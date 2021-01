– Erfahrene Führungskraft bei Bergbauunternehmen, Herr Todd Hannigan, zum Non-Executive Chairman des Unternehmens benannt.

– Herr Hannigan und seine Nominees nehmen an einer Kapitalbeschaffung von 3,6 Mio. AUD teil, um die Entwicklung des Projekts Titan voranzutreiben.

20. Januar 2021 – Tao Commodities Limited (TAO oder das Unternehmen) (ASX: TAO) gibt erfreut bekannt, dass die erfahrene Führungskraft bei Bergbauunternehmen, Herr Todd Hannigan, mit Wirkung vom 1. Februar 2021 zum Non-Executive Chairman des Unternehmens benannt wurde. Herr Hannigan und seine Nominees werden außerdem an einer Platzierung des Unternehmens teilnehmen, um 3.645.000 AUD aufzubringen.

Chairman

Herr Hannigan war zuvor Chief Executive Officer bei Aston Resources Limited (Aston). Während dieser Zeit hat er Aston zu einem der größten börsennotierten Rohstoffunternehmen ausgebaut. Aston brachte rund 2 Mrd. $ in Form von Finanzierungen auf, um das Kohleprojekt Maules Creek zu erwerben und bis zur ersten Produktion zu entwickeln. Aston fusionierte in einem Deal im Wert von mehr als 5 Mrd. $ mit Whitehaven Coal.

Herr Hannigan bringt umfassendes Industriewissen, Führungsstärke und Unternehmensbeziehungen mit, die für das Unternehmen von großem Nutzen sein werden, wenn es sein aufregendes Mineralsandprojekt Titan Heavy in Tennessee, USA, vorantreibt.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre werden Herrn Hannigan 875.000 Incentive-Optionen gewährt, die jeweils zu einem Preis von 0,45 AUD am oder vor dem 31. Dezember 2023 ausübbar sind, sowie 875.000 Incentive-Optionen, die am oder vor dem 31. Dezember 2023 zu einem Preis von jeweils 0,55 AUD ausübbar sind.

Nach Herrn Hannigans Benennung wird Herr Mark Connelly die Funktion eines Non-Executive Director innehaben und weiterhin im Unternehmen bleiben.

Platzierung

Das Unternehmen hat feste Zusagen für eine Platzierung von 12.150.000 Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,30 AUD pro Aktie an institutionelle und versierte Anleger ausgegeben, um somit Bruttoerlöse von 3.645.000 AUD zu erzielen (Platzierung).

Der Ausgabepreis stellt eine Ermäßigung von 13% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 5 Tage und eine Ermäßigung von 5 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 20 Tage dar.

Herr Hannigan unterzeichnet für 3.333.334 Aktien, um 1 Mio. AUD aufzubringen, und seine Nominees unterzeichnen für 3.591-666 Aktien, um 1.077.500 AUD aufzubringen. Die übrigen Aktien wurden institutionellen und versierten Anlegern, vorwiegend in Australien und den USA, zugewiesen.

Die Erlöse aus der Platzierung werden für die Exploration und Erschließung des Mineralsandprojekts Titan Heavy im Westen von Tennessee, USA, verwendet.

Der zukünftige Chairman, Todd Hannigan, sagte: TAO ist in einer aufregenden Phase der Exploration des Projekts Titan HMS, das das Potenzial hat, eine sehr große, hochgradige titan- und zirkonreiche Mineralsandlagerstätte in Tennessee USA zu sein. Diese Titanmineralien werden von der US-Regierung als kritische Mineralien klassifiziert, die für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA unerlässlich sind und deren Lieferkette störungsanfällig ist. Außerdem sind sie ein wichtiger Lieferant für die weltweit führende US-Weltraum- und Verteidigungsindustrie. Die größte inländische US-Titanindustrie hängt fast ausschließlich von Importen ab.

Die Entdeckung von Monazit reich an Seltenen Erdmetallen während des ersten Bohrprogramms hat der Titanlagerstätte eine weitere wertvolle Dimension verliehen und bereichert ein wertvolles Produktportfolio möglicherweise um eine breite Palette an sogenannten kritischen Mineralien, wie sie von der US-Behörde genannt werden.

Ich freue mich darauf, Mitglied eines starken Führungsteams zu sein und ein führendes Unternehmen für kritische Mineralien aufzubauen.

Executive Director, Anastasios (Taso) Arima, sagte: Es ist fantastisch für das Unternehmen, dass Todd nun Mitglied des Board of Directors ist, denn durch seine Führungsfähigkeiten, Industriekenntnisse, umfangreichen Verbindungen und seine Erfolgsbilanz bei Entwicklungen, ist er für uns und unsere schnelle Entwicklung von großem Wert. Todds Investition in das Unternehmen ist ein großer Vertrauensbeweis und wir werden das Titanprojekt 2021 deutlich voranbringen können.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board zur Veröffentlichung genehmigt.

ENDE

Über Tao Commodities

Tao Commodities Limited (TAO) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Titan (das Projekt), das sich über etwa 3.000 Acres an potenziell titan- und zirkonhaltigen Schwermineralsand- (HMS)-Konzessionsgebieten im US-Bundesstaat Tennessee erstreckt. Das Projekt befindet sich in einem Gebiet, in dem zwischen 1960 und 1990 bedeutsame historische Explorationen durch DuPont, BHP und andere durchgeführt wurden, die über 200 Bohrlöcher und einen Großproben-Abbaubetrieb umfassten.

Das Projekt befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Südosten der USA, in der Nähe beträchtlicher Produktionskapazitäten, was einen erheblichen logistischen Vorteil gegenüber der aktuellen Versorgung der USA mit importiertem Titan-Rohmaterial darstellt. Vor allem ist das Projekt nur etwa 15 Kilometer von der Pigmentanlage von Chemours in New Johnsonville entfernt, die zu den größten Pigmentanlagen der Welt zählt, und es befindet sich in einer günstigen Entfernung zu allen anderen großen Titanpigment- und Metallanlagen in den USA, die mittels Binnenschiff, Lkw oder Bahn kostengünstig erreicht werden können.

Die USA sind der zweitgrößte globale Importeur von Titan-Rohmaterial und dieses wird dort vorwiegend zur Herstellung von Titandioxid-Pigmenten für den Lack- und Kunststoffsektor sowie von Titanmetall für den Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Medizinsektor verwendet. In den vergangenen zehn Jahren wurde in den USA ein beträchtlicher Rückgang der Produktion sowohl von Titan-Rohmaterial als auch von Zirkon verzeichnet, wobei die Betriebe von Iluka in Virginia im Jahr 2016 stillgelegt wurden. Infolgedessen ist die Importabhängigkeit auf 95 Prozent im Jahr 2019 gestiegen, mit einem Importwert von etwa 1.200 Millionen australischen Dollar.

Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt Milford in Utah, USA, das als sehr aussichtsreich für Basis- und Edelmetalle gilt.

Stellungnahme der fachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, sind den ASX-Mitteilungen des Unternehmens vom 7. Januar 2021 und 3. November 2020 („Original-ASX-Mitteilungen“) entnommen, die auf der Website des Unternehmens unter www.taocommodities.com.au eingesehen werden können.

Das Unternehmen bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen ASX-Mitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen, die in den ursprünglichen ASX-Mitteilungen enthalten waren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Feststellungen der zuständigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen ASX-Mitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

