Ausblick auf den Goldpreis

In den letzten zwei Jahren ist der Goldpreis stetig nach oben gegangen. Aber da dürfte noch Luft sein.

Es gibt keine Hinweise, dass sich an den starken Goldkäufen vieler Zentralbanken etwas ändern wird. Vermutlich haben die Zentralbanken sogar mehr Gold eingekauft als die Zahlen, beispielsweise vom World Gold Council aussagen. Vor allem aus Asien und dem mittleren Osten könnten nicht öffentlich gemachte Vermehrungen der Goldreserven stattgefunden haben. Gegen Ende 2024 notierte der Goldpreis in fast allen Referenzwährungen nur knapp unter Allzeithöchstständen. Und Anfang Januar 2025 erreichte der Preis des Edelmetalls Rekordniveaus, gerechnet in brasilianisches Real, südafrikanischen Rand und australischen Dollar. Letzte Woche konnte der Goldpreis fast den Rekordpreis von Oktober 2024 erlangen.

Dass beim hohen Goldpreis auch Korrekturpotenzial besteht, ist klar. Aber das edle Metall trotzt derzeit den Schwankungen des US-Dollars oder der Entwicklung von Anleiherenditen. Wichtiger scheint die Tatsache zu sein, dass Gold als sicherer Hafen Schutz bietet und das Portfolio bestens diversifiziert. Ein Punkt für die weitere Preisentwicklung beim Gold wird das Kaufverhalten Chinas sein. Es wird sich zeigen, ob die hohen Preise von Käufen abhalten oder nicht. In 2024 verringerte sich Chinas Goldnachfrage um knapp zehn Prozent, geschuldet war dies vor allem der geringeren Schmucknachfrage und dem rekordhohen Preis. Barren und Münzen waren dagegen begehrt. Sie gingen um gut 24 Prozent mehr über den Ladentisch.

Inder haben zwar weniger Gold gekauft, aber mehr ausgegeben. Die Liebe der indischen Bevölkerung zum Gold ist nach wie vor ungebrochen. Insgesamt summiert sich die globale Goldnachfrage im vergangenen Jahr wohl auf einen neuen Höchststand in Fiat Währung gerechnet. Im dritten Quartal 2024 wurde so viel Gold gekauft wie noch nie. Das sind rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr (so das World Gold Council). Gold ist immer noch als Krisenwährung die erste Wahl. Aber auch die Werte von Goldunternehmen sollten nicht vergessen werden.

Da wäre Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – mit dem Fokus auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. Hauptprojekt ist das The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden.

Ein auf fünf Kontinenten aktiver Bergbaukonzern ist Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Produziert werden Gold sowie Platin und Palladium. Auch auf den Bereich Batteriemetalle hat Sibanye-Stillwater ein Auge geworfen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) Sibanye Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.