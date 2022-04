Nicht nur Gold und Silber, auch Kupfer könnte vor einem bedeutenden Preisausbruch stehen.

Das Allzeithoch liegt bei gut 11.000 US-Dollar je Tonne Kupfer. Zum einen wird für das laufende Jahr ein Defizit am Kupfermarkt erwartet. Zum anderen sind die Nachfrageaussichten bestens. Kupfer ist nun mal ein gefragtes Metall der Zukunft. Sollte der Ausbruch passieren, profitieren davon auch die Gesellschaften mit Kupfer in ihren Projekten, dabei sind aussichtsreiche Werte gefragt. Dazu zählen nicht nur die Großen der Branche, sondern auch nicht so große Unternehmen wie etwa Hannan Metals oder Aurania Resources, die über äußerst aussichtsreiche Projekte verfügen.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=EPhvb6QGDXs – erschließt große Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Lagerstätten in Peru und ist damit ein Junior mit einer bedeutenden Landposition. Im Blickpunkt steht besonders das San Martin Projekt und das Valiente-Projekt.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=o86H6MDCHF8 – ist ebenfalls ein vielversprechendes Junior-Unternehmen mit dem Augenmerk auf Ecuador. Dort liegt das The Lost Cities Cutucu-Projekt der Gesellschaft, welches Gold und Kupfer enthält. Daneben sind Partnerschaften und Joint Ventures bei Aurania Resources vorhanden.

Der größte Kupferproduzent der Erde ist Codelco, gefolgt von Freeport-McMoRan (Grasberg-Mine). Auf Platz drei befindet sich Glencore. Der nächste Platz bei den Großen gebührt BHP Billiton (Olympic Dam-Liegenschaft). Die beiden letzteren haben im Jahr 2021 weniger produziert als im Vorjahr. Auch beim Fünfplatzierten Southern Copper ging die Jahresproduktion im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr zurück. Dagegen konnte First Quantum, Platz sechs in der Hitliste der größten Kupferproduzenten, die höchste jährliche Produktion in der Geschichte des Unternehmens vorweisen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

