein Statement. „kasuwa bleibt weiß“ bedeutet, dass sich das Unternehmen bewusst für faire Bedingungen und gegen Rabattschlachten entscheidet. Am Black Friday bleibt kasuwa weiß, aber die Vielfalt der handgemachten Produkte strahlt umso heller. So bleibt Weihnachten nicht nur für die Käufer, sondern auch für die Hersteller der Produkte etwas ganz Besonderes.

