Benjamin Hill gibt die Ernennung von Russell Ball, einem ehemaligen EVP und CFO von Newmont Mining und Goldcorp, zum Senior Advisor bekannt

Vancouver, BC – 23. Januar 2024 – Benjamin Hill Mining Corp. (Benjamin Hill oder das Unternehmen) (CSE: BNN – WKN: A3CNQU – FRA: 5YZ0) freut sich, die Ernennung von Russell Ball, ehemaliger EVP und CFO bei Newmont Mining und Goldcorp, zum Senior Advisor des Unternehmens bekannt zu geben.

Russell Ball ist eine internationale Führungskraft im Minensektor mit über dreißig Jahren Erfahrung. Er war von Oktober 2019 bis Februar 2021 Chief Executive Officer von Calibre Mining Corp. (TSX: CXB) und ab 2018 Vorsitzender des Board of Directors. Von Mai 2013 bis Dezember 2017 hatte Herr Ball verschiedene Führungspositionen bei Goldcorp Inc. (TSX: G; NYSE: GG) inne und war von März 2016 bis November 2017 EVP Corporate Development und CFO von Goldcorp. Vor Goldcorp hatte Herr Ball von 1994 bis 2013 verschiedene Positionen bei Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) inne, darunter EVP und CFO von 2008 bis Mai 2013.

Herr Ball ist auch Non-Executive Chair des Board of Directors von Faraday Copper Corp. (TSX: FDY) und ist Director von Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE; TSX: IE) und Southern Silver Exploration Corp. (TSX.V: SSL).

Russell Ball besitzt einen Abschluss als Chartered Accountant (Südafrika) und als Certified Public Accountant in den Vereinigten Staaten sowie einen Master in Rechnungswesen und ein Postgraduierten-Diplom in Rechnungswesen von der University of Natal (Südafrika).

Russell Ball kommentiert: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Cole und dem Team, um die beiden Projekte im Portfolio des Unternehmens voranzubringen. Insbesondere das Projekt La Estrella in Kolumbien ist ein spannendes Projekt mit einer extrem hohen Rendite, das voraussichtlich in weniger als zwölf Monaten Einnahmen und einen positiven Free-Cashflow generieren wird.“

Über Benjamin Hill Mining Corp.

Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Weiterentwicklung des Alotta-Projekts konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 20%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

