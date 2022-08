Mississauga, ON, Kanada, und Sacramento, CA, USA (4. August 2022) – Bee Vectoring Technologies International Inc. (das Unternehmen oder BVT) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE:BEE) freut sich, bekannt zu geben, dass es einen ersten Auftrag aus Kalifornien für sein eigentumsrechtlich geschütztes Vectorite mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) und sein natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem seitens eines Erdbeer- und Himbeerbauern eines der weltweit größten Beerenproduzenten erhalten hat.

Dieser erste Verkaufsmeilenstein ist eine wichtige Komponente der Strategie von BVT für die Expansion in den Bundesstaat Kalifornien, das die am schnellsten wachsende Region ist, und unsere bedeutendste Marktchance in Nordamerika, erklärten Ashish Malik, der CEO von BVT. Diese Chance in Kalifornien umfasst mehrere Nutzpflanzen mit einer Gesamt-Anbausaison, die sich auf bis zu zehn Monate des Jahres erstreckt; dies bedeutet höhere und diversifiziertere jährliche Ertragsströme für BVT.

Der Kunde ist ein großer, einflussreicher Erzeuger aus der Region Watsonville und Salinas, sagte Ian Collinson, Sales Manager von BVT. Sein erfolgreicher dreimonatiger Demonstrationsversuch mit dem BVT-System im letzten Jahr und die sich daraus ergebenden positiven Daten waren für den Kunden die Hauptgründe für die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung mit BVT. Die Versuchsergebnisse zeigten, dass das BVT-System zur Eindämmung von Pilzerkrankungen in der Blütezeit beitrug, was gesündere Beeren nach der Ernte zur Folge hatte; dies führte bei dem Beerenproduzenten zu einem echten Mehrwert mit hochwertigeren Beeren und einem höheren Marktertrag.

Der Versuch, der auch von dem Beerenproduzenten genau verfolgt wurde, ergab ganz klar eine hohe Kapitalrendite des Systems von BVT. Die Erzeuger erwarten von Technologien mit landwirtschaftlichem Input bei Sonderkulturen wie Beeren sechsfache oder höhere Kapitalrenditen. Unsere jüngsten Arbeiten ergaben für das BVT-System zehnfache oder höhere Kapitalrenditen, und dies bringt Neukunden dazu, auf unser System umzusteigen, so Ian Collinson weiter. Dies führte zu dem diesjährigen Auftrag, der sich auf einen Teil des Betriebs des Erzeugers bezieht; dieser Auftrag ist größer als jene, die bei uns im ersten Jahr üblicherweise eingehen, und zeigt daher die Wertschätzung und das Vertrauen des Erzeugers in Bezug auf unsere Technologie.

BVT arbeitet weiterhin eng mit dem Erzeuger zusammen, um den Auftrag eventuell auszuweiten und das System des Unternehmens bis zur Herbstsaison auf die Blaubeerernte anzuwenden; dies könnte bedeuten, dass der Einsatz des BVT-Systems auf acht Monate des Jahres ausgeweitet wird und dass der Beerenproduzent das System bei seinen sonstigen Erzeugern einführt.

Kalifornien ist mit Anbauflächen von schätzungsweise 55.000(1) Acres für Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren der größte Beerenmarkt des Landes, was 30 % der Beeren-Anbauflächen der USA darstellt. Als 100-prozentiges Bioprodukt, das zu 100 % natürlich erzeugt wird, passt sich das BVT-System perfekt an den kalifornischen Markt an: es dämmt Krankheiten ein und erhöht den Ertrag, während es gleichzeitig von den Anforderungen hinsichtlich Rückstandsuntersuchungen befreit ist.

Der Einführungszyklus von BVT für den Vertrieb besteht aus vier Marktphasen, die sich auf drei bis vier Anbausaisonen erstrecken und mit den größten Chancen für jede Nutzpflanze beginnen.

1. Erste Phase: Bekanntheitsgrad; Konzeptnachweis; erste Versuche.

2. Pilotphase: Der Vertrieb im kleinen Maßstab wird durch Versuche bei Erzeugern gesichert.

3. Einführungsphase: Die Vermarktung beginnt; Vereinnahmung von wiederkehrenden Umsätzen durch BVT auf einem kleinen Prozentsatz der Anbauflächen großer, einflussreicher Erzeuger, die das Produkt validieren.

4. Expansionsphase: Durch einen höheren Anteil der Anbauflächen von Bestandskunden und mehr Neukunden wird durch Mundpropaganda Ertragswachstum erzielt.

Dieser erste Auftrag aus Kalifornien stellt den offiziellen Start der Einführungsphase von BVT auf diesem wichtigen Markt dar. Der Erzeuger wird das eigentumsrechtlich geschützte Vectorite mit dem biologischen Fungizid CR-7 und das natürliche Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT auf einem Teil der Anbauflächen für Erdbeeren und Himbeeren einsetzen.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

Das Agrartechnikunternehmen BVT ist ein sogenannter Marktdisruptor, der mit einer bedeutenden globalen Marktchance im 240 Milliarden Dollar schweren Pflanzenschutz- und Düngemittelmarkt punkten kann. BVT ist Vorreiter eines natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystems, das chemische Pestizide und übermäßige Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln ersetzt, indem es für Kulturpflanzen biologische Alternativmethoden zu Pestiziden entwickelt und kommerziell gezüchtete Bienen einsetzt. Die preisgekrönte Technologie von BVT, das sogenannte Präzisionsvektoring, ist für Bienen völlig unschädlich und bietet die Möglichkeit, winzige Mengen natürlich gewonnener Pestizide (sogenannte Biologika) direkt auf die Blüten zu bringen, wodurch ein besserer Pflanzenschutz und höhere Ernteerträge als mit herkömmlichen chemischen Pestiziden erzielt werden. So wird auch die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt verbessert. Derzeit verfügt BVT über mehr als 65 erteilte Patente, mehr als 35 Patentanmeldungen in allen wichtigen Agrarländern weltweit sowie eine bei der US-Umweltschutzbehörde EPA eingebrachte Registrierung seines Produkts Vectorite mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) für den Verkauf als registriertes biologisches Fungizid für den Einsatz bei den gekennzeichneten Kulturen.

Weitere Informationen können über die Website des Unternehmens unter www.beevt.com abgerufen werden. Für regelmäßige News Updates tragen Sie sich bitte in die Mailingliste des Unternehmens unter www.beevt.com/newsletter ein.

