Aus schlechter Währung eine gute machen – mit Gold

Simbabwe möchte eine Geldmengenvermehrung durch den Goldstandard vermeiden.

Die Währung in Simbabwe gehört zu den schlechtesten der Welt. Nun strebt Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa danach die Währung im Land zu stabilisieren. Das Wachstum der Liquidität soll gesteuert werden und was eignet sich da besser als Gold. Stabilität des Simbabwe-Dollars und die Erhaltung der Kaufkraft kämen den Bewohnern des Landes zugute. Es müsste der Wechselkurs an Gold als festen Vermögenswert gekoppelt werden. Schließlich hat der Simbabwe-Dollar seit Anfang 2024 bereits über 40 Prozent seines Wertes verloren. Allein im Januar, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, mussten die Bürger einen Anstieg der Verbraucherpreise um fast 35 Prozent hinnehmen.

Wobei damit noch nicht einmal die Währungsabwertung Simbabwes ganz erfasst ist, weil zirka 80 Prozent der Transaktionen in US-Dollar stattfinden. Die Inflation hat das Land also fest im Griff. Schon Anfang der 2000er Jahre hat eine Hyperinflation die landeseigene Währung vernichtet. 2019 betrug die Inflation gewaltige 175 Prozent, der Höchststand lag im Jahr 2020 bei 800 Prozent. Im Januar 2023 lag die Inflation bei 60 Prozent. Geld wurde also gedruckt und verschlimmerte die Probleme.

Bereits im vergangenen Jahr ließ die Regierung Goldmünzen prägen, die die Bürger kaufen können und so Werte speichern können. Auch kam es im letzten Oktober zur Einführung eines digitalen Zahlungssystems, gedeckt durch Gold. So können alltägliche Geschäfte in Gold abgewickelt werden und das Gelddrucken wird eingeschränkt. Bleibt zu hoffen, dass die Regierungsvertreter die Koppelung der Währung an Gold durchhalten. Gold erhält Werte, auch für Investoren hierzulande, da darf ein Blick auf Goldunternehmen nicht fehlen.

Tudor Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ – etwa besitzt im Goldenen Dreieck in British Columbia das aussichtsreiche Treaty Creek Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer). Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung erfreut gerade mit deutlich höheren Mineralressourcen.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – verfügt mit seinem Metates-Projekt in Mexiko über eine immens große Gold- und Silberlagerstätte, welche sehr aussichtsreich erscheint.

