Aztec durchteuft 8,14 g/t Gold und 49,67 g/t Silber auf 36,5 Metern, einschließlich 58,5 g/t Gold und 158,0 g/t Silber auf 4,6 Metern, im Projekt Tombstone in Arizona

– Bohrloch TR25-17 durchteufte in einem bisher unerprobten Gebiet des nördlichen Bereichs des Ziels Contention eine mächtige Zone von 36,5 m, die im Schnitt 8,14 g/t Au und 49,67 g/t Ag auf 9,1 m lieferte. Darin enthalten war auch ein Teilabschnitt von 4,6 m mit durchschnittlich 58,5 g/t Au und 158,0 g/t Ag ab 16,7 m.

– Bohrloch TR25-16 durchteufte 50,2 m mit 0,67 g/t Au und 42,67 g/t Ag in einer mächtigen Zone mit einer oxidierten Mineralisierung, wobei in geringer Tiefe historische versetzte Abbaustätten entdeckt wurden.

– Die Durchörterungen in den Bohrlöchern TR25-16, 17a und 17 zeigen erneut, dass die Ag-Au-Mineralisierung bei Contention innerhalb einer oberflächennahen oxidierten Hülle hohe Edelmetallgehalte aufweist.

– Mittlerweile wurden 29 RC-Bohrlöcher niedergebracht, wobei die Ergebnisse von 16 Bohrungen ausstehen; das Bohrprogramm wird fortgesetzt.

Vancouver, Kanada – 4. November 2025 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) (Aztec oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Ergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern der Reverse Circulation-Bohrungen im Rahmen des Bohrprogramms 2025 auf dem Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona erhalten hat. Im Zuge des Bohrprogramms 2025 wurden mittlerweile 29 RC-Bohrlöcher niedergebracht, wobei hierin die Ergebnisse von 3 Bohrlöchern bekannt gegeben werden, die im historischen Gebiet Head Center Mine des Ziels Contention absolviert wurden.

Zu den Höhepunkten gehört Bohrloch TR25-17, das das zuvor ungebohrte Gebiet Head Center im nördlichen Teil des Zielgebiets Contention erprobte und eine mächtige Zone von 36,5 m durchteufte, die im Schnitt 8,1 g/t Au und 49,7 g/t Ag – einschließlich 4,56 m mit 58,5 g/t Au und 158,0 g/t Ag – lieferte. In größerer Bohrlochtiefe wurde ein Abschnitt von 16,7 m mit 39,11 g/t AgÄq (1 g/t Ag und 0,42 g/t Au) durchschnitten. TR25-17a ergab 53,08 g/t Ag und 0,58 g/t Au auf 18,2 m und endete in einem 7,6-m-Abschnitt einer offenen Strosse. Aufgrund der in TR25-17a angetroffenen Strosse wurde das Bohrgerät um mehrere Meter nach Westen verlagert, um TR25-17 niederzubringen.

Darüber hinaus durchteufte Bohrloch TR25-16, das 45 m südlich von TR25-17 angesetzt wurde, zwei Mineralisierungszonen: 50,2 m mit 42,67 g/t Ag und 0,67 g/t Au, einschließlich eines 3-m-Abschnitts einer historischen Abbaustätte, bzw. 9,1 m mit 8,7 g/t Ag und 0,92 g/t Au. Es handelt sich bei allen angegebenen Abschnittslängen um die augenscheinlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung und nicht die wahren Mächtigkeiten, die auf dem Konzessionsgebiet zwischen 30 und 100 % der augenscheinlichen Mächtigkeiten liegen.

Update zu den Kernbohrungen

Die Kernbohrungen im Rahmen des Programms wurden im Oktober aufgrund mechanischer Probleme mit dem Bohrgerät vorübergehend eingestellt und werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen wieder aufgenommen. Aztec hat die Firma Big Sky Exploration LLC mit der Durchführung der Kernbohrungen im Rahmen des Bohrprogramms 2025 beauftragt. Anhand der Kernbohrungen soll der Tiefenbereich des zuvor ermittelten AMT-Ziels unter der Formation Bisbee in den mächtigen darunter liegenden paläozoischen Karbonatformationen erprobt werden. Dazu ist ein erneutes Eintreten in die Kernbohrlöcher geplant, die aufgrund der mechanischen Probleme ausgesetzt wurden. Aztec hat durch NSAMT-Anomalien1 (magnetotellurische Untersuchungen der Audiofrequenz natürlichen Ursprungs) bereits mehrere große, ausgeprägte leitfähige Körper unter dem historischen Gold-Silber-Revier ermittelt. Zum Zeitpunkt der Einstellung des Kernbohrprogramms befand sich die Bohrung in etwa 390 Meter Bohrlochtiefe und damit oberhalb des Zielhorizonts.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, sagt dazu: Der in TR25-17 durchteufte hochgradige Goldabschnitt lieferte eines der besten Goldergebnisse, die wir bislang im Projekt Tombstone ermitteln konnten, und setzt die Erfolgsbilanz von Aztec bei der Entdeckung hochgradiger Edelmetallvorkommen, für die das Silberrevier Tombstone bestens bekannt ist, fort. Die ersten, aber starken Ergebnisse unseres kürzlich erweiterten Bohrprogramms fördern das weitere Wachstum und die Ausweitung des nun bedeutenden, oberflächennahen Oxid-Gold-Silber-Mineralisierungsziels.

Plan der bis dato bei Tombstone abgeschlossenen Bohrungen 2025

Die erfolgreiche Niederbringung von TR25-16 und TR25-17 im nördlichen Teil der Grube Contention, dem Gebiet Head Center, ist auf Aztecs 3D-Geo- und Untergrundmodell zurückzuführen, das zur Unterstützung einer möglichen Erweiterung des Systems Contention erarbeitet wurde. Das System Contention muss noch in seiner Gesamtheit definiert werden und markiert das Zusammenfließen anderer mineralisierter Zonen wie der Westside Anticline.

Zusammenfassung der detaillierten Bohrergebnisse (siehe Tabellen 1 & 2 unten):

– Bohrloch TR25-16 – Das Bohrloch, das im Gebiet Head Center Mine im westlichen Bereich der Grube Northern Contention niedergebracht wurde, durchteufte zwei oberflächennahe Zonen mit einer Ag-Au-Oxidmineralisierung: 50,2 m mit 74,29 g/t AgÄq (42,667 g/t Ag und 0,675 g/t Au), einschließlich einer historischen Abbaustätte auf 3 m, und 9,1 m mit 91,54 g/t AgÄq (8,667 g/t Ag und 0,921 g/t Au). Das Bohrloch endete etwas unterhalb der zweiten Mineralisierungszone. Das Bohrloch war darauf ausgelegt, das Zentrum der Grube Contention von Westen aus zu erproben. Die Mineralisierung ist auf Grundlage des Bohrlochs weiterhin nach Osten und in der Tiefe offen. Der Bohrabschnitt besteht aus feinkörnigen Sandsteinen/Quarziten der unteren Bisbee Group mit Verkieselung und Argillitalteration, Schluffsteinen/Hornfels und Kalksteinen, die von hydrothermalen Brekzien, Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und Verwerfungen/Spalten mit Quarzgangbildung durchschnitten sind. Mäßig bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe, und Stellen mit oxidiertem Pyrit.

– Bohrloch TR25-17a – Das Bohrloch, das im Gebiet Head Center Mine im westlichen Bereich der Grube Northern Contention 45 m nördlich von TR25-16 niedergebracht wurde, durchteufte eine oberflächennahe Zone mit einer Ag-Au-Oxidmineralisierung einschließlich einer großen Strosse auf mehr als 7,6 m. TR25-17a lieferte 0,58 g/t Ag und 0,583 g/t Au (53,08 g/t AgÄq) auf 18,2 m; dieser Abschnitt endete mit einer offenen Strosse von 7,6 m. Die Strosse veranlasste die Verlagerung des Bohrgeräts um einige Meter nach Westen, um TR25-17 niederzubringen. Der Bohrabschnitt besteht aus feinkörnigen Sandsteinen/Quarziten der unteren Bisbee Group mit Verkieselung und Argillitalteration, Schluffsteinen/Hornfels und Kalksteinen, die von Verwerfungen/Spalten mit Quarzgangbildung durchschnitten sind. Mäßig bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe, und Stellen mit oxidiertem Pyrit.

– Bohrloch TR25-17 – Das Bohrloch, das 3 m östlich von TR25-17a im Gebiet Head Center Mine niedergebracht wurde, durchteufte zwei oberflächennahe Zonen mit einer Ag-Au-Oxidmineralisierung: 36,5 m mit 782,11 g/t AgÄq (49,67 g/t Ag, 8,138 g/t Au), einschließlich 4,6 m mit 5.423,0 g/t AgÄq (158,0 g/t Ag, 58,5 g/t Au), und 16,7 m mit 39,11 g/t AgÄq (1 g/t Ag, 0,423 g/t Au) gegen Ende des Bohrlochs. Das Bohrloch endete etwas unterhalb der zweiten Mineralisierungszone. Das Bohrloch war darauf ausgelegt, das Zentrum der Grube Northern Contention von Westen aus zu erproben. Die Mineralisierung ist auf Grundlage des Bohrlochs weiterhin nach Osten und in der Tiefe offen. Der Bohrabschnitt besteht aus feinkörnigen Sandsteinen/Quarziten der unteren Bisbee Group mit Verkieselung und Argillitalteration, Schluffsteinen/Hornfels und Kalksteinen, die von hydrothermalen Brekzien, Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und Verwerfungen/Spalten mit Quarzgangbildung durchschnitten sind. Mäßig bis starke Eisenoxide, Manganoxide, orange bis rote Farbe, und Stellen mit oxidiertem Pyrit.

Die Bohrabschnitte können hier abgerufen werden:

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR25-16

Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR25-17 und TR25-17a

Die 29 RC-Bohrlöcher, die bislang im Rahmen des aktuellen Programms niedergebracht wurden, sind hauptsächlich Teil eines Fächerrasters, das im Gebiet Contention seit 2020 abgebohrt wird. Die meisten der RC-Bohrlöcher dienen der Prüfung von Erweiterungen an den westlichen und östlichen Grenzen, den südlichen Erweiterungen und unter der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention, die die historische Grube unter Tage und den offenen Tagebau Contention enthält. Ein RC-Bohrloch prüfte einen herausragenden Gang- und Spaltenabschnitt unter mineralisierten Ausbissen und historischen Schächten. Das Bohrprogramm hat weiterhin ausgiebig oxidierte und hämatitreiche, silifizierte hydrothermale Brekzien identifiziert, bestehend aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee Group, typisch für das in der Vergangenheit in der Mine Contention gewonnene Material.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Manganverdrängung in Kalksteinformationen und Skarn, Quarzadern, Sulfidrelikten wie Versprengungen, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien. Aus dem derzeit berichteten Programm 2025 ist TR25-09 das tiefste RC-Bohrloch, es hat eine Neigung von -60 und wurde bis in eine Tiefe von 274,4 m (237,7 m vertikal) niedergebracht. Es verblieb über fast die gesamte Länge in mineralisiertem und oxidiertem Gestein.

Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention weiterhin offen ist und in die Tiefe reicht, und das Mineralisierungsvolumen expandiert.

RC- und Kernbohrprogramm 2025

Das RC-Bohrprogramm richtet sich auf oberflächennahe Zonen der Oberflächenexploration und geologischer 3D-Modellierung, die Aussicht auf mächtige Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung versprechen, mit Vorbohrungen zur Prüfung tieferer CRD-Ziele. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden bisher 29 RC-Bohrlöcher (4.900 Meter) niedergebracht, die auf die Hauptzone Contention und die südlichen Erweiterungen als Step-Out-Ziele und auf zwei Gebiete an der Westseite als erste Bohrziele ausgerichtet waren. Die Ergebnisse aus den dreizehn Bohrlöchern werden jetzt bekannt gegeben. Erste Analyseergebnisse validieren das Oxid-Gold-Silber-Umfeld wie im geologischen Explorationsmodell von Aztec beschrieben.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025 sind: Expansion der bekannten Mineralisierung, horizontal nach Westen, Norden und Süden, abwärts über die in den Jahren 2020-24 von Aztec in der Grube Contention ausgeführten Bohrlöcher hinaus, mit Step-Outs zur Erweiterung der dort entdeckten oberflächennahen, mächtigen großflächigen Gold-Silber-Mineralisierung; die Prüfung der ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen und die Exploration neuer, im Gebiet Westside identifizierter Ziele durch erste Bohrungen.

Tabelle 1A: Kürzlich erhaltene Ergebnisse der Bohrungen im Gebiet Head Center bei Contention

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen

TR25-16 16,7 66,9 50,2 0,675 42,67 74,29 Strosse auf 6,7 m

152 161,1 9,1 0,921 8,67 91,54

TR25-17a 12,2 30,4 18,2 0,583 0,58 53,08 Strosse auf 7,6 m

TR25-17 9,1 45,6 36,5 8,138 49,67 782,11

einschl.: 16,7 21,8 4,6 58,5 158 5423,0

174,8 191,5 16,7 0,423 1,0 39,11

Tabelle 1B: Zuvor gemeldete Ergebnisse für Tombstone im Jahr 2025

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m*) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (1) (g/t) Bemerkungen

TC25-01 105,1 128,0 22,9 0,18 23,0 39,4

TR25-02a 73,1 135,6 62,5 0,24 19,4 40,7

TR25-01 Keine Ergebnisse mit

Werten von

Interesse

TR25-02 68,6 97,5 29,0 0,19 10,4 27,6

123,4 158,5 35,1 0,05 8,7 11,8

182,9 192,0 9,1 0,08 5,4 12,9

TR25-03 67,0 117,3 50,3 0,41 53,0 89,7

einschl.: 88,4 94,5 6,1 2,26 253,0 456,6

TR25-04 185,4 188,5 3,04 0,11 27,05 37,17

196,1 199,1 3,04 0,18 6,15 22,35

TR25-05 3,04 50,2 47,1 0,55 36,36 85,46

einschl.: 19,8 24,3 4,6 3,91 238,73 590,42

TR25-06 35,0 44,1 9,1 0,14 13,95 26,13

76,0 104,9 28,9 1,99 70,83 250,22 Strosse auf 6 m

einschl.: 83,6 86,6 3,0 17,7 556,5 2149,5

112,5 135,3 22,8 0,07 5,06 11,38

TR25-07 42,6 56,2 13,7 0,14 10,37 22,64

68,4 79,0 10,6 0,15 3,80 17,45

103,4 121,6 18,2 0,07 2,92 9,31

171,8 212,8 41,0 0,12 5,39 15,89

TR25-08 48,6 60,8 12,2 0,68 94,47 155,78

47,1 121,6 74,5 0,18 19,85 36,45

156,6 188,5 31,9 0,09 6,04 13,72

Anmerkung 1: Gold- und Silberäquivalente werden anhand eines Silber-Gold-Verhältnisses von 90:1 im Jahr 2025, 80:1 in den Jahren 2023 und 2024 bzw. 70:1 im Jahr 2021 berechnet.

Tabelle 2 – Bohrlochkoordinaten

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m)

TC25-01 588540 3507254 82 65 182,9*

TR25-02a 588721 3507513 120 65 158,5*

TC25-02 588716 3507534 125 60 286,0

TR25-01 588618 3507105 106 60 189,0

TR25-02 588722 3507589 140 75 193,6

TR25-03 588721 3507586 140 50 152,4

TR25-04 588524 3507933 120 60 201,2

TR25-05 588826 3507637 90 60 164,6

TR25-06 588825 3507637 0 90 170,7

TR25-07 588647 3507948 105 60 225,6

TR25-08 588639 3507848 105 65 193,5

TR25-16 588859 3507946 104 63 195,1

TR25-17a 588872 3507989 105 65 30,4

TR25-17 588874 3507992 104 65 192,0

*Beide Bohrungen sind Vorbohrungen für die Tiefkernbohrung 2025

Bohrproben werden alle 1,52 Meter aus RC-Fragmenten und alle 1,5 Meter aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden durch Bureau Veritas auf Gold geprüft, mit einer 30-Gramm-Probe unter Verwendung der Methode FA430, gefolgt von MA300. Bureau Veritas ist unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Gegebenenfalls vorhandene Überschreitungen werden mit MA370 oder FA530 analysiert. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, gebracht. Die QAQC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großflächigen, potenziell auswaschbaren, mesothermalen Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-Out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Ziele könnten das Streichen und die Erweiterungen der oberflächennahen Oxid-Mineralisierung in die Tiefe enthalten und sich entlang dieser Trends tiefer in die Sulfidzone bewegen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermale Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Muttergesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) befindet sich die Formation Bisbee unterhalb einer etwa zwei Kilometer dicken Schicht derselben Karbonatgesteinsformationen aus dem Paläozoikum, die auch die 110 Mio. t Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen. *3

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

– Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (33) und nicht patentierten (73) Schürfrechten (663 Hektar bzw. 1.639 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

– Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

– Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-24 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

– Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 – Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013

2 – Greeley, Michael N., A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area, Juni 1984

3 – M3 Engineering and Technology Corp., Hermosa Project N.I. 43-101F1 Pre-Feasibility Study, Januar 2014

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG – AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals – Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

