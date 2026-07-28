Banyan Gold stößt in der neu identifizierten Roaring-Fork-Zone auf hochgradige Mineralisierung, sichtbares Gold in der Seattle-Creek-Zone im Nitra-Projekt im Yukon

VANCOUVER, BC, 28. Juli 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das Unternehmen oder Banyan) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es in seinen ersten Explorationsbohrlöchern im Nitra-Goldprojekt (Nitra) sichtbares Gold und eine hochgradige Mineralisierung durchschritten hat. Diese Durchschneidungen haben möglicherweise neue Entdeckungen innerhalb der Zonen Roaring Fork und Seattle Creek bei Nitra identifiziert, etwa 25 km westlich der AurMac-Lagerstätte auf Konzessionsgebieten, die zu 100 % im Besitz von Banyan sind und für die keine zugrunde liegenden Lizenzgebühren anfallen. Dies sind die ersten beiden von elf Explorationszielen, die Banyan auf seinen insgesamt 830 km² großen Landpaketen AurMac und Nitra im Bergbaugebiet Mayo im Yukon identifiziert hat.

Highlights aus der Roaring-Fork-Zone bei Nitra:

– NT-26-001 – 1,62 g/t Gold (Au) auf 5,0 Metern (m);

o darunter ein hochgradiger Abschnitt von 17,80 g/t Au auf 0,4 m *

*Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält Gold-Feuerproben von der Bohrlochspitze bis 285 m, siehe Text unten.

Wir freuen uns sehr, über die Entdeckung The Roaring Fork in Nitra berichten zu können, die auf ein neues mineralisiertes System 25 km westlich des AurMac-Gebiets hindeutet (Abbildung 1), erklärte Tara Christie, Präsidentin und CEO. Das Diamantbohrloch NT-26-001 durchteufte sichtbares Gold, hochdichte mineralisierte Extensionsadern sowie eine hochgradige Goldmineralisierung in Verbindung mit Quarzadern und Bismut-Sulfosalzen, ähnlich wie wir es bei AurMac beobachten, und zwar in den obersten 80 Metern unter der Oberfläche. Wir freuen uns zudem, eine zweite Zielzone etwa 5 km nördlich bei Seattle Creek bekannt zu geben, die große, in Streckrichtung verlaufende Quarzadern mit zahlreichen sichtbaren Goldvorkommen, Bismutsulfosalzen und einer sulfidischen Ersatzmineralisierung in kalkhaltigen metasedimentären Gesteinen aufweist. Auch wenn es noch zu früh ist, um das Ausmaß dieser Entdeckungen vollständig zu erfassen, beobachten wir in benachbarten Bohrlöchern ähnliche, in Adern eingebettete Mineralisierungen.

Im Juni 2026 gab Banyan den Beginn seines Greenfield-Explorationsprogramms mit Diamantbohrungen bei Nitra bekannt. Das Nitra-Projekt profitiert von einem ausgedehnten Straßennetz, das durch frühere und laufende Seifenabbauaktivitäten in der Nähe der Zielgebiete entstanden ist. Das Diamantbohrprogramm nutzt zwei helikoptergestützte Bohrgeräte, um die anfänglichen Eingriffe in die Umgebung zu minimieren und die Erkundung der Zielgebiete zu beschleunigen. Es werden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 7.500 Metern durchgeführt, um 11 regionale Zielgebiete zu untersuchen, die durch neue geophysikalische Untersuchungen, geochemische Bodenanomalien, Kenntnisse über Standorte des Seifenbergbaus und Prospektionsarbeiten identifiziert wurden. Ziel des Programms ist es, potenzielle Satellitenlagerstätten zu identifizieren, indem weitere Ausprägungen von Reduced Intrusion-Related Gold Systems (RIRGs) in den hochprospektiven Greenfield-Zonen rund um die AurMac-Lagerstätte entdeckt werden, wo über 95 % des distriktweiten Landpakets von AurMac und Nitra noch nicht durch Bohrungen untersucht wurden. Eine dritte Bohranlage wird derzeit zum Standort verlegt, um das Greenfield-Explorationsprogramm zu beschleunigen.

Die Gesteine in der Roaring Fork Zone und am Seattle Creek weisen alle geologischen Merkmale auf, nach denen wir bei unserer Zielsuche Ausschau halten, erklärte Duncan Mackay, Vizepräsident für Exploration. Ein Unterschied zu AurMac ist das Vorkommen stark alterierter und verformter Vulkangesteine (Abbildung 3) inmitten der typischen metasedimentären Gesteine der Yusezyu-Formation, die ein idealer Wirt für spröde Verformungen und die Einlagerung von Quarzadern sind. Wir beobachten zahlreiche mineralisierte Scheradern, die von sekundären Extensionsadern überlagert werden, sowie lokal hochgradiges Gold mit anomalen Goldwerten im gesamten Abschnitt des Bohrlochs, für den uns bereits Untersuchungsergebnisse vorliegen (Abbildungen 5 und 6). Zahlreiche Vorkommen von sichtbarem Gold, hochgradige Goldabschnitte, ein später Lamprophyr-Gang (der auf einen langlebigen strukturellen Korridor hindeutet) sowie bemerkenswerte Scher- und Extensionsadern, die Wismut-Sulfosalze enthalten, in unseren ersten, zweiten und sechsten Bohrlöchern des regionalen Explorationsprogramms sind sehr ermutigend für den Erfolg unserer weiteren 9 Ziele (Abbildungen 1 und 2), die von unserem Team generiert und durch maschinelles Lernen (KI) ergänzt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.001.png

Abbildung1 : Lage der Roaring-Fork-Zone (Abbildung 2) und der Seattle-Creek-Zone (Abbildung 7) in Nitra, etwa 25 km westlich von AurMac.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.002.png

Abbildung2 : Lageplan der Roaring-Fork-Zone in Nitra. Bohrlochverläufe für NT-26-001 und -002. Teilweise ausgewertete Untersuchungsergebnisse für NT-26-001, wobei Anomalien in den Oberflächenbodenproben hervorgehoben sind. Querschnitt durch die blaue Linie gekennzeichnet (Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.003.png

Abbildung3 : Querschnitte 7072350N – Die Bohrlöcher NT-26-001 und -002 (Ergebnisse stehen noch aus) sind dargestellt. Etwa auf halber Tiefe des Bohrlochs ist ein Wechsel des Gesteinstyps zu beobachten: Geklappte und stark verformte gemischte metavulkanische, metasedimentäre und felsische Ganggesteine weichen überwiegend metasedimentären Gesteinen, die von Chlorit und mäßig metamorphen Mineralien (Sillimanit, Andalusit, möglicherweise retrograder Cordierit) dominiert werden. Die Stratigraphie neigt sich mäßig (~40-45 Grad) leicht östlich von Süd (ca. 160-170 Grad). Extensionsadern neigen sich mäßig (20-35 Grad) leicht westlich von Nord (340-360 Grad). Extensionsadern und mineralisierte Scheradern konzentrieren sich auf die oberen 300 m der Bohrlöcher (siehe rote Markierungen für Extensionsadern).

Eine Kombination aus geochemischen Bodenanomalien (Gold, Wismut, Arsen) und geophysikalischen Signaturen (Widerstandsanomalie) wurde verwendet, um das Zielgebiet in der Roaring-Fork-Zone zu identifizieren. Diese Zielindikatoren wurden mit dem nahegelegenen Seifenabbau im Einzugsgebiet des Baches kombiniert, um die Zielgebiete zu lokalisieren und zu priorisieren. Die Mineralisierung in der Roaring-Fork-Zone kommt vorwiegend in zwei Arten von Quarzadern vor: quer verlaufende Extensionsadern, die Bismutsulfosalze, Arsenopyrit, Pyrit und lokal Sphalerit enthalten (Abbildung 5), sowie subparallele Scheradern im Schieferungssystem, die Bismutsulfosalze, Arsenopyrit und Pyrit enthalten. Quarzadern sind am stärksten in der Nähe der Ränder deformierter und alterierter vulkanischer Einheiten konzentriert, die als starre Stützen wirken können, um mineralisierende Flüssigkeiten zu bündeln und günstige lokale Dehnungsbedingungen zu schaffen, die die Adernbildung ermöglichen. Die oberen 300 m des Bohrlochs NT-26-001 wiesen die vielversprechende Mineralisierung auf; die unteren 300 m des Bohrlochs wurden verlängert, um weitere während der täglichen Schnellmessungen identifizierte Scheradern zu untersuchen und einen umfassenderen geologischen Kontext für das Gebiet sowie für zukünftige Bohrungen zu schaffen. Die Aufschlüsse sind im gesamten Gebiet von Nitra sehr begrenzt, wobei sich im Umkreis von 200 m um den Bohrkragen kein Aufschluss befindet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.004.jpeg

Abbildung4 : Mineralisierte Scher- und Dehnungsquarzadern in metasedimentären und metavulkanischen Gesteinen im Bohrloch NT-26-001 bei Nitra. Zahlreiche Quarzadern in den oberen 300 m des Bohrlochs enthalten Wismut-Sulfosalze, Arsenopyrit und stellenweise sichtbares Gold (Abbildung 5).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.005.png

Abbildung5 : Beispiele für den Durchschnitt von Adern im Bohrloch NT-26-001: Oben – 88,0 m – große, durch Dehnung entstandene Quarzader mit reichlich Bismut-Sulfosalzen, Sphalerit, Arsenopyrit und Pyrit. Erste Untersuchungsergebnisse ergaben Werte von 17,8 g/t Au für den Abschnitt 87,9-88,3 m. Unten links 266,7 m – zentimetergroße, extensiv verlaufende Quarzader mit Bismutsulfosalzen und darin verwachsenem sichtbarem Gold (Abbildung 6), Arsenopyrit und Pyrit. Erste Untersuchungsergebnisse ergaben Werte von 0,13 g/t Au im Bereich von 266,4 bis 266,7 m. Unten rechts – 162,9 m – zentimetergroße, extensiv verlaufende Quarzader mit Sulfosalzen, Arsenopyrit und einer damit verbundenen, subparallelen Quarz-Scherader im Rahmen der Foliation. 0,28 g/t Au im Bereich von 162,9 bis 163,3 m.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.006.jpeg

Abbildung6 : Sichtbares Gold aus Bohrung NT-26-001 in 266,6 m Tiefe innerhalb einer extensiven Quarzader. Das Goldkorn ist mit Bismut-Sulfosalzen verwachsen.

Zone Seattle Creek

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.007.png

Abbildung7 : Lageplan der Seattle-Creek-Zone in Nitra. Dargestellt sind die Bohrlochverläufe von NT-26-006. Die blaue Linie kennzeichnet den Querschnitt (Abbildung 8).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.008.png

Abbildung8 : Querschnitt A-B in Abbildung 7 – Zone Seattle Creek – Nitra. Zahlreiche sichtbare Goldvorkommen in einer potenziellen Mineralisierungszone zwischen 40 m und 60 m, die vorwiegend in metasedimentären und metavulkanischen Gesteinen eingebettet sind. Die Stratigraphie neigt mäßig (~35-45 Grad) bis leicht östlich von Süd (ca. 165-170 Grad). Extensionsadern neigen mäßig (30-50 Grad) leicht westlich von Norden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.009.png

Abbildung9 : Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in überwiegend metasedimentären Gesteinen im Bohrloch NT-26-006 aus Nitra. Quarzadern im Wirtsgestein enthalten sichtbares Gold, Bismutsulfosalze, Arsenopyrit und stellenweise sichtbares Gold (Abbildungen 10 und 11).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.010.png

Abbildung10 : Potenzielle mineralisierte Abschnitte aus dem Bohrloch NT-26-006: Oberer Abschnitt – 36,2-36,7 m – extensionsbedingte Quarzader mit sichtbarem Gold, Bismutsulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit. Mittlerer Abschnitt – 40,9-41,2 m – extensionsbedingte Quarzader mit sichtbarem Gold, Bismutsulfosalzen, Pyrrhotit und Pyrit. Unterer Abschnitt – 41,9-42,2 m – lokale Quarz-Scheradern und extensionale Quarz-Karbonat-Adern in Verbindung mit einer Kalksilikat-Alteration sowie Pyrrhotit-, Arsenopyrit- und Pyrit-Sulfid-Ersetzungen in kalkhaltigen metasedimentären Gesteinen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85276/280726_DE_BYN_BanyanPRCOM.011.png

Abbildung11 : Sichtbare Goldvorkommen aus dem Diamantbohrloch NT-26-006 bei Nitra. A) 40,4 m sichtbares Gold, das mit nadelförmigen Wismutsulfosalzen verwachsen ist. B) 40,9 m sichtbares Gold, das räumlich mit Pyrrhotit, Arsenopyrit und Wismutsulfosalzen assoziiert ist. C) und D) 41,0 m sichtbares Gold, räumlich assoziiert mit Pyrrhotit und verwachsen mit Bismutsulfosalz-Körnern. E) 52,7 m sichtbares Gold, verwachsen mit Arsenopyrit-Körnern. F) 52,7 m sichtbares Gold in einer extensiven Quarzader.

Tabelle1 : Abschnitte aus der Zone Nitra – Roaring Fork

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab Tiefe bis Au-Abschnitt Au-Intervall

(m) (g/t)

NT-26-001 84,9 89,9 5,0 1,62

einschließlich 86,9 88,3 1,4 5,36

einschließlich 87,9 88,3 0,4 17,80

und 127,4 147,4 20,0 0,10

und 159,7 169,0 9,3 0,15

und 212,8 224,0 11,2 0,13

und 230,2 239,3 9,1 0,11

Hinweis: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten betragen ca. 80 % der Bohrintervalle. Weitere Bohrdurchschneidungen und Modellierungen werden die Ausrichtung der mineralisierten Zonen bestätigen.

Bislang liegen nur die Untersuchungsergebnisse für die oberen 285 m des Bohrlochs vor; die Untersuchungsergebnisse für die untere Hälfte des Diamantbohrlochs NT-26-001 sowie für die gesamten Bohrlöcher NT-26-002 und NT-26-006 stehen noch aus.

Tabelle2 : Bohrlochköpfe der in dieser Pressemitteilung genannten Diamantbohrlöcher

Bohrloch-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge Azimut Neigung

NT-26-001 447850 7072362 984 600,5 240 -60

NT-26-002 447850 7072362 984 495 285 -60

NT-26-006 447831 7074832 1127 500* 310 -60

*Hinweis: Die Bohrung 26-006 wird derzeit gebohrt, wobei die Bohrung voraussichtlich bei 500 m beendet wird.

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, darunter ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das die Einbringung zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter, unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und werden im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierten Personen stellten bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

In allen Bohrprogrammen von Banyan wurde ein robustes System aus Standardproben, Kernduplikaten und Grobproben eingeführt, das überwacht wurde, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernaufbereitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Teilen wurden die Halbproben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der geteilten Proben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo sie aufbereitet und anschließend zur Zerkleinerung und abschließenden chemischen Analyse an das -Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., versandt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., unter Verwendung des Vier-Säuren-Aufschlussverfahrens mit dem ICP-ES-45-Element-Analyspaket MA-200 oder dem ICP-ES/MS-59-Element-Analyspaket MA-250 analysiert, wobei bei allen Proben ein FA-450-Feuergut-Verfahren mit 50 Gramm und AAS-Abschluss zur Goldbestimmung angewendet wurde. Proben mit Werten von >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zudem mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben einen Gehalt von >1.500 g/t Ag aufwiesen, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert. Proben mit Werten von > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2026 wurde ein robustes System aus Standardproben, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben eingeführt, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Bevorstehende Veranstaltungen

– GCFF-Konferenz, Vancouver, BC, 19. September

– Precious Metals Summit, Beaver Creek, CO, 22.-25. September

o Unternehmenspräsentation: 23. September, 13:30 Uhr MDT

– Denver Gold Forum Americas, Colorado Springs, CO, 27.-30. September

– The MoneyShow, Orlando, FL, 5.-7. Oktober

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich auf dem traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten Airstrip und Powerline. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold (Au) (167,3 Mio. Tonnen bei 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineral sressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen bei 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer (km²) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kVA-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkabdeckung.

MRE-Tabelle: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen – AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen)

Angezeigte MRE

Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840

Powerline 0,30 129,5 0,67 2,799

Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639

Abgeleitete MRE

Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405

Powerline 0,30 252,1 0,57 4,580

Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

1. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

4. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauböschungen.

6. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das Hyland-Projekt) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimenten gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend (K) Unzen (oz) Gold (Au) und 2,63 Millionen (M) oz Silber (Ag) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 bei SEDAR eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Goldprojekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone Plutonic Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison Creek- und Minto Creek-Stocks. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol BYN gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich direkt an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) Tara Christie

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie – 778 928 0556 – tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria – 604 312 5610 – jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch der OTCQB Venture Market übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen und auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens beruhen. Solche Informationen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen wie könnte, wird, erwarten, schätzen, voraussehen, beabsichtigen, glauben, potenziell und fortsetzen oder deren Verneinungen bzw. ähnlichen Aus en erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Mineralausbeuten und die erwarteten Abbaukosten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der Ressourcenschätzungen, der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, erhöhte Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in jeglicher Rechtsordnung einhergehen, und jene Risiken, die in den von Banyan bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten dargelegt sind. Obwohl Banyan der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Banyan lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Banyan Gold Corp.

Info

Suite 1000, 1050 W. Pender Street

V6E 3S7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@banyangold.com

Pressekontakt:

Banyan Gold Corp.

Info

Suite 1000, 1050 W. Pender Street

V6E 3S7 Vancouver, BC

email : info@banyangold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.