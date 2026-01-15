Beteiligung Digisell launcht KI-Versandassistent

Berlin (IRW-Press/15.01.2026) – Berlin, 15. Januar 2026 Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über einen bedeutenden Entwicklungsschritt ihrer Beteiligung Digisell, einer KI-basierten SaaS-Plattform für die Optimierung von E-Commerce-Prozessen. Mit dem neuen Shipping Cost & Automation Assistant launcht Digisell ein intelligentes Tool, das Online-Händlern hilft, Versandprozesse zu automatisieren und Logistikkosten um bis zu 30% zu senken.

Der neu integrierte KI-Assistent analysiert sämtliche Aspekte des Versandprozesses von der Auswahl des Versanddienstleisters und Verpackungseffizienz bis hin zu Lieferzeiten und Kostenstrukturen und liefert konkrete Handlungsempfehlungen zur Automatisierung. Die Lösung ist unter anderem mit UPS, DHL, FedEx sowie lokalen Anbietern integriert und kann auf Wunsch automatisch die effizienteste Versandkonfiguration vorschlagen oder direkt umsetzen.

Digisell ist eine international einsetzbare, cloudbasierte Plattform, die insbesondere kleinen und mittelgroßen Online-Händlern datenbasierte Automatisierung, kanalübergreifenden Vertrieb und betriebliche Effizienzsteigerung ermöglicht. Die Lösung ist bereits in über 170 Ländern verfügbar.

„Versand ist einer der am meisten unterschätzten Kostenfaktoren im E-Commerce“, erklärt Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG. „Unser KI-Assistent analysiert nicht nur, sondern handelt und macht Logistik so zum Wachstumstreiber statt zur Belastung.“

Durch die Kombination aus datenbasierter Automatisierung und Echtzeit-Analytik ermöglicht Digisell Online-Händlern, ihre Abläufe effizient zu skalieren und gleichzeitig die Erwartungen ihrer Kunden an schnelle, zuverlässige und kostengünstige Lieferungen zu erfüllen. Die neue Funktion ergänzt das bestehende Angebot an intelligenten E-Commerce-Lösungen und stärkt Digisells Positionierung als technologiegetriebene Wachstumsplattform im Onlinehandel.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fast Finance 24 Holding AG

Sören Jensen

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

Deutschland

email : investors@ff24.com

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG

Sören Jensen

Uhlandstraße 165

10719 Berlin

email : investors@ff24.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.