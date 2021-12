Zu den wichtigsten wirtschaftlichen Highlights gehören ein erheblicher NPV von 46,9 Mio. USD, ein überzeugender IZF von 48 % und ein prognostiziertes EBITDA von 8,8 Mio. USD bei einem Goldpreis von 1600 USD/Unze

Alle Dollarangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben

Toronto, ON. 16. Dezember 2021 – BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC, OTC: BCCEF, FWB: 0BT1) (BacTech oder das Unternehmen), ein kommerziell erfolgreiches Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Bergbau- und Sanierungslösungen anbietet, freut sich, eine Zusammenfassung der Ergebnisse seiner von einem Dritten erstellten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) für die stufenweise Erschließung seiner zu 100 % inhabergeführten Biolaugung-Anlage in Ponce Enriquez (PE) in Ecuador bekannt zu geben. Die Ergebnisse deuten auf ein sehr robustes und wirtschaftlich überzeugendes Projekt mit starken Leistungskennzahlen hin.

Das südamerikanische Bergbau- und Metallurgieunternehmen EPCM Consultores S.R.L. (EPCMC) wurde im Juli 2021 mit der Durchführung der unabhängigen Machbarkeitsstudie für die vom Unternehmen vorgeschlagene Biolaugung-Verarbeitungsanlage in Tenguel beauftragt, die strategisch günstig gelegen ist und eine gute Anbindung an PE-Abbaubetriebe bietet. Die BFS beschreibt die Erwartungen an die Prozessökonomie und Kennzahlen, die auf eine solide und langfristige Programmlebensfähigkeit hindeuten, ohne die damit verbundenen Kapital- und Betriebskosten für das Projekt außer Acht zu lassen.

Wichtigste wirtschaftliche Highlights:

– NPV vor Steuern (Kapitalwert mit 5 % Diskontsatz) von $46,9 Mio.

– IZF (interner Zinsfuß) vor Steuern von 48 %

– Jährliche Goldproduktion von 25.900 Unzen

– Kapitalkosten von 15,5 Mio. USD

– Betriebskosten der Biolaugung von 212 USD pro Tonne

– Angenommene Kaufpreise des Konzentrats – 65 % des enthaltenen Goldwerts

– Gewinne vor Steuern vor dem Mitarbeiterbonus -8,94 Mio. USD

– Rückzahlung (75 % SCHULDEN) – 2 Jahre

Diese Ergebnisse übertreffen meine eigenen Erwartungen – insbesondere ein NPV von fast 50 Mio. USD und eine IRR von 48 %. Das bedeutet einen erheblichen Vertrauensschub für die Fortsetzung unseres geplanten Biolaugung-Projekts, sagte Ross Orr, CEO von BacTech Environmental. Im vergangenen Jahr haben wir hart daran gearbeitet, dauerhafte Beziehungen zu lokalen Regierungen und Industriepartnern aufzubauen, die sowohl der Optimierung der Anlagenproduktion als auch der kommunalen und lokalen Wirtschaft zugutekommen werden, um eine regionale, positive Wirkung zu erzielen. Wir haben die Investitionskosten etwas höher angesetzt, um den Gegebenheiten in der ländlichen Lieferkette Rechnung zu tragen, was durch deutlich niedrigere Betriebskosten ausgeglichen wird, als wir ursprünglich geplant hatten. Wir sehen also sehr gesunde Zahlen, die uns die Kontrolle über unsere drei wichtigsten Faktoren geben: Menschen, Planet und Profit. Man könnte sagen, dieses Projekt erfüllt alle Anforderungen als Investition und hinsichtlich ESG.

Zusätzliche Projektökonomie und -parameter:

– Anlagenkapazität – 15.030 Tonnen Trockenkonzentrat pro Jahr

– Nutzungsdauer der Anlage – 20 Jahre

– Durchschnittliche Goldgewinnung durch Biolaugung – 96 %

– Jährliche Goldproduktion (durchschnittliches Zufuhrmaterial mit 55 g/t) – 25.900 Unzen-

– Gesamt-Betriebskosten – 212 USD pro Tonne

– Startkapital – 15,5 Mio. USD

– Basisfall – Goldpreis von 1600 USD pro Unze

– Amortisierung ab Produktionsbeginn – 2,5 Jahre

Projekt-Sensitivität des Goldpreises:

Goldpreis NPV (5 IRR EBITDA

%)

$1.500 $41 Mio.43 % $8,1 Mio.

$1.600 $47 Mio.47 % $8,8 Mio.

$1.700 $53 Mio.53 % $9,7 Mio.

$1.800 $59 Mio.57 % $10,6 Mio

.

$1.900 $65 Mio.62 % $11,4 Mio

.

Die Machbarkeitsstudie sieht den Kauf von Konzentraten mit hohem Arsen- und Goldgehalt aus Minen im Gebiet Ponce Enriquez im Südwesten Ecuadors vor. Insgesamt sind in der Region über 90 kleine Minen in Betrieb. BacTech beabsichtigt, die Vergütung lokaler Bergarbeiter wieder auf das frühere Niveau zurückzubringen, bevor sie durch chinesische Käufer aufgrund der jüngsten Einfuhrabgaben für nach China ausgeführte Arsen-/Goldkonzentrate, eine weitreichende Preissenkung erfahren hatte.

EPCMC ist ein südamerikanisches Ingenieur- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf Bergbau- und metallurgische Projekte spezialisiert hat. EPCMC verfügt über umfangreiche Erfahrung in einer Reihe professioneller Ingenieurdienstleistungen, einschließlich Machbarkeitsstudien, Projektplanung und -bau in Südamerika und Europa. Es hat fast 50 Großprojekte durchgeführt und mit verschiedenen internationalen Bergbauunternehmen wie Orvana, Silver Standard, Aquila Resources und Yamana Gold zusammengearbeitet.

Da die Nachfrage nach mehr Verantwortung für die Umwelt im Bergbau- und Rohstoffsektor zunimmt, steigt auch das Interesse an der Verwendung natürlicher Bakterien in einer breiteren Palette kommerzieller Anwendungen zur Gewinnung wertvoller Metalle, so Orr weiter. Wie die meisten Investoren im Unternehmen habe ich auf die Ergebnisse der BFS gewartet – aber wir haben währenddessen keine Zeit verloren. Zusätzlich zu den Goldgewinnungsbetrieben in Ecuador, Peru und anderen Gebieten sieht das Unternehmen in Nordamerika und anderen Regionen eine neue Generation von metallurgischen Möglichkeiten mit jeweils eigener Bedeutung und eigenem Potenzial.

Diese Pressemeldung wurde von Dr. Paul C. Miller, Ph.D., Chem. Eng., C. Eng., MIMM, geprüft. Dr. Miller gilt als qualifizierter Sachverständiger für Berichterstattungszwecke.

Über das Biolaugungs-Projekt Ponce Enriquez

BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage unweit von Ponce Enriquez, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die 1,75 Unzen Gold pro Tonne Ausgangsmaterial verarbeitet, würde, bei ähnlichen dem Unternehmen von lokalen Bergleuten zur Verfügung stehenden Ausgangsmaterialien, etwa 26.000 Unzen pro Jahr produzieren. Die Anlagendesigns sind modular aufgebaut und können ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtkonzentratmarkt im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.

BacTech untersucht weiterhin die Aussichten der Errichtung weiterer moderner Biolaugungsanlagen in anderen Gebieten Ecuadors, Perus, und Kolumbiens. Soweit möglich wird das Unternehmen mit nationalen und lokalen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und anderen Entitäten zusammenarbeiten, um bei der Finanzierung dieser Projekte zu helfen.

Über BacTech Environmental Corporation

BacTech ist ein bewährtes Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Biobergbau- und Sanierungslösungen für kommerzielle Betriebe bereitstellt, um bevorzugte Metalle (Gold, Silber, Kobalt und Kupfer) intelligent zu verarbeiten und zu gewinnen sowie schädliche Verunreinigungen wie Arsen sicher zu entfernen und in unbedenkliche, von der EPA zugelassene Produkte für Deponien zu verwandeln. BacTech nutzt zahlreiche ökologische und wirtschaftliche Vorteile seiner proprietären Methode des Bioleachings und nutzt natürlich vorkommende Bakterien, die sowohl für Mensch als auch für die Umwelt unbedenklich sind, um toxische Abbaustätten mit hohem Gewinnpotenzial zu neutralisieren. BacTech wird an der CSE unter dem Symbol BAC, an der OTC als BCCEF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel OBT1 gehandelt.

