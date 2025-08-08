Axcap entdeckt weiterhin neue hochgradige Zonen auf dem Goldprojekt Converse in Nevada

Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / Axcap Ventures Inc. (Axcap oder das Unternehmen) (CSE: AXCP, OTCQB: AXCVF, FWB: A6V) freut sich, die Analyseergebnisse der zweiten Bohrung (CV25-002C) seines laufenden Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Converse in Nevada bekannt zu geben.
Wichtigste Ergebnisse aus Bohrung CV25-002C:
· 18,01 Meter mit 1,75 g/t Gold, 1,05 g/t Silber und 0,02 % Kupfer innerhalb der Havallah-Abfolge ab 228 m, einschließlich:
o 11,43 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,91 g/t Silber und 0,01 % Kupfer.
· 10,85 Meter mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer ab 925 m.
Die Bohrung durchteufte erfolgreich die Havallah-Abfolge und durchteufte die Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung (Abbildung 1). Dies ist die erste Bestätigung dieser günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe des Konzessionsgebietes und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des Strukturmodells des Unternehmens dar, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen abzielt.
Nach dem CV25-001C-Abschnitt von 10,85 Metern mit einem Gehalt von 5,45 g/t Gold bestätigt Bohrung CV25-002C das Vorhandensein höhergradiger Zonen sowohl innerhalb als auch in der Nähe der bestehenden Ressource in der Tagebaugrube (330 Mio. t mit 0,525 g/t Au, M&I). Zusammen unterstreichen diese Bohrungen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts innerhalb der aktuellen Ressource und heben das erhebliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang der Lagerstättenränder hervor.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80641/250806_Axcap_Continues__De_PRcom.001.jpeg
Abbildung 1. Längsschnitt durch Converse – Blick nach Westen
Geologische Bedeutung
Die Golconda-Überschiebung ist ein bedeutendes strukturelles Merkmal, das mit mehreren großen Goldsystemen in Nevada in Zusammenhang steht, darunter die Minen Marigold und Lonetree. Die Bohrungen von Axcap bestätigen, dass die Antler Peak-Formation, ein bekanntes Wirtsgestein für die Mineralisierung dieser Lagerstätten, unterhalb der aktuellen Converse-Ressource vorhanden ist. Ein mächtiger Abschnitt von 153,83 Metern mit 0,30 g/t Gold, 1,22 g/t Silber und 0,10 % Kupfer innerhalb der Antler Peak-Formation enthielt den hervorgehobenen Abschnitt von 10,85 Metern mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer.
Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Verständnis der lithostrukturellen Architektur bei Converse. Die Geologie entspricht nun eindeutig derjenigen regionaler Tier-1-Lagerstätten wie Phoenix, Fortitude und Marigold, wo sich die Goldmineralisierung entlang und unterhalb der Golconda-Überschiebung in reaktiven Gesteinen im Zentrum der Kontinentalplatte konzentriert (Abbildung 2).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80641/250806_Axcap_Continues__De_PRcom.002.jpeg
Abbildung 2. Profilschnitt des Abschnitts aus dem Antier Peak-Kalkstein – Blick nach Westen
Kommentar der Unternehmensleitung
Die Bestätigung des Vorkommens der Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erschließung des tiefer liegenden Potenzials bei Converse, kommentierte Blake McLaughlin, Vice President Exploration von Axcap Ventures. Wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel weiter zu erkunden und das darin verborgene Potenzial zu demonstrieren.
Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
Die Bohrungen werden entweder mit einem PQ-Bohrmeißel oder mit einer RC-Anlage durch die Deckschicht vorgebohrt. Die Bohrdurchmesser werden auf HQ reduziert, wenn die Bohrung in tieferen, festeren Boden vordringt. Die mit Kernbohrgeräten gewonnenen Bohrkerne werden vom Bohrunternehmen hydraulisch aus den Kernrohren extrahiert, zur einheitlichen Ausrichtung markiert und in Kernkisten mit entsprechenden Tiefenmarkierungen gelegt. Die vollen Kernkisten werden dann versiegelt, bevor sie vom Axcap-Personal zum Carlin Coreshack transportiert werden.
Der Kern wird bearbeitet, geologisch und geotechnisch protokolliert, auf die Kerngewinnung überprüft, fotografiert und für die Bestimmung des spezifischen Gewichts, geotechnische Untersuchungen und Analysen markiert. Der Kern wird vor Ort im Coreshack halbiert, die Kernhälften werden in Plastiktüten verpackt, mit Kabelbindern verschlossen, in Jutesäcke gepackt und für den Transport zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Global in Elko, Nevada, versiegelt. Die Probenaufbereitung erfolgt gemäß dem ALS Global-Code PREP-31Y. Nach der Aufbereitung werden die Proben von ALS Global intern an das Analyseslabor in Reno (Nevada) versandt. Die primären Analysemethoden sind die ALS Global-Codes Au-AA23 und ME-ICP61. Die Methoden für Gold über den Grenzwerten sind Au-GRA21 und Au-SCR21 (Überschreitungsgrenzwerte sind 3 ppm bzw. 10 ppm). ALS Global ist ein unabhängiges, ISO-zertifiziertes Labor, das über seine Rolle als unabhängiger Analysedienstleister hinaus in keiner Verbindung zu Axcap Ventures steht. Die einbehaltene Kernprobe wird in einem umzäunten Hof gelagert, bis sie zum Lagerhaus des Unternehmens in Lovelock, Nevada, transportiert wird.
Die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgt bei der Eingabe jedes Zertifikats in die GeoSequel-Datenbank von Axcap. Für grobe Blindproben und alle verwendeten zertifizierten Referenzmaterialien werden Leistungsdiagramme erstellt. Axcap verwendet für das Converse-Projekt die OREAS-Standards. Die Leistungsdiagramme werden auch hinsichtlich der Laborvorbereitung von ALS und der Pulverduplikatproben auf Webtrieve überprüft, um mögliche analytische Probleme mit Grobgold zu identifizieren. Grobe Blindproben, die mehr als das Zehnfache der unteren Nachweisgrenze (LDL) der Au-AA23-Methode überschreiten, werden erneut analysiert.
Für zertifizierte Referenzmaterialien gilt der zertifizierte Mittelwert als Zielwert. Die zertifizierte Standardabweichung wird zur Berechnung des akzeptablen Bereichs verwendet. Der akzeptable Bereich ist definiert als 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Mittelwert.
Qualifizierte Person
Herr Blake Mclaughlin, P.Geo., registriert bei Professional Geoscientists Ontario, ist Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects. Herr Mclaughlin hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle überprüft. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt, und die Daten werden für die Zwecke dieser Offenlegung als zuverlässig angesehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Blake McLaughlin, VP Exploration
bmclaughlin@axcapventures.ca
info@axcapventures.ca
www.axcapventures.ca
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und werden im Allgemeinen – jedoch nicht ausschließlich – durch Begriffe wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell sowie ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Ebenso durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten könnten, dürften, sollten oder würden. Solche Aussagen beziehen sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – auf die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder künftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich geplanter Explorationsprogramme auf dem Converse-Projekt und der daraus erwarteten Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen.
Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den operativen Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; operative Risiken bei der Exploration, Verzögerungen oder Änderungen bei den Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionskosten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten und Aufwendungen oder der Ausrüstung oder Prozesse, um wie erwartet zu operieren, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. April 2025 und den darin genannten Dokumenten, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.
Vollständige Angaben zum Bohrloch:
Bohrlochansatz
Bohrloch-Nr Koordinatensystem Easting Northing Höhe Azimut Neigung Depth
CV25-002C NAD 83 UTM Zone 11 477697.8 4505993 1527.055 Vertikal 1449
von Cu Final
Bohrloch ID (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) (ppm)
CV25-002C 228,296 229,667 0,72 1,0 97
CV25-002C 229,667 231,191 2,92 1,1 317
CV25-002C 231,191 232,715 2,19 0,6 70
CV25-002C 232,715 233,782 1,01 1,0 55
CV25-002C 233,782 234,514 6,38 2,0 94
CV25-002C 234,514 235,916 0,71 0,6 22
CV25-002C 235,916 237,44 1,54 0,8 85
CV25-002C 237,44 238,049 1,47 0,8 95
CV25-002C 238,049 239,573 2,50 0,8 68
CV25-002C 239,573 241,097 3,81 1,0 199
CV25-002C 241,097 242,621 0,61 0,6 130
CV25-002C 242,621 243,536 0,73 4,0 734
CV25-002C 243,536 244,938 0,52 0,9 158
CV25-002C 244,938 246,309 0,59 0,9 272
Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) Cu Final
(ppm)
CV25-002C
925,161 925,679 0,29 1,2 855
CV25-002C
925,679 926,716 0,467 1,2 1045
CV25-002C
926,716 928,026 1,81 7,7 6740
CV25-002C
928,026 928,636 0,665 1,9 1685
CV25-002C
928,636 929,124 1,15 1,2 662
CV25-002C
929,124 930,556 0,487 1,2 883
CV25-002C
930,556 931,379 0,443 2,1 1605
CV25-002C
931,379 932,08 1,505 6,2 7690
CV25-002C
932,08 933,543 1,76 3,3 4250
CV25-002C
933,543 934,122 0,843 2,7 2890
CV25-002C
934,122 935,585 0,51 2,1 2090
CV25-002C
935,585 936,5 2,44 7,5 10350
CV25-002C
936,5 937,567 1,21 2,4 3420
CV25-002C
937,567 938,816 0,258 1,4 1535
CV25-002C
938,816 939,517 0,106 0,8 588
CV25-002C
939,517 940,919 0,135 0,6 421
CV25-002C
940,919 942,443 0,25 1,8 1155
CV25-002C
942,443 943,967 0,052 0,25 109
CV25-002C
943,967 945,491 0,153 0,8 661
CV25-002C
945,491 947,015 0,105 0,7 363
CV25-002C
947,015 948,052 0,073 0,5 394
CV25-002C
948,052 949,301 0,288 0,25 486
CV25-002C
949,301 949,942 0,734 0,6 731
CV25-002C
949,942 950,978 0,3 0,25 374
CV25-002C
950,978 952,045 0,243 0,6 126
CV25-002C
952,045 952,654 0,31 0,5 227
CV25-002C
952,654 954,087 0,42 0,25 162
CV25-002C
954,087 954,818 0,691 0,25 61
CV25-002C
954,818 955,977 0,157 0,25 198
CV25-002C
955,977 956,708 0,339 0,7 313
CV25-002C
956,708 957,805 0,444 0,6 487
CV25-002C
957,805 958,354 0,063 0,25 110
CV25-002C
958,354 959,299 0,114 0,25 101
CV25-002C
959,299 959,97 0,315 0,25 209
CV25-002C
959,97 961,28 0,07 0,25 300
CV25-002C
961,28 962,56 0,025 0,25 155
CV25-002C
962,56 963,81 0,006 0,25 84
CV25-002C
963,81 964,176 0,101 0,25 478
CV25-002C
964,176 965,212 0,027 0,25 133
CV25-002C
965,212 965,883 0,05 0,25 151
CV25-002C
965,883 966,279 0,03 0,25 242
CV25-002C
966,279 967,468 0,323 0,25 503
CV25-002C
967,468 968,931 0,062 0,25 185
CV25-002C
968,931 969,754 0,248 0,8 819
CV25-002C
969,754 971,186 0,211 1,2 1395
CV25-002C
971,186 971,918 0,058 0,7 402
CV25-002C
971,918 972,405 0,055 0,25 189
CV25-002C
972,405 973,289 0,506 0,5 417
CV25-002C
973,289 973,777 0,207 1 715
CV25-002C
973,777 974,966 0,22 0,25 161
CV25-002C
974,966 975,911 0,108 0,25 113
CV25-002C
975,911 977,252 0,375 0,8 528
CV25-002C
977,252 978,349 0,373 0,8 537
CV25-002C
978,349 978,959 0,058 0,5 213
CV25-002C
978,959 979,934 0,069 0,5 282
CV25-002C
979,934 980,452 0,027 0,25 149
CV25-002C
980,452 981,61 0,188 0,6 502
CV25-002C
981,61 982,769 0,114 0,8 596
CV25-002C
982,769 983,5 0,19 0,5 506
CV25-002C
983,5 984,445 0,172 0,9 599
CV25-002C
984,445 985,237 0,095 0,7 476
CV25-002C
985,237 985,634 0,058 0,25 218
CV25-002C
985,634 986,091 0,154 0,25 267
CV25-002C
986,091 987,005 0,08 0,25 148
CV25-002C
987,005 988,316 0,155 0,5 343
CV25-002C
988,316 989,627 0,096 0,25 197
CV25-002C
989,627 990,663 0,026 0,25 125
CV25-002C
990,663 991,577 0,127 1,3 555
CV25-002C
991,577 993,193 0,276 1,7 1005
CV25-002C
993,193 994,199 0,51 1,8 1505
CV25-002C
994,199 994,564 0,132 2,5 588
CV25-002C
994,564 995,296 0,129 2,1 583
CV25-002C
995,296 996,637 0,115 2,6 1415
CV25-002C
996,637 997,582 0,045 0,25 250
CV25-002C
997,582 998,405 0,054 0,9 495
CV25-002C
998,405 1000,234 0,188 1 552
CV25-002C
1000,234 1001,3 0,116 1,2 604
CV25-002C
1001,3 1002,002 0,036 0,5 306
CV25-002C
1002,002 1002,55 0,1 0,6 327
CV25-002C
1002,55 1003,343 0,057 0,7 250
CV25-002C
1003,343 1004,257 0,335 2,2 897
CV25-002C
1004,257 1005,232 0,29 1,5 997
CV25-002C
1005,232 1006,086 0,084 0,25 456
CV25-002C
1006,086 1006,756 0,441 3,2 2510
CV25-002C
1006,756 1007,549 0,349 2,8 2050
CV25-002C
1007,549 1008,981 0,161 1,3 843
CV25-002C
1008,981 1009,682 0,362 2,2 1490
CV25-002C
1009,682 1010,475 0,084 1 639
CV25-002C
1010,475 1011,115 0,102 1,3 475
CV25-002C
1011,115 1011,725 0,069 0,6 417
CV25-002C
1011,725 1012,09 0,396 2,1 1550
CV25-002C
1012,09 1012,852 0,251 1,7 811
CV25-002C
1012,852 1013,858 0,316 1,5 708
CV25-002C
1013,858 1014,864 0,25 1,8 1290
CV25-002C
1014,864 1015,474 0,229 1,9 1345
CV25-002C
1015,474 1016,784 0,395 1,3 879
CV25-002C
1016,784 1017,668 0,369 3,5 3370
CV25-002C
1017,668 1018,522 0,111 1,2 1145
CV25-002C
1018,522 1019,223 0,109 0,7 437
CV25-002C
1019,223 1019,771 0,136 1 894
CV25-002C
1019,771 1020,472 0,07 0,8 531
CV25-002C
1020,472 1021,661 0,391 1,9 1595
CV25-002C
1021,661 1022,149 0,188 1,1 576
CV25-002C
1022,149 1023,399 0,083 0,8 483
CV25-002C
1023,399 1024,679 0,04 0,5 293
CV25-002C
1024,679 1025,563 0,222 2,6 2230
CV25-002C
1025,563 1026,386 0,049 1,6 509
CV25-002C
1026,386 1027,3 0,024 0,25 268
CV25-002C
1027,3 1028,245 0,106 1 772
CV25-002C
1028,245 1029,037 0,074 1,6 1135
CV25-002C
1029,037 1029,982 1,38 4,8 4740
CV25-002C
1029,982 1031,08 0,029 0,25 250
CV25-002C
1031,08 1032,207 0,338 0,9 633
CV25-002C
1032,207 1033,274 0,064 0,8 253
CV25-002C
1033,274 1034,432 0,09 1,8 1175
CV25-002C
1034,432 1035,712 0,095 1,2 956
CV25-002C
1035,712 1036,322 0,093 1,3 1005
CV25-002C
1036,322 1037,267 0,075 2,2 600
CV25-002C
1037,267 1037,998 0,147 1,8 2170
CV25-002C
1037,998 1039,065 0,154 3,5 3490
CV25-002C
1039,065 1039,705 0,039 0,5 243
CV25-002C
1039,705 1041,199 0,187 1,8 1600
CV25-002C
1041,199 1041,656 0,093 1,4 1150
CV25-002C
1041,656 1043,18 0,169 2,1 1700
CV25-002C
1043,18 1043,668 0,13 1,5 1145
CV25-002C
1043,668 1044,613 0,18 1,5 1095
CV25-002C
1044,613 1045,344 0,22 1,4 1305
CV25-002C
1045,344 1046,533 0,028 0,25 246
CV25-002C
1046,533 1046,99 0,254 2 1820
CV25-002C
1046,99 1048,118 0,102 0,8 601
CV25-002C
1048,118 1049,002 0,023 0,25 93
CV25-002C
1049,002 1049,947 0,173 1,2 1155
CV25-002C
1049,947 1050,77 0,621 5,1 5940
CV25-002C
1050,77 1051,196 0,308 3,3 3730
CV25-002C
1051,196 1052,477 0,032 0,25 137
CV25-002C
1052,477 1053,574 0,075 0,5 356
CV25-002C
1053,574 1054,061 0,074 1,2 976
CV25-002C
1054,061 1055,006 0,157 0,6 687
CV25-002C
1055,006 1055,829 0,301 3,6 3930
CV25-002C
1055,829 1057,262 0,048 1 2280
CV25-002C
1057,262 1058,755 0,085 0,7 1065
CV25-002C
1058,755 1059,7 0,205 1,3 1205
CV25-002C
1059,7 1060,31 0,261 2,1 1435
CV25-002C
1060,31 1061,681 0,181 0,25 225
CV25-002C
1061,681 1063,205 0,146 0,7 764
CV25-002C
1063,205 1064,608 0,516 1,1 697
CV25-002C
1064,608 1066,193 0,298 0,5 518
CV25-002C
1066,193 1067,717 1,035 0,8 510
CV25-002C
1067,717 1069,241 0,319 1 706
CV25-002C
1069,241 1070,795 0,543 0,8 443
CV25-002C
1070,795 1072,289 0,745 0,5 144
CV25-002C
1072,289 1073,813 0,188 0,25 81
CV25-002C
1073,813 1075,337 1,065 0,5 148
CV25-002C
1075,337 1076,099 1,71 0,25 230
CV25-002C
1076,099 1076,495 0,551 5,1 2270
CV25-002C
1076,495 1077,348 0,157 0,25 336
CV25-002C
1077,348 1077,897 0,1 7 8080
CV25-002C
1077,897 1078,994 0,379 0,25 58
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Axcap Ventures Inc.
Blake McLaughlin
488 – 1090 West Georgia Street
V6E 3V7 Vancouver, BC
Kanada
email : info@axcapventures.ca
Pressekontakt:
Axcap Ventures Inc.
Blake McLaughlin
488 – 1090 West Georgia Street
V6E 3V7 Vancouver, BC
email : info@axcapventures.ca