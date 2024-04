Benjamin Hill meldet die Absteckung von 18 zusätzlichen Mineralien-Claims und ein Bohrprogramm beim Alotta-Projekt für das Frühjahr

Vancouver, BC – 11. April 2024 – Benjamin Hill Mining Corp. (Benjamin Hill oder das Unternehmen) (CSE: BNN – WKN: A3CNQU – FRA: 5YZ0) freut sich, die Absteckung von 18 neuen Claim-Blöcken bekannt zu geben, die insgesamt etwa 376 Hektar westlich und nordwestlich der aktuellen Claim-Blöcke umfassen. Diese Claim-Blöcke decken den aussichtsreichen westlichen Trend der geophysikalischen/geochemischen Anomalien von Alotta ab, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Das Grundstück Alotta besteht nun aus insgesamt 96 Mineralien-Claims, die sich über etwa 1.926 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Lagerstätte Casino von Western Copper (TSX: WRN) liegen, die zu den zehn größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten der Welt zählt.

Frühjahrs-Bohrprogramm

Derzeit schlägt das Unternehmen vor, im Rahmen des Diamantbohrprogramms im Herbst 2023, das im November wegen der Wintersaison pausiert wurde, bis zu 5 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.500 Metern zu bohren. Die vorgeschlagenen Bohrungen werden sich auf mehrere hochrangige und noch nicht erprobte geochemische/geophysikalische Anomalien entlang eines vier Kilometer langen Trends konzentrieren.

„President Lorne Warner P.Geo. erklärt dazu: Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen könnte das Programm bis Mitte Mai anlaufen. Die Geologen des Unternehmens arbeiten zusammen mit dem Betreiber Archer Cathro & Associates daran, die Bohrziele in den kommenden Tagen festzulegen.“

Abbildung 1: Westliche Claim-Blöcke

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_04_11_BNN_News_1_982dc7ef70.jpg

Über Benjamin Hill Mining Corp.

Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 20%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer

Investor Relations:

info@benjaminhillmining.com

